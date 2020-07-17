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聯發科主管 捨350萬年薪到長濱當稻農、開酒館

聯合新聞網 / 商業周刊
禾多小酒館老闆張智翔(攝影者．程思迪)
禾多小酒館老闆張智翔(攝影者．程思迪)

【文●蘇曉音】

移民長濱是替自己築夢，也為岳父圓夢，一石二鳥，為何不做呢？」這是張智翔9年前的決定，從種稻、賣米到開小酒館，他的移居計畫、追逐的夢想一一在此展開。

這一切，源自於他在科技業工作時，下班小酌幾杯的習慣，加上喜歡裝潢設計，4年前，便自己畫圖、請設計師協助，在真柄部落開了這家長濱唯一的貨櫃屋小酒館。

但，其實他的移民計畫早在6年前就啟動了。

張智翔的妻子是個從未住過長濱的都市阿美族姑娘，對故鄉念念不忘的岳父，總會主動提起：「有沒有人要跟我回長濱種田？」直到第五個年頭，他開玩笑請老婆回覆岳父，他願意去長濱種田。

這句玩笑話，讓岳父開心的在半年內帶他去長濱看了6次土地。

最終，他點頭成交，展開了板橋與長濱週週通勤的日子。週間，他是聯發科行銷業務主管；週末，他則是假日農夫，在長濱種稻。

對每件事情都很投入的他，種稻也不落人後，收割的第一年就收成了兩萬公斤的稻作，但如此豐收卻讓他困擾。於是，他又動起腦筋，在台北開餐廳，把自種的稻米做成燉飯。

沒想到，餐廳竟意外受到歡迎，讓他的假日農夫計畫得以延續。

事實上，這些年在真柄部落並非一帆風順，「這可是段充滿眼淚與汗水的辛酸史。」張智翔說，一開始部落對外來移民戒心重，連取得灌溉用水都是問題。他只好拿出行銷業務精神，彎下腰搏感情，歷經5年，才取得信任，水源問題因此解決，也才有了後來的小酒館。

取名「禾多」，有雙重意義，除了稻穀豐收外，兩個字合起來就是「移」，提醒自己是位外來移民，要先學會尊重，才能因地制宜延續在地文化。他認為，唯有文化才是觀光根本，而非只想賺一次性的觀光財。

儘管板橋的餐廳屢創佳績，在長濱小酒館裡，卻只見佐餐點心，不見精彩料理。張智翔解釋，為了與部落居民共榮共享，如遇包場需求，便會找來「真柄壹號倉」部落媽媽，運用當天食材製作料理，不但增加就業機會，也能帶動農業發展，讓產業鏈裡的每個人都共享利益。

4年前，放棄年薪350萬工作，到長濱落腳的張智翔從未後悔，他認為，當你對土地友善、土地就會給你回報。這條帶著老婆回鄉的路，固然艱辛，但是每步都踏實且安穩。

來到長濱前，台灣沒去過幾個地方的他提到，「長濱需要的是旅人，不是旅客。這是個要花時間和它相處的地方，絕不是任何地方可以替代。」

正如他初訪長濱就愛上一樣，沒有用心體會，不會懂它的魅力。如今，他已打算在此終老。

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