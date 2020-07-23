LV、GUCCI都指名 這對裝潢夫妻拚到上市

【文●鄭郁萌】

獨家專訪匯僑創辦人，憑「有紀律的創意」年收42億

想像一下，當你走進台北101或是微風廣場，穿梭在精品品牌之間，Cartier、Fendi、Gucci……，品牌或許不同，但它們店面的設計裝修，可能都是同一家。

鏡頭轉到上海。開幕兩年後，仍須排隊才能進門的上海星巴克大中里旗艦店，也是由這家匯僑設計操刀。

它讓名錶全球總裁嘖嘖稱奇

設計、施工品質超過5年不老化

不只在華人世界，他們也躍上世界舞台，跟一流對手較量，像是日本乃村、新加坡紅木等。精品業界更流傳，能讓時尚宿敵LV跟Chanel不得不找同一家公司設計店面的，只有台灣的匯僑。

但是這家設計公司老闆卻格外低調，鮮少接受媒體訪問。董事長王秀卿說：「料理好吃就好了，廚師不一定要出來亮相。」

這家隱身在名牌背後超過30年的企業，年營收42億元，是台灣營業額最大的室內設計公司。

業界眾所周知，1984年LV進入台灣第一家店就由匯僑執行長楊信力設計至今，在台灣精品業大型店面裝修界，匯僑的覆蓋率超過8成，他開玩笑說：「從A（Apple）到Z（Zara）的品牌，我都做過。」

台灣的商業空間裝修業者多如過江之鯽，是什麼讓品牌獨鍾於他？原因只有「信任感」3個字。

要讓國際精品信任，有多難？

代理蕭邦（Chopard）、Tod's等品牌的台灣迪生董事總經理劉汝熹說，對國際精品品牌而言，店面形象等於品牌生命，只要有一絲不完美都會影響銷售。

首先是設計，大多必須跟品牌總部派來的國外設計師合作，要求極高。其次是施工品質，路遙知馬力，品質差的廠商做完。1、2年就看得到老化感，這對強調奢華感的精品品牌而言，絕不允許。以匯僑負責的蕭邦101店舉例，居然超過5年都不用改裝更新，劉汝熹說：「這品質非常厲害，全球總裁都嘖嘖稱奇。」

更殘酷的是，每當國際品牌新店開幕，就算總部設計師千百次更改設計，開幕日期卻一天都不能延，因為國際貴賓行程至少半年前就定好。

43年前不善理財差點跳票

浪漫設計師遇顧問妻子，確立分工路

「對於剛進入新市場的廠商，好的店面裝修商如同一顆定心丸。」鎮金店台灣區前總經理、現任JOY COLORi執行長謝淑英回憶，1993鎮金店初入台灣市場，香港老闆第一件事就是叮嚀她找匯僑設計店面：「店面要做出國際精品感，勝算才會比較大。」

能從「靠品牌吃飯」的人，變成「品牌靠他吃飯」，中間這條路，匯僑走了43年。

1977年，建築系畢業的楊信力，跟兩個學長一起組了小工作室，從蓋農舍到建別墅，什麼案子都接，也接室內設計案當打零工。

「當時沒有室內設計概念，大家都說是『做裝潢』的。」他說。有次接了一個飯店設計案，從空無一物的毛胚屋到美輪美奐只花幾個月，讓他很有成就感，於是決定捨建築師當一個「做裝潢的」。

一開始並不順利，因為他骨子裡的完美主義，常常「一塊瓷磚裝得不滿意，就整片牆敲掉重做」，加上不善於管理財務，簡直做兩案賠一案，在遇見企管顧問出身的妻子王秀卿時，他已經快要跳票。

「我一看帳，心想這公司太隨興了吧？應收票據都沒有紀錄的啊！」王秀卿笑丈夫：「他又是個老好人，居然把支票借給別人！我叫他全交給我管。」楊信力乾脆把所有印章全交給未來妻子，從此專心於設計業務。

「設計師都有浪漫本性，很多人不擅於公司治理或是財務。」北市室內設計裝修同業公會理事長孫因說：「匯僑的成功因素之一，是兩位創辦人早早將財務跟設計分工清楚。」

一次預算狂加後的教訓

他思考如何預算內滿足完美主義？

1980年代，楊信力承包當時西門町的今日百貨工程，因為要求完美不斷追加預算，副總經理告訴他：「我請你幫我修鞋，你做一雙新鞋給我，我很高興，但我只有修鞋的預算。」

這句話打醒他，要在客戶的時間跟金錢預算中完成需求。但同時，他又完美主義作祟，該如何在預算內做出超高標準？

他開始改變製作流程。原本百貨賣場改裝，木工都在現場丈量、製作，但承包台北統領百貨化妝品樓層時，工期不到1個月，裝修範圍卻很大，他大膽將多數工程挪到木工廠製作，將現場工量降到最低，業主3天前看到現場半空，急得跳腳，隔天卻瞬間完成8成，在商業空間打響名號。

聽起來似乎容易，實際上卻要靠著事前的精細丈量、計算、工廠管理、時間管理才有可能達成。也因此匯僑很早就訂立SOP，從事前的情報蒐集到設計、生產、工程管理、甚至到完工後的售後服務，都有標準作業流程。

「設計這行，有創意的人多，有紀律的人少，唯有堅持『有紀律的創意』才能成功。」楊信力說。他格外重視紀律，包括預算、流程、公司規章、保密協定，一絲不苟，這也是他能同時掌握敵對客戶之因。

