巴菲特指標示警：台股過熱！要完美出場就盯3訊號

【文●陳慶徽】

半年漲近5成挑戰「萬三」，熱度高於全球平均

台股熱潮還沒停！8月17日，台股加權指數收盤收在1萬2956點，再創收盤歷史新高，離萬三關卡只剩一步之遙，不到半年時間，台股大盤寫下近5成漲幅，同時間，美國標普500指數也已在盤中逼近歷史高點，收復因疫情出現的失土。

但，全球股市歡騰之際，除了加碼向前衝，你也想好資金派對落幕時的打算了嗎？

8月初，德國《世界報》市場評論員茲查爾皮茲（Holger Zschaepitz），將全球股市總市值，與全球GDP規模對照，發現兩者比率已超過100％，突破近30個月的高點，意味著，全球股市已「過熱」。

這，其實就是過去被外界稱為「巴菲特指標」的股市衡量基準。

股神巴菲特曾經於2001年時撰文表示，股市總市值和GDP的比值，可做為指標，判斷股市是否過熱。而當一市場總市值超過GDP，就是投資人該審慎思考的訊號，回顧過去，全球市場都曾在該數值超過100％時出現大跌修正現象。

若將同樣指標套用在台股，目前此數值，更早在7月底便突破了200％，遠高於全球平均。

當警示燈號已經亮起，該如何及早觀察市場即將反轉的訊號，趨吉避凶呢？

第一金投顧董事長陳奕光觀察，雖然市場過熱，但台股很可能不會立即修正，甚至因近期第二季財報、半年報出爐，許多公司逆勢成長，股市短期內可能再有一波漲幅，「但那波之後就要開始跑了。」

股市》應降低持有率

改股債各半、挑低基期個股

至於，何時該「起跑」？

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，當前，台股動能多來自半導體、IC設計等類股，雖然近期大多數公司公布的營運數字都還不錯，但細看，部分個股的本益比其實已經超過40，「太貴了」。

他直言，接下來，如果發現業績表現佳的個股，也都開始「漲不動」，就是投資人該小心回檔風險的時刻。

「（投資部位）要慢慢調。」儲祥生提醒，雖然全球股市在疫情後呈現V型反轉，但，假設出現第二波、第三波疫情等重大風險，仍可能大規模下挫，因此，他建議投資人可從現在起，逐漸降低配置在股市的投資部位。

保德信投信市場策略組主管葉家榮則指出，目前市場仍處於低利率、充斥資金，無異於「現金為『亡』」，因此，他建議投資人別太快把投資標的換成現金，反倒可考慮股、債各半，分散風險。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾則建議，投資人可以將持股中股價漲幅與波動相對大的標的獲利了結，轉入基期相對低，但基本面同樣有實績的個股。

另一個關卡，是年底的美國總統大選。

「後川普時代，一些（市場）假設可能不一樣。」陳奕光認為，下半年市場最大的變數與分水嶺，就是年底的美國總統大選。

先不論美國會不會出現政權輪替，川普的反中政策是否延續，鍾安綾認為：「股市最怕的是不確定性，不怕是哪個人當選。」

她分析，由於目前川普與拜登民調差距仍在10個百分點以內，預計越接近選前，戰情將越膠著，兩位候選人的發言，都可能引起市場波動。因此，她提醒投資人，接下來除了市場基本面外，兩黨候選人的發言也必須關注。

因此，陳奕光提醒，時間上越靠近年底美國大選，投資人也應陸續降低手中持股比率。

最後一個反轉指標，是觀察美國公債利率、匯率等指標。

「美債10年期公債利率，最近彈升很快。」近日，美國10年期公債利率，從8月4日觸及0.51％低點後，近日最高反彈至0.7％左右，雖然仍處於相對低點，但當公債利率越高，意味著可能吸引原先投注在股市、或其他投資商品的資金，使投資人相對不青睞股市，是觀察市場會否反轉的訊號。

除此之外，陳奕光分析，美元指數短線也出現小反彈，這兩者，均是資金可能撤出股市的訊號。

至於在疫情時代，股市又居於高點之際，近期持續飆漲、一度突破每盎司2000美元歷史新天價的黃金，會成為投資人在股市外，最安全的投資選項嗎？

黃金》創新高後漲勢趨緩

小部位配置，勿做主力投資

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超解釋，在美國聯準會（Fed）維持低利率的政策下，許多國家的實質利率（編按：名目利率減去通膨率）出現負值，此時，黃金成為相對好的資產配置選擇。

然而，黃金屬於「零利息」商品，同時，近日在美國公債利率反彈後，黃金漲勢也趨緩。林啟超認為，長期來看，由於低利率趨勢不變，投資人仍可配置小部位黃金，但不應做為主力投資商品。

全球資金派對，是許多人在疫情之餘的「小確幸」，不過，就在台股推上歷史新高，巴菲特指標亮起紅燈之際，此時，或許是投資人該居高思危、思考如何為股市修正風險做準備的時刻。

【延伸閱讀】

桌子裝滾輪、餐桌可折疊...為什麼IKEA新型錄，會成健身房、酒吧的危機？

「不會點菜當什麼主管！」從點餐看一個好主管該具備的3大特質

半年淨利破9千萬，全台最會賣韓菜的豆府翻身餐飲獲利王