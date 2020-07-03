科嘉這片薄膜 蘋果最新Mac筆電少不了它！

【文●侯良儒】

夕陽產業老廠 4年痛宰陸廠、搶回蘋果單

少了這片薄膜，一台筆電就算所有硬體都安好，也無法打字，這個報價僅1美元的零件，叫做薄膜觸控開關，負責將鍵盤訊號傳遞給電腦主機板。總部位於台灣中和的科嘉，是該零件的全球第一大廠，科技界隱形冠軍。

最近半年，蘋果陸續更新MacBook系列筆電新機，儘管外觀看來與舊款幾無差別，但果粉們卻讚聲一片、大喊「換機」。理由就是，蘋果在這最新一批筆電裡，捨棄了導入4年多的蝴蝶式鍵盤，改回傳統的剪刀腳鍵盤。

不論蝴蝶還是剪刀，都是以鍵盤下方的結構命名，儘管蝴蝶式鍵盤厚度比傳統鍵盤薄40％，能讓機身更薄，但這設計卻容易卡入灰塵，導致故障率高，一度每10台就有1台「中鏢」。而蘋果換回舊設計，不只果粉開心，科嘉更開心。

接班二代傻眼！

蘋果改設計，營收少3成

因為，過去的蝴蝶式鍵盤不需要使用薄膜觸控開關。要知道，在蘋果導入蝴蝶式鍵盤前，科嘉接近3成營收來自蘋果。重要大單硬生生不見了，「傻眼啊！」回想客戶突如其來更改設計，科嘉董事長林志峰餘悸猶存。尤其，當時公司才熬過平板對筆電市場的衝擊，業績逐步回溫，蘋果這記重拳，又讓科嘉營收連3年下滑。

二代接班的林志峰，家族許多成員都握有公司股票，那幾年每當家族聚會，親戚的「關切」總讓他備感壓力，「有時候被虧說：『啊今年怎麼分（指股利）那麼少？你有沒有認真在做呀？』」他回憶。

少了蘋果訂單，怎麼拯救公司？林志峰當時啟動了對內、對外兩道變革策略。

轉型自動化，先秀成果

讓反對派老臣喊「我也要」

對內，他導入自動化。「少了高單價、高毛利客戶，就得想辦法彌補，做法就是用自動化，把成本降下來後，才能接更多訂單，」他說。

雖然自動化早在科技業耳熟能詳，但對於沿用傳統工法30餘年、幾乎「傳產化」的泛鍵盤業來說，卻是大事。林志峰就曾遇到不願配合的廠長當面嗆聲：「你這個（做法）一定失敗！」甚至還有人說：「我這個廠不要做！」

薄膜觸控開關製作起來與印刷業極為相似：薄膜就像紙，而銀漿則像墨水，能印出電路線。傳統單張印刷法是一張薄膜印完電路後、再換下一張，過程費時、費人力；而林志峰推動的，是自動化程度更高、能讓一卷薄膜被連續印刷的整卷印刷法。

面對不願改變的幹部，林志峰並不強制，而是先做給對方看。他請願意配合的廠長導入新製程，結果證明，整卷印刷法較傳統工法的效率提升30％，並能從過去兩人顧一個機台，變成一人能顧兩個機台，「看到別廠良率提升，他們自然就說：『我也要！』」他說。

科嘉前後花了3年時間，輪流在旗下5座工廠導入新製程，毛利率也在2018年走出谷底上揚，一年增加2.5％。

掉單穩軍心，殺價喊停

反搶走陸廠單，毛利率回升

對外，科嘉毅然選擇不殺價競爭。在失去大客戶訂單後，祭出這個策略看來不合常理，卻是科嘉與紅色供應鏈對決所得到的教訓。

當年，在蘋果掉單的逆風中，同時遇上中國競爭者搶市。對手一砍價就是10％、20％的狠勁，一度讓科嘉在接單上亂了陣腳，選擇與對方廝殺價格。但拚價格惡果，讓科嘉單季毛利率從27％，落到15％不到，2017年更出現上市以來首次單季虧損。

這時候，科嘉創辦人、也是林志峰的叔叔林崇平，站出來穩定了軍心。

林志峰回憶，當時叔叔拿出他45年前創業的堅持：「如果我們努力做，產品就不怕沒人買！」告誡公司不該再與對手打價格戰，「他說，我們是業界龍頭，削價競爭，只會讓產業越來越糟。」

這步指導棋，讓林志峰吃了定心丸，不僅停止價格戰，甚至過往為了維持客戶關係硬接的賠錢訂單，也一概停止。雖然這個做法讓客戶抱怨「價格很硬」，卻是科嘉得以維持毛利率、持盈保泰的關鍵。

當時，與科嘉競爭最激烈的中國業者——傳藝科技，除了低價搶市，還往下游切入鍵盤生產，形同與客戶搶生意。此舉觸怒全球4大鍵盤廠——達方、光寶、群光、精元聯袂將原本給傳藝的訂單，轉移至科嘉，這讓科嘉在蘋果回歸前，業績在2018年大幅翻揚，每股盈餘（EPS）翻了近5倍。

對內、對外調整好體質，科嘉去年重回蘋果懷抱，不只Macbook選用科嘉，新版iPad Pro的鍵盤保護套，也是由科嘉獨家供應薄膜零件。

回首過往10年，鍵盤常被唱衰是夕陽產業，林志峰卻認為，「雖然有夕陽產業，但只要你不是夕陽公司就好。」科嘉也正積極從導電線路印刷這項核心技術延伸，切入mini LED背光模組等新業務。

正是這種韌性，與願意打深一口井的堅持，讓這間45歲老牌廠，在一次次難關過後，寫下谷底翻身的激勵篇章。

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