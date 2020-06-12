藏書人生／遇見4位愛書、找書、讀書的說書人

【文●胡芝寧】

藏書人提到書，都有一套自己的理解與實踐。

開始藏書動機各不相同，對過往歷史表達懷念與崇敬，

或是對某特定主題、人物的探究與迷戀。

隨著時間，一再悠游於找書、藏書、讀書的路途，

因為愛書，走進書的歷史，也讓書走進自己的生活，

最後建立起個人與書之間，獨一無二的藏書哲學。

這幾年在台灣提到藏書，「澄定堂」絕對是備受關注的話題。

2018年捐贈國家圖書館的計畫曝光後，在藏書界引起廣泛討論。做為國際知名藏書家族，澄定堂低調且神秘。

19世紀中葉，第一代開始有計畫收藏西方學術歷史文獻。兩次世界大戰後，許多歐洲皇室、貴族紛紛拋棄收藏，快速豐富其藏書規模與種類，除了第二代主要收藏的科學書籍外，也廣泛購入許多啟蒙時代及其前後時期的相關著作。

「澄定堂」家族始終秉持將藏書帶回亞洲的想法，直到第四代Jason Dou在台灣國家圖書館寄存首版印刷的西洋古籍，家族長久的心願終於有了開端。

「家＋藝術」負責人劉興華旅居德國逾10年，擁有西洋歷史、藝術史專業，除了藏書家身分，憑藉多年在歐洲古書拍賣會的專業知識與豐富經驗，也經常協助澄定堂評估國際各大拍賣會上各類古籍。

據悉，澄定堂迄今已收藏38種1450至1500年間的搖籃本、16世紀啟蒙時期的800多種古籍，共3400多冊，及手稿與抄本1200多種。

春風似友珍本古籍拍賣會策展人、「掃葉工房」主持人傅月庵，2017年在台灣首創珍本古籍拍賣平台，2019年拍賣會上，有最美麗搖籃本之稱的《尋愛綺夢》（Hypnerotomachia Poliphili），即出自澄定堂，在亞洲第一次現身，轟動華人藏書圈。

「在印刷能大量複製前，無論東西方，出版都是一門手工業。」傅月庵說，當時書籍是奢侈品，限量印製、手工裝幀，甚至可客製化。「能留到今天，自然都身價不凡，中國的宋版、元槧，按頁計價，歐洲『搖籃本』更是國際拍賣的明星。」

會想在台灣舉辦古籍拍賣會，傅月庵說，「人生幾十年，古籍數百年。古籍是文化遺產，有聚有散才能延續，我們就是這個時代暫時的保管人而已，澄定堂將部分藏書捐存國圖，也是如此。」

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