不走授權合資大路改走子公司海外掛牌小徑 藏壽司台灣上櫃戰法拆解

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聯合新聞網 / 商業周刊
藏壽司為日本第二大迴轉壽司業者。(來源．Dreamstime)
藏壽司為日本第二大迴轉壽司業者。(來源．Dreamstime)

【文●李雅筑】

股東表有85度C吳政學

9月，迴轉壽司大戰掀起新戰局，來自日本的藏壽司預計在台掛牌上櫃，每股承銷價55元，將成為首家在台設立子公司並上櫃的餐飲日商。

身為日本市場老二，它在2014年搶先來台，以土藏建築的門市外觀、獨家的扭蛋機遊戲聞名，帶動日本連鎖壽司龍頭壽司郎等業者，爭相插旗台灣。去年藏壽司在台營收達新台幣19億元，領先其他日本同業。

但令人好奇的是，多數餐飲品牌靠著授權或代理等模式進軍國際，藉由當地合作方來擴大版圖，就連日本的摩斯漢堡來台，也是與東元集團合資公司再上櫃。為什麼它卻選擇以子公司經營，更一舉打進資本市場？

台灣子公司——亞洲藏壽司董事長西川健太郎解釋，因為台灣是打開亞洲版圖的關鍵，「（藏壽司）將以台灣為據點，前進大中華區。」他說，該公司將在台灣及海外開出兩百家店，目前在台已27家。

要錢、要人、更要戰友

子公司效能高但更挑戰獲利

攤開日本母公司財報，近年因日本國內市場萎縮加上漁獲食材和人事成本升高，去年營收雖隨著店鋪擴增微幅成長，但淨利卻較前年衰退2成6。

這讓它積極轉往國際。特別的是，11年前它便進軍美國，同樣成立子公司，於去年在美國上市，成為一家在日、美、台3地上市櫃的集團。在台灣資本市場集資，進一步拓展亞洲其他市場，是其如意算盤。

「我們的發展模式很罕見，但如果當初沒有這（上市櫃）目標，我們現在就只是普通的海外子公司，」亞洲藏壽司財務長田村和也分析。從集團角度來看，在各市場成立子公司直營的模式看似經營效率低，但子公司能快速調整營運，反而具有效能。

台大國際企業學系教授吳學良解釋，設立海外子公司的好處是因母公司掌握控制權，可完整保留技術等具價值的競爭優勢，並可從全球戰略來思考市場布局，若子公司進一步掛牌，將可達成自給自足的良性循環；不過風險是，設立子公司和上市櫃的投資成本較大，挑戰長期獲利能力。

對藏壽司來說，台灣是個練兵場。日商若是想搶攻大中華版圖，直接進軍中國投資得面臨政治問題等風險，台灣是最好的跳板。事實上，目前台灣單店月營收約700萬到1千萬元，已超過日本門市。

以台灣經驗經營亞洲市場

中港、東南亞皆屬於它管區

亞洲藏壽司的股權結構原本由母公司持股百分百，為符合台灣股權分散的法令，母公司持股降至83％，並於去年辦理現金增資、引進外部股東，最知名的就屬美食KY董事長、85度C創辦人吳政學及其信託基金，持股約7.9％。

這一步，展現藏壽司想深耕大中華的企圖，未來可望借助吳政學多年的中國市場經驗。

目前，亞洲藏壽司已與母公司簽訂授權契約，取得東亞及東南亞地區的商標等使用權，去年更投資設立香港子公司，預計3年內開出海外首家門市。

但台灣經驗如何移植？深耕台灣6年，做事嚴謹的日方在學著調整營運，符合亞洲市場。比如店型，在日本，藏壽司多數選在非都會區設立街邊店，店型規格幾乎一致；但在台灣和其他亞洲地區，近年百貨商場成為集客地，因此重新建立了店面的SOP流程。

又如食材供應，過去在台灣有6成食材從日本進口，目前則是3成來自日本、3成是海外供應商，其他為在地食材。過程中須懂得掌握貨源，還得避免來源過於集中，這都是進軍海外的基本功。

針對藏壽司的布局，一名證券商主管表示，相較於日本資本市場較封閉，台灣外資持股比重達4成，選擇在台上櫃，是台灣市場更國際化的指標。

吳學良則認為，相較多數餐飲業的國際化僅是快速插旗市場獲取利潤，藏壽司的策略是想獲得當地的資金和人才，這將帶給同業啟發，「日商的國際化很徹底，深層運用海外資源，這是較高階的操作。」

只是，這將是一場馬拉松戰。目前，它在台灣的獲利狀況受到日本同業競爭、疫情衝擊等挑戰，必須衝高營收來推升獲利。但據了解，它的一家門市耗資4千萬到7千萬元，回收期須5年，店鋪租約得5年到10年，相較於百貨龍頭新光三越與廠商簽約為3年，成為拓點的挑戰。

藉由台灣的日本餐飲熱，它乘勢開啟新的國際戰法；只是，它面臨的難題不僅是日本同業來台搶市，更要對賭的是消費口味多變、愛嘗鮮的台灣市場，能否撐起它的10年、20年亞洲大夢。

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