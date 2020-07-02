5G開台重演499價格戰？中華電董座：就看誰的氣長啊！

【文●張庭瑜】

電信三雄混戰，謝繼茂啟動史上最大改造

5G真的來了！6月30日，中華電信、台灣大爭相宣布5G開台，遠傳緊接跟上，三雄以濃濃的煙硝味，宣告台灣正式邁入5G時代。

資費，是消費者最關心、各家業者最頭痛的議題。各家業者都祭出1399元吃到飽方案，台灣大更加碼送光纖。台灣5G單位區塊頻譜標金標出世界最高，沒想到，一開台就開打價格戰！

台灣大攻水電、遠傳攻工廠

龍頭無集團資源怎麼拚戰？

「就是看誰的氣比較長啊，對不對？口袋深的人就活下來啊！」中華電信董事長謝繼茂向商周預告，中華電身為龍頭雖不引戰，但對手殺價，絕對應戰。

這場戰役，比拚的不只價格，還有5G應用，甚至連固網都面臨新競爭格局。業者各出奇招。台灣大在甫結束的股東會上修改公司章程，新增營業項目：自來水管承裝、儀器儀表安裝、電影製作與發行。

沒錯，台灣大正準備當水電工，以5G切入水、電相關物聯網，提供4G做不到的新服務。而這陣子本土當紅的影集《誰是被害者》、《做工的人》，背後都有台灣大參與投資發行，新增營業項目後，它將可藉自製影視內容吸引5G用戶，達成台灣大哥大董事長蔡明忠打造台灣第一串流影音平台目標。

比起台灣大有富邦集團旗下金控、momo電商、有線電視等資源，遠傳隸屬於製造業起家的遠東集團，也有愛買、遠百零售通路與亞東醫院等關係企業，資源也不遜色。

遠傳積極切入5G智慧工廠，喊出潛在企業客戶已達40多家，與台北市的5G自駕公車計畫，也開始夜間上路測試，遠距醫療則已在亞東、慈濟、高醫等三大醫學中心試行。這也難怪，遠傳董事長徐旭東也大喊：遠傳準備好了！

波士頓顧問公司（BCG）合夥人馮博堅看到的，是光纖固網之戰。固網是電信商毛利最高的一塊業務，台灣大的5G送光纖方案，瞄準中華電信「最賺錢的牆角」，用5G促銷挖來中華電信寬頻上網用戶，希望其中例如10個有2個人，願意付費升級光纖網速。

未來，5G大戰將怎麼打？龍頭中華電信動見觀瞻。謝繼茂接受商周專訪時，首次揭露應對費率之爭的沙盤推演布局，更透露，為了迎戰5G時代，中華電信正進行史上最大組織改造。以下是專訪紀要：

商周問（以下簡稱問）：如果同業把5G資費殺到499元，跟不跟？

上回價格戰重傷產業

「我相信不會走到這步啦」

謝繼茂答（以下簡稱答）：從行銷學角度看，龍頭業者從來不會玩價格競爭，因為很傷。對手降一塊錢，對我們來講，1千萬戶就是1千萬欸。

過去4G剛推出時是吃到飽1399元，後來降到999元、又降到699元，這兩次我們都堅持自己價位，可是堅持一季後客戶跑掉、營收跑掉。我們不跟，就是損失3、40萬客戶，代表的是3、40億營收，非常慘痛的經驗。

不可能他們玩499、我們不跟，客戶會被蠶食鯨吞。所以當時我們在兩個禮拜內就做了499方案。做完後，營收大家都下降，沒有什麼一家烤肉三家香、只有中華電信被烤。

現在各個業者都講，以後不要再發生這樣的事情（苦笑），因為整個產業發展非常受傷，收入不夠多，將來要發展新服務會受到限制。看看這幾年，還有人在玩499嗎？這2年我們感受非常深刻，大家都非常節制。

問：過去電信業因為499之亂陷入囚犯困境，這次如果重演，5G標金那麼高，是否會輸到完全救不回來？

答：對對對（笑），所以到這種程度，就是看誰的氣比較長啊，對不對？口袋深的人就活下來啊，那不夠的人就out（出局）嘛，這樣也是一種市場秩序的重整。可是我相信大家都是理智的操作者，應該不會走到這地步啦。

