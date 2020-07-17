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QE狂印鈔 學者預言今年貶35％可能嗎？

聯合新聞網 / 商業周刊
「新冠肺炎在美國每個地區造成的死亡數都在上升。」《華盛頓郵報》如是說。「美國跌倒，全球吃飽」正是這波資金轉移的訊號。(來源．Dreamstime)
「新冠肺炎在美國每個地區造成的死亡數都在上升。」《華盛頓郵報》如是說。「美國跌倒，全球吃飽」正是這波資金轉移的訊號。(來源．Dreamstime)

【文●楊少強】

市場正在去美元化 竟支撐全球股市大漲

「股市還是賭場？」路透如此形容股市狂熱。近來股市大漲，除了資金行情推升，也是「去美元化」的訊號。

今年6月底，摩根士丹利前首席經濟學家、耶魯大學學者羅奇（Stephen Roach）語出驚人：美元將貶值35％。這已是阿根廷、土耳其等金融危機時的等級。「美元崩潰論」不脛而走。

兩數字揭真相

大舉債＋疫情拖累，美元失色！

羅奇認為，1960到2005年，美國國民淨儲蓄占國民收入平均是7％，疫情爆發後，今年第一季降到1.4％，而官方又推出一連串刺激政策，導致今年美國赤字占GDP比率將來到戰後以來新高。白宮又走去全球化、保護主義路線，美國儲蓄率未來將降至負值。羅奇預估「最快今年，慢至2021年初，美元最多將貶值35％。」

美元是否崩潰尚待驗證，不過「去美元化」卻正在進行。短期因素是美國疫情擴散。至7月13日止，美國累計確診數達330萬，逾13萬人死亡，是全球疫情最嚴重國家。國際貨幣基金（IMF）預估，今年美國GDP將衰退8％。著名做空機構渾水（Muddy Water）創辦人布洛克（Carson Block）表示，目前美國經濟就像一個空前巨大的火藥庫，「任何一點火花足以讓其瞬間爆炸。」

美國成重災區，疫情控制良好的中港台就受資金青睞。離岸人民幣兌美元在7月7日升破7，創近4個月新高，新台幣匯價7月初也創26個月新高。新興市場資產近來也有不小漲幅，「美國跌倒，全球吃飽」正是如今寫照。

長期來說，美元也正逐漸失色。據國際清算銀行（BIS）統計，美元占全球官方外匯存底比重，從2000年逾70％，降到今日不到60％。

最近十幾年來各種危機，美元資產價格已被推至歷史高點。衡量美股價位的「席勒本益比」（Shiller PE Ratio），如今逼近30，勝過2008年金融海嘯前夕。這些都意味著美股已相對偏貴，同時，美元購買力近年來縮水幅度，高於歐元、日圓等國際貨幣，這些都減少人們持有美元的誘因。

非美元資產反穩健

人民幣波動不到2％，受青睞

相對來說，一些非美元資產卻表現穩健。羅奇指出，人民幣實質有效匯率指數（REER），自2004年12月低點，至今已上升53％，近十年更略勝美元。今年6月《經濟學人》報導，若以人民幣釘住24種一籃子貨幣的廣義匯價來看，自2016年來，人民幣波動幅度不到2％。

這也是為何近來人民幣資產被爆買。光今年7月2日至7日一週，透過滬港通、滬深通淨流入A股的外資，達人民幣538億元，這是2019全年淨流入的15％。2020年上半年，中國中央結算公司為境外機構託管的債券面額約人民幣3200億元，是去年同期逾兩倍。

現實來說，目前沒有任何貨幣可取代美元。羅奇也稱，由於中國和歐元區總共占美國貿易的40％，「除非這兩種貨幣一如我預期大幅升值，否則美元崩潰不會發生。」

香港中文大學深圳高等金融研究院秦逸飛分析，美元成為國際金融體系結算的主要貨幣，與其說是「政治正確」，不如說是「市場正確」。從石油到黃金，重要物資以美元結算，並非美國恃強逼人，而是美元最符合貿易及金融等全球化條件。

但美元由美國官方壟斷發行，它就有誘因濫用其優勢。從聯準會無限印鈔，到聯邦政府舉債花錢，短期雖阻止經濟崩盤，代價則是美元長期競爭力下滑，就如一個獨占廠商不思進取，只會吃老本，遲早被消費者唾棄。

就像羅馬帝國一樣，美元不會一夕崩潰。但「出來混，總是要還的」，當美國官方只會吃美元老本，疫情又讓人們看破美國手腳，這只會加速「去美元化」的趨勢。這或許是近來各國股市大漲背後，最值得關注的訊號。

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