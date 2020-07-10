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台股站上萬二還能買？想進場快抓緊兩時機

聯合新聞網 / 商業周刊
未來近5兆美元的5G商機，是以科技為主的台股，中長期看好的關鍵。（攝影者．駱裕隆）
未來近5兆美元的5G商機，是以科技為主的台股，中長期看好的關鍵。（攝影者．駱裕隆）

【文●馬自明】

保險族、外資上兆資金等入場，拉回即買點

台股大翻身！2020年剛邁入7月，台股指數已衝破1萬2千點，距離3月低點，漲幅高達4成，而跨越今年最高點，只差半步。可是，漲了這麼多，下半年的台股是反轉向下，還是再創高峰？

三主力助攻，指數可望創高

答案是，有機會再創高峰。「今年下半年，台股上看12800點！」富邦投顧董事長蕭乾祥指出。令他深感信心，台股能跨越30年前高點，12682的關鍵，是滾滾而來的「資金行情」。

資金從何而來？第一，「保險族」變「存股族」。7月保險新制上路，總規模約新台幣6千億元的儲蓄險，保單將貴上1成到3成，對保守的退休族，魅力盡失，可能從買保單，轉成買台股。

「台股現金股利殖利率高達4％，世界少有，」蕭乾祥表示。定存利率不到1％，儲蓄險保單利率也只有2％左右，相較之下，台股反而成為退休資金最具吸引力的停泊港口。

第二，現金股利陸續發出。7月正逢除權息旺季，上市、櫃公司共將發出約6千億元的現金股利，這將是助漲台股的活水。

但投資人拿到現金股利，會回頭再投入股市嗎？可能會的。理由一是，定存利率太低，不如買股；理由二是，央行指出台灣下半年經濟成長率2％，跟上半年比倍增，換句話說，景氣是主人，股價是狗，將跟著主人往前走，除了領股利外，可能再賺到價差。

第三，外資回補。外資因疫情影響，今年前5月賣超台股，總金額達新台幣6千6百多億元，但在6月後，疫情趨緩，各國陸續解封，外資將回補，6月已轉賣為買，買超840多億元。

「上半年外資完全賣錯，結果台股大漲，便宜了大力買進的內資法人，」統一投顧董事長黎方國表示，外資不得不「認錯」，潛在回補金額至少還有5千億元，因外資回頭助攻，「下半年過高點的機率非常大。」

但台股下半年並非萬里無雲，尚有兩道關卡要過。第一道關卡，9月中，美國對華為禁令的120天寬限，屆時到期。黎方國指出，若美中科技戰加劇，因一半市值為科技業的台股，將受影響。

第二道關卡，11月初，美國總統大選。新光投信董事長劉坤錫表示，因疫情等變化，美國總統大選結果難以預料，而到10月份，兩黨候選人辯論，選戰將進入白熱化，台股的波動到時將加大。

「資金行情代表震盪劇烈，」黎方國表示，台股即使站上歷史高點，也有可能碰上關卡，就快速回落，但因資金不會馬上退潮，「拉回都是買點。」

群益投顧董事長蔡明彥表示，台股最簡單的觀察指標就是「新台幣」。

回檔指標：匯率、高價股

新台幣猶如資金行情的溫度計：當新台幣兌美元趨於強勢，代表熱錢旺，台股就不淡，例如，3月中以來，新台幣升值幅度約3％，台股跟著暴衝。

反之，若新台幣明顯轉弱，例如從目前29.5元兌1美元，貶回30元，意味著資金開始移出，台股恐怕跟著新台幣回檔。

第二個指標是「高價股」。台股急升，破百元以上股票超過200檔，500元以上約20檔，都創下歷史新高，更有5檔破千元大關，但若指標的「高價股們」，股價下跌達15％以上重挫，黎方國指出，高價股回落，就是股市向下的徵兆。

最熱族群：5G、蘋概股

那到下半年，台股裡哪些族群會發光呢？市場將聚焦在台股「兩大支柱」：一是5G概念股，二是蘋果概念股。

兆豐投顧董事長李秀利認為，今年因美、中擴大5G相關建設，再加上7月台灣5G開台，兩大利多題材，將帶動5G相關個股。其中，供應鏈包括印刷電路板（PCB）相關廠商臻鼎、南電等，以及散熱廠如健策等公司，股價有機會持續表現。

至於蘋概股，蘋果上半年雖受疫情波及，但今年9月將發表新款iPhone 12，股價已先創歷史新高，而6月後，是台灣蘋果供應鏈的拉貨潮，對相關蘋概股是利多，如機殼龍頭廠可成、鏡頭廠大立光、聲學元件廠美律等，皆可因新機上市而受惠。

「這些日子裡人們垂頭喪氣，在我有生的93年來，衰退來來去去，好日子最終總是會到來的，」美國石油大亨、億萬巨富約翰．洛克斐勒（John Rockefeller）曾說。台股上半年驚濤駭浪，但如今船過水無痕，展望下半年，即便有阻礙，台股終將有驚無險。

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