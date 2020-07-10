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剩一年下台的「跛腳鴨」梅克爾 如何讓歐盟再需要她？

聯合新聞網 / 商業周刊
梅克爾在政治生涯尾聲遇上全球大流行疫情，以一貫沉穩態度應對，挽回原本因為民粹政治崛起下降的聲勢。(來源．Dreamstime)
梅克爾在政治生涯尾聲遇上全球大流行疫情，以一貫沉穩態度應對，挽回原本因為民粹政治崛起下降的聲勢。(來源．Dreamstime)

【文●張庭瑋】

一場疫情收攏民心，靠的是科學領導

上半年的全球疫情狂潮，歐洲國家歷經險境。危難時刻，歐盟在任最久的領導人梅克爾（Angela Merkel），擔任德國總理近15年，卻能在「跛腳鴨」政治生涯的最後一章，挽回了聲勢。

民粹時代不吃香的特質

讓她一場疫情就重拾權威

2015年，面對二戰以來規模最大的難民潮，梅克爾的人道政策讓德國迎來了100萬名難民，但也使德國社會陷入分裂。接著，民粹政治崛起，各種擅長激情喊話的政治強人當道，梅克爾支持度下滑。2018年，她艱難的保住第四任總理任期，同年更辭去基督教民主黨黨主席，宣布未來將不續任總理，鐵娘子光環逐漸黯淡。

2020年，這波COVID-19疫情，卻讓德國人紛紛高喊：「梅克爾回來了！」德國自7月起接下歐盟輪值主席國。路透報導，以梅克爾為首的德國政府喊話，將「讓歐洲再次強大」。

為什麼一場疫情，讓梅克爾這位長青領導人，幾乎注定要在任期晚年被時代淘汰之際，重新成為穩定歐洲的力量？

《富比世》（Forbes）專文指出，梅克爾對疫情的「真相」，很早就保持高度警戒。她於3月18日親上火線，近15年來第一次上電視公開演說，站在人民面前，冷靜的告訴國人，「疫情很嚴重，要認真對待。」這一場演說吸引了3千萬人觀看。

德國柏林洪堡大學（Humboldt University of Berlin）的政治學教授默克爾（Wolfgang Merkel）告訴CNN：「梅克爾冷靜的向全國傳達訊息，有助於穩定民心，人們對未來深感不安全時，會向政府尋求保護與更多確定的事。」

梅克爾的傳記作家柯內力尤斯（Stefan Kornelius）表示，在民粹崛起的時代，梅克爾沉穩內斂的領導風格顯得過時。《紐約時報》（The New York Times）分析，過去梅克爾行事謹慎、不願冒險的領導風格，在國內一直飽受批評，反對派認為她的保守作風讓德國無法在國際多邊體系中，發揮作用。但在疫情動亂下，她常年累積的社會信任在此刻獲得兌現。「人們需要穩定而成熟的領導者，而非5分鐘就發一次推文的人。」柯內力尤斯說。

面對這波流行病，梅克爾沒有慌亂，德國很早就開始篩檢，且篩檢能量高。根據《商業內幕》（Business Insider），柏林夏里特醫院病毒學研究所所長多李斯特（Christian Drosten）估計，德國每週要篩檢12萬人，也因此該國疫情死亡率遠低於鄰近的歐洲國家。

梅克爾凝聚人心的能力，就連德國的反對黨也心服口服。例如綠黨議員馮諾茲（Konstantin von Notz）就在推特上寫：「危機時刻，我們只感到慶幸，有像梅克爾這種總理。」

德國政治學家紐格包爾（Gero Neugebauer），接受CNN採訪時說，梅克爾的科學背景，是她危機處理能力的關鍵。《大西洋月刊》也形容梅克爾不但是政治領袖，更是首席科學領導。德國基民黨外交事務發言人哈爾特（Jürgen Hardt）就曾說，「梅克爾對處境的分析很精確，與一般政治人物不同，她會聆聽專家的意見。」

依賴專業意見、坦承自身對於病毒的無知，反而讓她贏得大眾的信任。柏林健康研究所（The Berlin Institute of Health）主席皮爾斯（ Axel Radlach Pries）指出，在假訊息氾濫的時刻，梅克爾對資訊的誠實與透明，是德國人還能保有信心遵守政府政策的主要原因。

紐格包爾還進一步指出，由於梅克爾已經宣布了辭職計畫，她不像其他國家的領導人，還有連任的選舉壓力，「她扮演了一個謹慎母親的角色，對樹立好形象不感興趣了，只是想要把工作做好。」

最後的任務：團結歐洲抗衡美中

在僅剩的1年多總理任期內，梅克爾又逢德國接任歐盟主席國，她如何把握機會團結歐洲，因應緊張的美中情勢，甚至讓過去相對弱化的歐盟牽制兩強、成為全球穩定力量，為自己留下最漂亮的下台身影？

6月下旬，梅克爾接受英國《衛報》（The Guardian）等6家歐洲媒體聯訪時，一面提醒，美國要當全球領袖並非理所當然；一面提到，歐盟應該制定一項能夠反映歐洲利益和價值觀的中國政策。

相較5月中國人大通過「港版國安法」，英、美政客罵聲一遍，當時未發一語的梅克爾受到質疑。此時，她強調對香港人權、法治的關切，「是中國和我們之間的問題，」認為中國和歐洲的關係既是經貿上的合作夥伴，也是政治體制不同的競爭對手，但「雙方不溝通肯定是壞主意」，依舊是謹慎務實態度。

未來1年，她更傷腦筋的恐怕是接班問題，原本選定的接班人—現任基民黨主席卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer），在梅克爾強大聲望下難以適應，今年2月宣布將不角逐總理，留下政爭變數。梅克爾時代能否畫下完美句點，不僅德國、歐洲，全世界都關心。

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