要服務頂級客戶，眉角不少。例如，接到敵對品牌的案子，內部會委由不同的團隊負責，彼此不互相打聽；就連創辦人夫妻自身打扮也得留意，有一次，不小心帶著L牌的包到C牌開會，一回公司就收到C牌「禮貌性」寄來的包包，從此以後，兩人就不太穿戴有品牌Logo的服飾出門，以免尷尬。

就連家人也得遵守紀律。他們的獨子楊庭宇目前擔任專案經理，做上海星巴克案時，明明家裡在上海有居所，他卻跟同事一起住宿舍、趕公車跟地鐵，客戶十分驚訝，問他為什麼不坐公司車？他回答：「我爸媽說，我只是公司員工，不能濫用公司資源，這是紀律。」

匯僑橫跨精品店、飯店、商辦甚至博物館設計，一年的案量高達400餘個，平均不到一天就結一案，因此，嚴格的流程管理非常重要。例如，蕭邦的101店，現場只有3週就必須完工，可是工廠早在1個半月前就開工，將現場工序降到最低，節省時間並兼顧品質。

自建工廠不外包、燈不亮一小時修好

他讓名牌客戶信任：價格貴沒關係

一般裝修業多採外包，匯僑卻為了喝牛奶而養一頭牛，在中國浙江跟台灣桃園有數千坪的工廠，打樣、家具都自己來。

為什麼要大費周章自建工廠？為的也是贏得信任感。對於精品客戶而言，家具或主題牆是店面質感的來源，因此格外重視打樣，總部設計師會為了一片主題牆樣品，千里迢迢飛來台灣監督；有時設計師不能來，匯僑就得將樣品寄去法國。

匯僑商業空間部協理秦家珩舉例，有個案子光打樣就花了300萬元，再花數10萬空運到法國巴黎給總部確認後再寄回來，裝到品牌店面中。規模小的設計公司，根本沒辦法達到這個門檻。

我們到訪工廠當天，看到正在打樣中的法國品牌Fauré Le Page的龍麟紋主題牆，為了做到夠細緻，角落的木紋都要對齊，只是一面牆，就花了300多個工時。

「為了趕時程，常常24小時三班制輪著打樣，這種案子太麻煩又沒有賺頭，沒有外包廠商願意接。」秦家珩說：「幸好我們是自有工廠，不然就完蛋了。」

售後服務也是匯僑聞名之因。店裡燈不亮，他們能在通報1小時內換好，不讓客戶延遲營業，連店內修理備品的庫存也系統管理，只要低於安全存量就立刻紅燈提醒。試想Cartier一個月業績上億、蕭邦一個月業績上千萬，每1秒延遲，都會成為營業損失。

「匯僑是比較貴，但是一分錢一分貨，對品牌來說，我不希望店面有任何問題；就算有問題，要確信找得到人盡速幫我修復。」老客戶謝淑英說：「他的價格不只在商品本身，還在於多年維繫的信任感。」

員工擺第一，機動組隊接新案練功

「只要被欺負，品牌再大都不接！」

從設計到售後服務一條龍，背後是龐大的人力，匯僑光是台灣部分就有將近300名員工，兩岸相加更高達約600人，規模在台灣室內設計業界非常罕見。

「不要說600人，台灣室內設計業界超過100人的公司，5家都不到。」孫因說，匯僑設計的規模堪稱是航空母艦。

「我們不是製造業，是『買空賣空』的生意，靠的始終都是人。」王秀卿說。因此如何用人、鍛鍊人，是匯僑最重要的事。

雖然案量大，客戶自己會上門，但他們每年寧可拒絕幾個舊案，從各部門遴選成員，機動組成「X-team」，往新的領域競標，保持人才的戰鬥力。

「你讓戰馬拉磨子，拉久了，牠們會忘了怎麼在戰場上奔馳。」楊信力說，辦公室甚至保留數個空白區塊，就是要讓這些臨時戰隊成員辦公。

像是讓習慣做精品店面的人，跟習慣做商辦的人，組隊一起去競標豪宅案。店面使用5年就改裝、商辦大概15年，可是豪宅卻要考慮20年，思維完全不同。匯僑設計副總經理廖慧蘭說：「要去習慣不同的業種、空間需求、不同合作夥伴，這是維持同仁新鮮感跟競爭力的方法。」

這種任務型編組，能夠增加人才能量，並且靈活應付不同的任務，廣為世界一流企業使用。如IBM的矩陣式組織（Matrix Organization） ，便是使「大象也能跳舞」的人才運用方法。

楊信力至今還是很喜歡跟基層設計師組工作坊，但是室內設計業界流動率高，他自嘲：「他們都叫我『楊校長』，匯僑至少培養了幾百個設計師給業界吧。」

雖然用百種身段應對名牌客戶，但唯有一件事王秀卿不能忍。某世界知名品牌找匯僑設計案子，不斷提出不合理要求、一改再改，地板翻修了10次卻不給理由，導致整個團隊無所適從，最後10個人走了8個，王秀卿大怒，通令公司從此不接這品牌的案子。

「如果有人傷害我的員工，管它是什麼世界一流品牌，我也不做！」她的原則是：「不做這個案子，我還有別的案子；沒有人才，我什麼都不能做。」

鍛鍊人才不容易，留人更難，這也是他們推動股票上市的主因。如何養才、留才，將是這個名牌背後的台灣室內設計霸主未來的挑戰。

【延伸閱讀】

體積比手機小，體感卻能降13度！Sony「不露痕跡」隨身冷氣，如何做到？

10個員工要求改善升遷分紅，否則集體辭職...怎麼辦？

前鴻海副總告白：我在鴻海冰凍25年的自尊心，要用徒步環島解凍