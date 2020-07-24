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紅什麼？讓人捨120坪豪宅 也要搬進的迷你小屋紅

聯合新聞網 / 商業周刊
為了貼近大自然，許多台灣小房子住客讓山水或田園當主角，小房子成了配角。（攝影者．陳宗怡）
為了貼近大自然，許多台灣小房子住客讓山水或田園當主角，小房子成了配角。（攝影者．陳宗怡）

【文●柯曉翔】

120坪豪宅，與13.5坪小屋，你選擇哪一間房子過生活？現在許多人們的答案，超乎你的想像。

據美國住房建築商協會（National Association of Home Builders）調查，超過半數美國人考慮住在小於600平方英尺（約16.8坪）的小房子，其中千禧世代的意願更高達63%。

在網飛（Netflix）《小房子大天地》實境秀節目中，兩位小房子（Tiny House）專家旅行全美，為家庭打造客製化迷你屋，提供小巧生活解決方案，有些房子甚至只有5坪，但麻雀雖小、五臟俱全。

所謂小房子，指涉的不一定是坪數少，而是一種主動選擇、非受迫進入的簡化生活。

「只要讓你的生活更整潔，擁有的東西更簡單，不再控制你，那麼任何地方都能成為你的小家園。」《小房子：生活要小，夢想要大》作者布倫特．希夫納（Brent Heavener）接受《紐約時報》專訪時表示。

「無論露營車、貨櫃屋，還是翻新的垃圾箱，取決於你如何打造。」他在Instagram精選世界各地小房子美照，至今擁有80萬追蹤者。

場景轉到日本，日本也吹起小房子風。平面設計師柳本茜兩口之家選擇住在9坪小房子，過著少物生活。

她說，大多數人將寬敞視為優點，狹小視為缺點，「但我家並不是『即使小也很舒適』，而是『正因為小才這麼舒適』。」在《選擇住在小房子》一書中，作者加藤鄉子記錄這些屋主的小屋快樂哲學。

創意與策略的新選擇

從美國、日本到歐洲，小房子遍地開花，憑什麼紅？

希夫納歸結一個詞：自由。他分析，千禧一代思考，他們是否該像父母一樣，為房屋貸款，然後花費一生償還；空巢老人則考慮是否退休，以及什麼是最好的養老方式，「小房子是一個創意與策略性的替代選擇。」

在台灣，一批小房子住客也正在興起。

57歲的John（化名）是台南人，在台北打拚30年。2年前，他決定回南部退休，住進小琉球約13坪的小房子，與妹妹同住。

「我現在跟你講話，前面是大武山和台灣海峽，後面是山坡和小森林。」透過電話訪問，仍能感受到John的聲音盡是愜意。

對他來說，室內坪數不重要，有床鋪、簡單家具，夠用就好。「我賺到的是外面的view（景致），看著風景，可以坐好久。」他說。

住在台中石岡13.5坪小房子，自然紅屋創辦人謝東興擁有的則是一片田園，像住在都市郊區的陶淵明。

早晨，他被穿透木屋的陽光喚醒，起床採摘龍葵野菜，以薑拌炒，配著稀飯吃。

19歲，謝東興從家鄉台南至台北打拚，一待就是40年。從事家具外銷產業，站上台灣經濟起飛浪頭。56歲時，他坐擁深坑共約120坪豪宅，卻發現鄰居人情淡薄，驚覺自己「若老死台北，心有不甘。」

年輕人往台北闖，他卻決心出走。花費3年，在桃園、宜蘭與台南等地，遍尋心中的桃花源。

7年前，他看上大甲溪下游土地，落腳台中石岡。約1100坪土地，住進自己設計的13.5坪木屋。「空間小，生活更簡單；住在小屋，反而擁有大自然。」謝東興說。

他研究菌水農法，養成一座菜圃。屋子沒有冷氣，倚賴自然涼風，平常聽音樂、看書。一開始台北、台中兩頭跑，一週來住2天，逐漸變成3、4天，越住越喜歡、越自由。

半年後，他帶幾件輕裝入住，從此定居。深坑的家反而變成旅館和倉庫，不常住了。

「大房子對老年人來說，其實是體力和心靈負擔。房子那麼大，結果沒人住，最後是魔神仔住在裡面，」謝東興說，「所以從中年，就要開始練習簡化生活，才能輕裝，才能行動。」

我在小房子，看到格局的簡化，卻是功能的增加。例如整間房子只有一張桌子，卻長達240公分，是餐桌、書桌也是工作桌。

《選擇住在小房子》一書提及，上班族飯島寬與作家尚子10.5坪的小房子，一樓的餐廚空間兼具玄關，床可當沙發躺臥，就連垃圾桶，都可當作椅凳。每個設計，都具有多用途。

在選擇小房子生活前，先試試自己能否對物品與空間「斷捨離」，或先把生活空間縮小至現居房子一半，再決定是否徹底改變。

畢竟，連美國作家梭羅（Henry David Thoreau）在瓦爾登湖畔生活也只持續2年，還把衣服帶回家給媽媽洗，看來這不只是單純嚮往自由的心態問題。

拓展居住、生活的想像

無論是否能久住安居，小房子的出現，反而拓展我們對於居住空間的想像。

43歲、任職飯店管理顧問公司的黃溫良，目前在台北租房。在家鄉小琉球已有一塊地，一間小房子，或許退休後，和太太一起回鄉。

「大房子不能不維護，只有空間收斂，一切才會簡單，」他說，「而這就是我們理想的生活。」小房子的大天地，提供另一種生活方式的解答。

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