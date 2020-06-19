一個紙袋一世人 他把3毛錢生意做到第一名

【文●鄭郁萌】

盧壯興年製20億個紙袋，疫情業績逆升15％

採訪完第二天早上7點，電話響了。「早安，昨天很痛吧？有沒有睡好啊？」記者撫著昨天為了拍照被打得整片瘀青的右手，隔著電話都能想像盧壯興笑咪咪在電話那頭搖頭晃腦念叨著：「這是因為氣血不通，痛則不通，通則不痛⋯⋯。」

盧壯興是台灣最大食品紙袋廠壯佳果老闆，1年製造20多億個紙袋，消費者走進台灣4大超商、3大連鎖速食店、上萬家連鎖早餐店都可能用到他的紙袋。這波疫情不但沒有影響營收，今年應可逆勢成長15％，最近他又接下衛福部的口罩包裝紙袋1億枚訂單。

他另一個身分是民俗療法的經絡拍打師，打過的人有顏清標、郭台銘之母初永真等。他打政商名人、也打市井小民，每個週末他在台中市區替人義務拍打兩個小時，不收費也不賣藥，平常還隨身帶著拍痧工具，搭高鐵見鄰座咳嗽不止，就自告奮勇替人拍打止咳。

塑膠袋重擊家傳紙袋廠

老父一度：叫收廢鐵的來

「我不是醫生，但是常常幻想自己是行走江湖的武林奇俠。」他領有整復師執照，一講起打人就滔滔不絕，自稱「神棍」，「拍打當然會痛啊，但是痛則治百病。」

他臉圓體圓，與其說是武林奇俠，比較像是笑咪咪的布袋和尚。不痛不成活，這個哲學彷彿呼應他一路走來的事業軌跡，但如今一回頭，疼痛都成了祝福。

盧壯興今年70歲，他的年齡便是壯佳果的年紀，父親盧鑑榮在1950年創業，以麵包紙袋起家。正值台灣產業起飛，事業一帆風順，1968年他從日本進口台灣第一台全自動紙袋機，要價800萬元，而當時台北精華地段的房子還不到600萬元。

但隨著塑膠袋深入民眾生活，紙袋生意一落千丈。1973年盧壯興退伍時，工廠已完全接不到生意。他到麵包店推銷紙袋，聲嘶力竭幫忙賣麵包到深夜，老闆娘卻說：「盧小弟，塑膠袋不怕水不怕油，現在沒人要用紙袋，很髒。」他聽了，眼淚差點掉下來。

生意極差，客戶數還比員工少，虔誠基督教徒的父親，決定拋下一切、周遊各國去傳教。臨走之前，看著昏暗無人的工廠，嘆了口氣告訴兒子：「明天叫收廢鐵的來估個價，把這些機器設備都賣了吧。」兒子卻不同意：「阿爸，你若是不愛紙袋，紙袋也不會愛你。」

末路時看新聞找出路

虧損研發，變果袋界台積電

盧壯興決心做下去，對他而言，紙袋不僅是一門生意，也是生來就有的回憶。他絞盡腦汁找出路，看到新聞報導一對在彰化縣溪湖種葡萄的老夫婦，收成前遭遇豪雨，葡萄樹因濕潮而嚴重腐敗，血本無歸，竟雙雙喝農藥自殺。

「人喔，肚子餓的時候頭腦最靈光。」他靈機一動打算製作水果套袋，幫農民也幫自己。當時台灣農民用報紙包果實防蟲，或從日本進口水果套袋，前者效果不彰，後者價格太高，而當時台灣還沒有技術製作水果套袋。

年輕的盧壯興不斷打聽，打聽出農產豐饒的日本新潟縣有位水果套袋研發權威畑野修平，當時已高齡70多歲。「日本人他不要錢、只在乎熱情。想做水果套袋？他先考你水果知識3天3夜。」

原本是水果種植門外漢的他，下苦功研究水果生長歷程、易遭受的蟲害、台灣與日本的氣候不同等，跑了日本10多趟，才終於感動老師傅傾囊相授，他也成為台灣早期水果套袋唯一供應商，也陸續研究出300多種不同水果套袋。