目標一年吸百萬客戶

「比較保守，因為手機貴」

問：499方案的2年合約陸續到期，前幾個月中華電提前推續約方案，未來怎麼讓這批低價用戶轉用5G？這是5G大戰的一環？

答：其實（提前續約）幾乎是所有業者的做法。499元我們圈到150萬名用戶，希望用等值方案讓這些人續約。

5G對大部分的人是nice to have（有也不錯），不是must to have（必須），nice to have的人可以慢慢等，先把他們留下來。當5G供應量越來越多，價格就會降低，這些人將來就可以很順暢地移過來。根據以前觀察，大概要3年以後（價格會趨穩），你看499是多久後才發生？也差不多是4、5年後才發生。

問：今年底對5G用戶數的目標是多少？現在5G手機少、殺手級應用又不明，要怎麼說服用戶轉5G？

答：希望在5G開台一年內做到100萬客戶，市占大概30%至40％左右。我們4G開台第一年做到133萬客戶，所以這次算比較保守，因為5G手機比較貴。

目前只有五款5G手機，都是比較貴的旗艦機種。到8月大概會有超過10款手機，低於兩萬塊的5G手機也會出現，9月說不定蘋果也會出來。所以手機、終端機不夠的困境，到8、9月就會得到解放。

另一個是應用服務，有些服務4G根本沒辦法提供，像4K高畫質串流、AR、VR、雲端遊戲等，這種都非5G不可。對企業客戶來講，企業專網（智慧製造）用其他方法如Wi-Fi（無線網路），會有干擾、反應速度慢，用5G會有比較好的效能。另一個是AR遠端協作、遠距醫療，所以，急於應用5G的企業，也會轉過來用5G。

問：5G做企業生意需要和產業深度整合，另外兩家對手有集團資源，中華電信在這塊反而沒優勢？

答：這有兩種說法。一個是，你沒有（集團資源）就找不到人跟你合作，另一個說法是，因為你沒有，所以大家都願意跟你合作。電商也不只momo一家啊，另一家看到momo跟台灣大合作，他想說：那我幹嘛跟你合作？像我們發展數位金融，很多家銀行可以跟我們合作，台灣大就只能跟富邦。會有不同解讀，所以還是要看彼此的努力啦！

我們的企客（企業客戶）分公司跟150幾家大企業做生意，都已經逐家去拜訪。有幾家非常大的已經在合作，都是半導體、塑化這些產業top one、標竿性的企業。

初期5G大概10％營收會來自企業。有專家估計，當5G成熟的時候，70％營收會來自企業客戶。（問：什麼時候？）5到10年吧！

問：企業應用占7成營收！電信業從賣訊號、賣手機改做企業生意，要如何調整？

企業戶拚占7成營收

「發展生態圈一起想應用」

答：傳統電信公司純粹是訊息傳送的公司，但語音收入在減少、上網的價格也降得非常快，所以電信公司都在談轉型。

心態一定要不一樣，要轉型成服務企業客戶，很多東西不是電信單獨就可以完成，必須要跟各垂直領域的人合作、結盟，共同發展生態圈。B2B2X（企業對企業對百業）的商業模式會比較流行，應用可能有1千種，中華電信只能想出10種、20種、100種，另外900種要靠大家一起想，當想出有吸引力的創新應用，就能吸引客戶進來。

中華電信在10多年前成立企客分公司，所以我們並不是從零開始。今年會招收1800名人才，其中資安、大數據、人工智慧人才，將來都會提供服務給企業客戶。

問：龍頭轉彎遇到的挑戰也會更大，要克服哪些事？

答：大船要轉彎其實很慢，我們的組織非常龐大，過去我們都是以功能為主，譬如說，做行動有行動分公司、做數據有數據分公司……，現在行動、數據都要能服務企業客戶，組織改革是其中非常重要的工作，會以企客分公司為中心來規畫組織，需要1年以上。（問：這是中華電信史上最大的組織改造？）對啊，所以我很害怕（苦笑）。

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