勇闖溯溪秘境 今年暑假跟著玩家在急流間沁涼一夏

【文●黃韋維】

全台人口最少、教練最多的攀瀑聖地

霧台鄉，台灣本島人口最少的鄉鎮，抵達行政中心前，在霧台公路38.9公里岔路處下切，需要30分鐘左右車程才能抵達「新大武部落」。

吉普車上的視線沿河谷一路而下，我們來到屏東最深山的神秘部落。這裡是台灣唯一有魯凱獵人，同時具B級專業溯溪教練身分的部落；也是目前少有，溯溪安全人員認證多達63位的溪谷運動環境。

這裡長年水量豐沛，水質極清淨、透涼。從彰化來到大武部落溯溪的骨科醫生林毅宏說：「我一直在尋找，爬山同時又能玩水的戶外極限活動。」

「溪谷和海邊的水，味道是完全不一樣的。皮膚上的觸感、質地也是南轅北轍。」言談中他也特別強調，溯溪運動找到專業教練的帶領很重要，安全進出溪谷，才能真正享受自然秘境。

炎夏高溫飆越37度，走進山林裡的舒爽，或是跳進野溪水域的沁涼，兩者都是消暑的絕佳配方。

溯溪運動是一種必須高度專注、手腳並用，心智立即反應的總和性戶外團隊運動。相較於路徑明確的登山健行，溯溪須依季節的雨量水流、石頭位移產生的地形變化，隨時做出安全的領導判斷。

意外開啟的幽谷大門

大武部落分為小山和東川兩區，目前人口不超過500人。隘寮北溪是部落大動脈，其支流密織在族人的獵場與生活領域。這裡地勢險峻，鮮少耕種地，大部分族人得外出工作。直到哈尤溪彩壁及野溪溫泉熱潮，大武的魯凱青年才找到返回部落的契機。

當年莫拉克風災夾帶大量雨水而來，溪水暴漲，隘寮北溪上游被滑動的溪石淤塞填積50多公尺。這條原本通往舊部落的神秘幽谷，一夕開闊見天。

在冬季枯水期時，可帶領遊客輕鬆進入溪谷，進行七彩岩壁導覽及野溪溫泉體驗。但枯水期一過，溪水升漲，部落青年得再度遷往外地打工。

大武村村長歐光夫說，「我們是在河流長大的民族，溪流是我們的母親，我們是崇拜溪谷的部落。」

「原本就諳水性的族人若能學會溯溪安全技能，我們是不是可以更放心分享部落的自然水域與獵人文化？」大武青年發展協會理事長杜超勇深邃眼神下，是既深切又憂鬱的神情。他心中總掛念，如何讓青年一整年都留在部落安心生活？

前後約1年時間，大武部落培訓出3位B級、5位C級專業溯溪教練，63位合格安全人員。全程在部落的溪谷中考試、授證完成。

集多元地貌的溯溪天堂

冷泉溪是部落裡其中一條支流，是少數保有莫拉克風災前的原始風貌溪谷。以前很少人能進到這裡，直到隘寮北溪被填高後，與喬國拉次溪的匯流處意外被夷平。入口處的高難度地形關卡消失，遂成了溯溪的秘境天堂。

短短1.3公里的距離，不同落差的瀑布群接連。集合了攀瀑、垂降、攀岩、跳潭、滑瀑等溯溪體驗，可說是溪谷運動的全能地形。

在這裡，特別容易見到隆起的地貌及多樣的礦石水泉。峽谷的水質更涵括硫磺泉、碳酸鈣泉及含鐵量極高的溫泉。

走在溪谷中，不時會和大理石、黑頁岩、水晶石、鐘乳石、玄武岩及台灣特有的龍紋石礦脈相遇，儼然是個天然的活礦物教室。特別是龍紋石，其含金、銅、鐵、鋅等多重合金，目前僅在中央山脈沿線零星出現。

南方的炎熱夏天，讓溪谷裡的身體感到有些刺涼。走出溪谷，10分鐘的路程，我們展開親子同遊行程。重回陽光的閃耀光芒裡，學習獵人漂流，順溪躺流而下。

「在溪谷裡的身體，第二步最重要。」這群在溪谷長大的獵人說，老人家常提醒他們，要隨時保持專心敏銳。第二步的判斷，決定第一步的位置，也同時決定第三步的去向。

走在陡峭易滑的石壁上，獵人教我們適時倚賴溪谷常見的蘆竹，可以輔助危險路段的移動。蘆竹是台灣特有的多年生草本植物，常見於中低海拔的岩壁、石縫中，地下根莖與竹類一樣，能牢牢抓住岩盤。

大武部落魯凱族人在不易謀生、險峻的環境中，努力尋求可維護部落傳統生活的生計方式。冬季枯水期實施遊客總量管制；夏季則積極培訓部落安全溯溪人員。同時也規畫部落基金回饋機制，實施景觀維護、管線維護、部落文化解說培訓等。

大武的獵人對風災後的溪谷改變，心存感謝。如同大洪水來臨時，溪邊長得特好的蘆竹，被允許留下來，緊抓住斷層中的部落文化。

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