手上人民幣沒處去？跟著「慢牛」政策布局A股

【文●韓化宇】

利率沒甜頭，台灣人民幣存款創逾6年新低

人民幣是台灣規模前三大的外幣存款，但今年以來，台灣的人民幣存款餘額大減，錢潮正在轉向。此時，該如何處理手上的人民幣？適合轉進中國A股嗎？

根據中央銀行最新統計，台灣6月人民幣存款餘額為人民幣2400餘億元，創2014年2月以來新低。

主因之一是利率直直落。之前人民幣存款利率最高近2.5％，吸引不少定存族，但隨中國經濟成長率趨緩，加上今年加大貨幣寬鬆力道，利率越來越不吸引人。目前台灣銀行業一年期人民幣存款利率，大多不到1.5％。

另一個原因，央行外匯局行務委員陳婉寧指出，「很可能是轉投人民幣基金！」

高利誘因不再，人民幣投資者苦思如何解套，A股近期的瘋漲似乎是個新出路。但以上證指數為例，7月9日收至3450點，創2年半來新高，14日起，因從香港進入A股的外資（又稱北向資金）淨流出額創歷史新高，又使滬深股市大跌3日。瘋牛突然變冬熊，投入A股的人民幣持有者，不但沒賺到高利，還住進新套房。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，A股之前一輪漲勢，很大程度是內資驅動，「但外資早在上漲前就布局了，內資可能在很大程度上做了一個『抬轎子』的角色。」

看A股：大摩看好政府撐腰

不過，摩根士丹利的最新報告，仍看好中國股市牛市行情，認為在中國政府支持和持續的市場改革推動下，新基金發行強勁，散戶的新增開戶數也不斷增加，讓A股受惠。

富邦投信投資策略師徐翊達表示，從基本面看，全世界股市都有泡沫疑慮，這是資金行情所致，但只要中國政府維持股市偏多政策不喊停，行情就不會終止，但高檔震盪難免。

他說，當前中國官方對A股的定調為「慢牛」、「健康牛」，要讓股市理性溫和上漲。因此，短線走勢取決於「官方文宣」，即股市過熱，官媒會主動降溫，避免重蹈2015年上漲過猛，最後泡沫破裂的慘案。

如：7月6日上證指數大漲5.7％，是5年來最大單日漲幅，但隔天《人民日報》旗下《證券時報》發文，指A股需「戒除浮躁」，當日A股便受挫。又如《人民日報》旗下媒體平台學習小組發文批評：「酒是用來喝的，不是用來炒的」，結果隔天茅台重挫近8％。

徐翊達提出一個判斷標準：當A股日成交額超過人民幣1兆5千億元，就有過熱疑慮。2015年A股最熱時，日成交額超過人民幣2兆2千億元。

除了股市，中國債市也是當前外資鎖定重點之一。中國經濟數據庫CEIC統計，今年第二季，全球投資者買入人民幣計價的中國國債高達人民幣4兆3千億元，創下歷史新高。

《華爾街日報》引述瑞銀資產管理公司多資產策略部主管布朗（Evan Brown）指出，中國國債既有防禦性資產的特質，又能提供高收益率，受到外資青睞。目前中國十年期國債殖利率約3％，遠比美國十年期國債約0.6％、日債約0.02％及德債的負0.45％還高。

再加上中國第二季國內生產毛額（GDP）年增3.2％，在疫情後重回正成長，基本面逐步改善，也成為支撐A股及人民幣匯率的力量。國際貨幣基金（IMF）預估，中國今年全年GDP將成長1％，優於全球的負4.9％。

不過，德意志銀行首席經濟學家史賓賽（Michael Spencer）提醒，中國零售業雖已恢復至疫情前的水平，但歐美市場需求疲軟，加上第二波疫情爆發，恐重創中國出口表現，使下半年經濟成長趨緩。

挑基金：科技股配置要高

至於人民幣匯率，官方調控的人民幣兌美元中間價7月10日升破7，創4個月新高，後又貶回7字頭。知名外匯分析師李其展認為，人民幣匯率將在7.025至6.95之間整理一陣子，若各項經濟數據皆釋出樂觀訊號，基本面反彈確定，才會是更長線的多頭發動訊號。

因此，在全球資金行情及疫情衝擊經濟前景的比較下，中國市場的投資機會仍被看好。持有人民幣的台灣投資人，可趁A股大幅修正之際，透過基金布局A股，也是去化手頭人民幣存款的方法。

如何挑選A股基金？基金分析公司大拇哥投顧（TAROBO）的報告建議，基金成分股中科技業占比高的，適合中長期投資人考慮。台灣今年以來績效前10名的大中華基金（以A股為主，搭配少許台股及港股標的），科技股成分多超過7成，標的包括上海半導體大廠韋爾股份、蘋果積極扶植的代工大廠立訊精密等。

瑞銀奧康納基金（O'Connor）投資長羅素（Kevin Russell）也認為，現在是投資中國中小型科技股的絕佳機會。

新興科技正是中國政府全力作多扶植的對象。換句話說，要賺中國財，不論大盤或標的，跟著政治風向走就對了。

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