「他是果袋界的台積電，不但是先驅、而且不斷創新。」台中市高接梨產銷班長趙道仁形容，盧壯興對果袋研發充滿熱情，持續研發30幾年，2017年還將果袋從車縫改為黏貼，提升梨子品質外觀，進而增加農民收入。

但是水果套袋有淡旺季之分，公司還是不賺錢。1978年，他又鞭策自己往前，把腦筋動到食品防油紙袋上。「我看路邊攤有炸雞排、烤玉米啊，剛起鍋溫度多高啊，用塑膠袋裝安全嗎？」

他考察台灣街頭小吃的形狀，研究塗層、開發材質，做出耐高溫的食品防油紙袋。「但是紙袋一個3毛錢、塑膠袋一個1毛錢。」價格為王，他花了10多年都難以說服攤販，他卻不灰心。

「改變觀念要時間啦，不能急。」他呵呵笑，繼續埋頭改善推廣。1984年全球最大連鎖速食店來台，一開始全用進口紙袋，直到發現壯佳果投入FSC、ISO 22000、HACCP認證，漸漸能做出與世界同級的紙袋，開始改用他們的紙袋，接著其他連鎖速食店、超商紛紛上門。

在艱難時刻，他卻仍有自己的堅持。20幾年前，他看到檳榔攤用塑膠袋包裝，顧客放在胸前口袋卻總是掉出來，便生產方方正正的檳榔紙盒，銷量極佳，但後來檳榔業者希望他在紙盒上印裸女刺激銷量，他雙手一攤，拒絕了每年上千萬的生意：「這對社會風氣不好啦。」大家樂、六合彩風行的年代，有人邀請他供應原料印製賭博彩報，他也一口回絕。

「沒有路邊攤，就沒有今天」

年砸3千萬研究，賺良心錢

即使後來他已經拿下連鎖速食店、超商訂單，但他仍然接路邊攤的訂單。「10萬個我也接、5千個我也接，我最辛苦的時候是靠他們站起來，人不能忘本。」他扳起胖胖的手指算給我聽：「跟我買過的客戶超過兩萬家，每家只要開出兩色、5種品項、10種款式，我就做過200萬種袋子⋯⋯，（種類組合起來）比魔術方塊還恐怖。」

但也因此，他常態性能生產出百萬種規格，工廠廣達4千坪、高速機器每分鐘能夠生產出1千個。COVID-19疫情延燒，使餐點外送生意大增，且全球對於中國製食品紙袋疑慮增加、美中貿易戰造成部分國外訂單轉單，使得壯佳果的業績逆勢成長了15％。

「大家都在尋找Total solution（全方位解決方案），要什麼規格，我都有。」他笑笑：「也是感恩啦，如果我不服務賣炸雞排、烤玉米的路邊攤，就沒有今天。」

食品紙袋因為直接接觸食物，紙質要講究，不能用回收紙；可能接觸剛起鍋的炸雞，油墨即使遇到高溫也必須無毒，他選用長纖維針葉木漿，「紙袋這行喔，跟口罩差不多，撇開認證，其實都是肉眼看不到的，靠的是製造者的良心。」

這個行業利潤微薄，機械設備價格卻高。一個2、3毛錢的紙袋，他每年卻用2、3千萬元的研發費用去做，問他為什麼，他還是給我一個布袋和尚的禪意憨笑：「快活錢2、3年，甘苦錢萬萬年（台語，意即好賺的錢只能賺短期，難賺的錢能賺很久）。」

他甚至有機械研發小組，能自行開發調整機械，不但成本可以節省一半以上、別人學不來、又可以少量多樣，設備門檻也成為他拉開跟同業距離的利器。兒子盧崇誠指著產線說，現在正在研發產品自動包裝機械：「我們是傳統產業，但是有科技業的開發精神。」

「我一生只做紙袋一件事，我要做到沒人比我好。」盧壯興說得很平淡，卻又理所當然。就算命運無情狠打，總能拍出一條血路；就算時勢再黑暗，總能找到微光。一個紙袋一世人，這是他47年來從未離開這行的志氣。

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