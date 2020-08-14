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外商菁英走遍台南街巷 小吃教主王浩一改寫被離職人生

聯合新聞網 / 商業周刊
王浩一14年出了20幾本書，「我用寫作的內容，來決定我的生活方式。」(攝影者．陳宗怡)
王浩一14年出了20幾本書，「我用寫作的內容，來決定我的生活方式。」(攝影者．陳宗怡)

【文●黃韋維】

走進王浩一的書房，工作桌後方黑板上，一條縱軸線劃分節奏明朗的月行程表，左邊是框列的會議，右邊則是私人的日常。

閱讀區後方還有一塊黑板，以不同顏色載寫著節氣食材。他隨意翻開桌上的筆記本，每一頁的圖文關係，清楚往來。因為好奇心，常一拉就是一長串的知識甜頭。節氣食材就是他找到的生活新線頭。

40歲離開台北職場後南漂，他以小吃教主、文史專家、節目主持人、老樹保護委員及台南生活最佳代言人等多重身分，成為成大數學系第一屆傑出校友，卻也是唯一一位不是因為高等微積分，或其他數學相關成就而被圈選。

王浩一笑說：「我讀數學系很擅長橫向思考。白話文解釋就是，把不相干的事情兜在一起，我靠它吃飯。」

他習慣用轉彎來順應人生，用好奇來抹飾人生的崎嶇坑洞，以自我實踐的心情來完成他認為值得的事。

「當你孤獨的時候怎麼辦？當你找不到自己的位置怎麼辦？當你努力了還不成功怎麼辦？……」這些是他演講時經常回答別人的問題，而這些也都曾是他的生命場景。

儘管態度總是睿智篤定，樂觀為人釐清人生種種疑難。但是成長過程中習慣性的承擔與委屈，他其實有著長子不足為外人道的困惑與酸楚。

國中就離家，獨自到嘉義念書，不談求學的孤單漂泊，他稱自己是島內小留學生。念師大附中沒錢吃飯，蹭30多個便當填飽肚子，不說困窘，他自豪最懂每位同學的媽媽味。

從賺美金的外商公司主管到被告知抱一只箱子離開時，他說40歲後應該解放自己，為自己做點事！

王浩一人生中場的轉折從自己的喜好開始。他走進台灣史，找到自我定位的坐標。

心醉於傳統建築，自學製圖軟體，來完整從小沒被看見的空間認知天賦；聽老樹說話，拉出時間長流中，被眾人遺忘的精彩故事⋯⋯。

為了讓女兒讀到值得愛台灣的歷史書，他直接走進歷史現場，訪、寫、編、繪樣樣自己來。這本以父愛所製作出版的《在廟口說書》，入選金鼎獎最佳藝術生活類圖書。

雖然念的是理科，但從小文史成績一直很不錯。喜歡歷史的他，切換古今局勢，畫面靈活生動。

史籍體悟人生，借勢考究

「你知道嗎，陸游書桌邊一定要擺一把掃把，這是他的秘密武器。只要一累，就拿著掃把到院子掃掃地，活動筋骨順便運動，休息一下，再回到書桌前繼續寫詩、寫作。」

「這是這位古代可愛優質老人的獨到養生秘訣。高齡時，仍能持續高能量的創作，一生留下9千多首詩文作品。」王浩一說。

古代史籍在他的研讀與詮釋下，歷朝官史、野史、古人的各式人生偏廢，在他生動的手勢表情下一一出場。他彷彿穿越每個歷史記載的現場。

今年65歲的他，聊起和他一樣同屬戰後嬰兒潮（1946年至1964年）出生的中年人，目前台灣社會中，品味、學歷、視野最頂峰的這群人，他用日本傳統的修補工藝金繼舉例，「人生總有些坎坎碣碣的傷痕，如何轉換這些歷程，成為可以美麗傳家的故事。」

這群人如何面對人生中的不習慣、不甘心？他不避諱用餘命管理學的觀點來談現在的自己。「值得用最珍貴的態度，思考目前的深秋人生。」王浩一淡定、沉穩的說。

從2006年開始，至今已出版20多本書，手上總是好幾本書同時寫著，有關於職場試人學的策馬江湖；充滿土地表情的節氣食材；得失煙雲、江湖情長的武俠小說……。

從年輕時的英雄夢，到中年困頓的超展開。有時隨遇而安，有時多方進擊。

王浩一像是為自己下註解般說：「寫作是我的勞動。我用寫作內容決定我的生活方式。」

從庶民小吃的採集推廣，到穿越古今的歷史筆記借鏡思辨，現在的王浩一站在生命軸線上，不斷反芻自己珍貴的人生經驗，同時也保持對日常生活細微觀察的樂趣。

我們從桌上當季的蜜蕉，聊到也是季節產物的台灣黃、綠檸檬，開啟了各式食材來歷與餐飲用法的話題。他自信的說：「我現在是檸檬皮專家了！」

樂於被稱「雜家」，造勢自在

不管身分介紹、出版書籍都難以被歸類，他卻樂於處在無法被分類的「雜家」之列。

書桌前，有一棵200餘歲的七里香木陪伴。書房前眺望港灣的座位下方，紙膠帶貼著不同時辰，光影在地板上位移的軌跡，展現的是他獨自品玩的自在童心。

王浩一將初到台南，看落日的寂寞慌張，轉為今日獨享的夕陽景色。他把單線直行的時間，活成自得其樂的立體時光。

深秋人生時，他說起跟自己一樣，青春懷抱英雄夢的南宋詞人辛棄疾，一生起落境遇有些許相應，「欲說還休，欲說還休，卻道天涼好個秋。」

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