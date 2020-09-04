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高利息誘惑忽略匯損 台灣人追捧的南非幣恐成下個金融未爆彈

聯合新聞網 / 商業周刊
近10年，南非幣兌美元已累計約6成跌幅，投資人在選擇相關商品時，已無法忽視匯差所帶來的風險。(來源．Dreamstime)
近10年，南非幣兌美元已累計約6成跌幅，投資人在選擇相關商品時，已無法忽視匯差所帶來的風險。(來源．Dreamstime)

【文●陳慶徽】

疫情下重貶，一檔指標基金清算更成警訊

南非幣，會成為下一個金融市場未爆彈嗎？

全球第十大資產管理公司品浩（PIMCO）8月下旬宣布，擬清算旗下一檔新興市場貨幣與短期投資基金。

該基金重押巴西幣與南非幣，這兩個受疫情影響、今年貶值幅度均曾超過2成的貨幣；根據全球基金評比機構晨星（Morningstar Direct）數據顯示，今年截至7月底，該檔基金已遭投資人贖回18億美元（約合新台幣532億元）、等同於逾6成資金規模。

重押南非幣等新興市場貨幣相關資產，讓品浩在此檔基金滑鐵盧，而南非幣卻也正是台灣人購買基金時，最愛的計價幣別之一。

例如，南非幣計價基金中規模最大者——安聯收益成長基金（AM穩定月收），國人共持有939億元，是台灣人持有規模第三大的境外基金商品。

利率高成誘因，匯損被忽略

而根據基金資訊觀測站7月最新統計，台灣人持有基金中，南非幣計價的商品更僅次於龍頭美元，規模達2579億元、占比達7.4％，遠勝人民幣、歐元與日圓等主流貨幣。

台灣人這麼愛南非幣計價的基金商品，與此幣別的高利率有關。攤開南非幣的歷史定存利率，2008年，其定存利率高達11％，直至去年仍維持在7％，是新台幣平均定存利率的逾6倍。這利差，成為金融機構推銷南非幣計價商品的一大賣點。

不過，南非幣的高利率伴隨的，是其匯率波動也比其他主流貨幣還大。攤開南非幣對新台幣近10年的匯率走勢圖，一路探底，10年來，該幣別兌新台幣跌幅約6成。

如今，品浩選擇清算旗下重押包含南非幣相關產品的基金，雖然該公司直接投資南非等新興市場貨幣連動資產，與其他單純用南非幣計價的投資商品概念不同，但多位基金達人、教授都認為，這就是南非幣相關商品的出場警訊。

南非主權債信遭評垃圾級

雖然，國人持有規模前3大的南非幣計價基金，從3月股災至今，淨值成長幅度皆超越南非幣全年跌幅，但看在專家眼中，這仍不是長抱理由。

「它沒有讓你長期投資、持有的價值，為什麼要擁有它？」曾任職多家金融機構的基金教母蕭碧燕直言，過去台灣投資人為了高利息而投入，但「你不知道你一路走來獲利被（匯差）吃掉多少。」

太平年時，投資人有一搏的機會，但在疫後世界，南非幣匯率中短期內卻是難以回轉。

根據英國風險顧問公司Verisk Maplecroft研究，巴西、南非與印度將是最難從疫情中復原的G20成員。目前，包括穆迪與標普兩大國際信評機構，皆把南非主權債信評打入「垃圾級」；南非財政部長6月也曾指出，該國正面臨90年來最大經濟衰退，若失業率不改善，恐出現債務危機。

此外，即使各基金績效當前受惠於疫後市場V型反彈，年底的美國總統大選，卻有可能讓資本市場再次陷入動盪。

何時出場？升到16.34時

對於手上已持有南非幣計價商品的投資人，曾出版多本理財書的基金達人羅際夫認為，因南非幣已是市場相對不信賴的幣別，不論大賺或套牢，都應盡快出清相關金融產品，避免繼續承受匯差持續擴大的匯兌損失。

但，何時是好的出場時機點呢？台新金控首席外匯策略師陳有忠建議，可等待南非幣兌美元升破16.34比1。

他解釋，南非幣是原物料貨幣代表，有機會在疫後經濟復甦下，出現短期小幅反彈。

以技術線型來看，南非幣兌美元近一年內，兩次高點皆落在約16.34，若未來升破此價位，甚至到16元整數大關，代表南非幣匯價已超漲，短線難再向上突破，是出場時機。

至於出場後，若投資人仍想將資產配置在基金，該轉投至什麼地方？

南台科技大學財金系助理教授朱岳中表示，多數南非幣計價商品投資對象均不是南非市場。

未來配置，轉主流貨幣計價

例如，投資人原本購買投資美國市場的南非幣計價商品，出場後，便可選擇同樣投資美國市場，但以美元或其他主流貨幣計價的替代商品，既能讓現有投資獲利「落袋為安」，也可以繼續布局所看好的標的，繼續參與市場。

至於純粹持有南非幣者，同樣可等近期匯率反彈點出場，但若不想將手中南非幣換回新台幣，或屬於長期投資、無資金需求者，羅際夫指出，可將外幣帳戶中剩餘的南非幣加上固定配息，轉投入定存，採取保守投資配置。

高利息誘惑，讓南非幣長久以來受台灣人追捧，但多數人卻忽略了匯差風險。如今，品浩清算旗下基金是再一次敲醒警鐘，提醒投資人檢視相關部位，避免當市場反轉步入熊市時，落入績效、匯差雙輸局面。

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