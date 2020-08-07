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弱美元恐到年底 投資人必注意的資產替代方案

聯合新聞網 / 商業周刊
全球去美元化，白銀、瑞郎成避險大熱門。 (來源．Dreamstime)
全球去美元化，白銀、瑞郎成避險大熱門。 (來源．Dreamstime)

【文●楊少強】

「美元跌倒，全球吃飽」為何歐洲、新興市場尤被看好

「王者美元殞落，漣漪擴散全球」，這是7月底路透的標題。

美元指數已跌至近兩年新低。投行高盛7月底報告認為，美元恐怕會失去全球準備貨幣地位。今年第二季美國經濟比去年同期萎縮32.9％，是逾70年來最慘。星展銀行預估，美元指數會由目前約93再跌至年底的90。

貨幣押寶歐元、避險選瑞郎

在這股「去美元化」浪潮下，有哪些資產是值得留意的替代方案？

有3種貨幣可能會受惠：歐元、瑞郎、日圓。

7月底當週，歐元兌美元創2年新高，原因如《紐約時報》形容：歐洲控制疫情比其他地方好，「歐元資產東山再起。」

另一原因是政治。7月下旬歐盟各國領導人同意發行7500億歐元的共同債券，這對歐元意義重大。

過去歐元被諾貝爾經濟學獎得主傅利曼（Milton Friedman）唱衰，原因就是「只有央行，沒有財政部」。如今歐盟債券發行，朝共同財政機制邁進，或可扭轉歐元的先天劣勢。但變數是歐元太強，對德國等出口大國不利，此外，歐元區經濟也不理想。

雖然如此，市場仍多押寶歐元將升值。分析師馬林諾夫（Valentin Marinov）表示，財政整合對歐元是「長期利多」，未來歐元或許會迎來一陣久違的春天。

美元之外，下一個避險貨幣何在？如今的大熱門是瑞郎。

去年瑞士貿易順差創歷史新高，使瑞郎本身有極大升值壓力，加上瑞士政、經環境平穩，每當天下有變，資金蜂擁入瑞郎逃難，成為名副其實的避險貨幣。瑞郎兌歐元匯價近來創5年新高，來到一歐元兌1.05瑞郎。

瑞郎升值對瑞士出口不利，瑞士央行不斷打壓，包括祭出負利率等激烈手段。加拿大帝國商業銀行預估，瑞士央行將擴充資產負債表，以使瑞郎不致過熱，預估今年底將回到一歐元兌1.09瑞郎。

至於原本的避險貨幣寵兒——日圓，近年來表現平平：從2010年至今，日圓實質有效匯率指數下跌逾20％，瑞郎則上漲8％。

這是因為日本國際收支惡化，去年出現1兆6千億日圓貿易逆差。其次，國際盛行多年的日圓「套息交易」，也因為日、美不斷降息至近零，逐漸降溫。

不過，受惠於美元走弱的大勢，市場預測日圓仍有升值空間。麥格理預期，隨着美國大選逼近，美元兌其他貨幣將全面轉弱，預料日圓到11月時將升至102日圓兌1美元的水準。

股市看好歐股及新興市場

6月底，全球最大資產管理集團貝萊德（BlackRock）旗下投資部門，將歐股由「減持」提高為「增持」。該行分析師提爾（Scott Thiel）寫道：「好久沒有看好歐洲了。」

至7月底止，以美元計價的歐洲600指數（Stoxx 600），連續兩個月漲幅超越美股標普500。過去3個月追蹤德股的ETF（代號EWG），上漲近3成，漲幅也超過標普500指數的ETF。《紐約時報》引述報告稱，如今不只海外資金湧入歐股ETF，歐洲投資者也賣掉美元資產，將資金投回自家市場。

此外，MSCI新興市場指數在3月底創4年新低，如今已反彈43％，這也是拜「美國跌倒，全球吃飽」所賜。

分析師納埃米（Nader Naeimi）對彭博新聞網表示，過去10年美元強勢，新興市場飽受資金外流之苦。如今美元弱勢，實質利率又不斷下跌，加上疫情蔓延、11月美國總統大選等因素，「對新興市場資產是好消息。」

不過巴西、印度目前在全球確診數分居2、3名，同時一些分析師認為中美惡鬥、地緣政治等衝擊，尚未完全反映到新興股市，是為變數。

白銀大漲！衝7年高點

黃金飆漲人人皆知，但是少有人知道白銀漲更凶：從谷底至今年7月底，白銀漲幅已翻倍，遠勝黃金。如今銀價處於7年高點。

雖然金銀都已大漲，但高盛分析師庫利（Jeffrey Currie）預估，美國聯準會傾向製造通膨，黃金仍可能飆升，白銀也將隨著黃金升勢，以及太陽能等行業的需求前景而再上漲。高盛7月底預估，未來12個月金價上看2300美元，銀價也將從每盎司22美元上漲至30美元。

局勢若惡化，美元就會走強

短期來說，今年3月全球曾爆發美元短缺的流動性危機。在聯準會大力放水下，危機雖已解除，副作用則是美元氾濫。未來聯準會大方向仍將維持寬鬆，美元升值空間有限。

但值得注意的是：在疫情恐慌最惡劣的3月，美元流動性異常稀缺，投資人全面拋售資產，連黃金、美債亦不例外，只為換得美元。

由此可見，當最危急情況出現，美元仍是避險資產。若未來局勢惡化到今年3月的地步，美元王者仍有可能再起。

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