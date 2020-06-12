曾預言陸客團走錯路 飯店教父嚴長壽再扮烏鴉

【採訪●劉佩修、管婺媛／整理●管婺媛】

嚴長壽憂心國旅發燒：現在是機會，也可能是災難

今年73歲的嚴長壽，是台灣觀光旅宿產業發展的推手與見證者，也經常扮演烏鴉的示警角色。當政府喊出產業東移、開發蘇花高時，他疾呼反對；當官員力衝陸客來台，他又扮黑臉。近10年，他選擇多做少說，在花東深耕，投入教育事業，並輔導當地旅宿業者，找到自己的價值。

這3年，他不接受媒體採訪，也甚少公開亮相。但這一回，因為疫情，他點頭接受商周專訪，因為，此刻既是台灣觀光旅遊業的機會，卻也可能是災難，「我怕（台灣）錯過這次機會，產業又會走錯路⋯⋯。」

為什麼，被稱為「觀光教父」的他，卻主張台灣不該發展「觀光」，而是應推廣「旅遊文明」，為什麼他認為，現在這個機會點，若觀念不對，反變成災難？以下為商周專訪摘要：

素養是關鍵，吸引對的人來台

「如果沒有美學、看不到生活文化，

那你只是觀光旅遊的提供者而已」

商周問（以下簡稱問）：因為疫情讓國人無法出國旅遊，是否恰好是國內旅遊發展的大好時機？

嚴長壽答（以下簡稱答）：現在是個機會點，但也可能是個災難！10年前，兩岸開放，讓台灣突然多一堆旅館，但他們未蒙其利先受其害，花了幾年建造出旅館，結果兩岸關係又惡化。早期（政策）追求陸客快速成長，就是個錯誤觀念！

我那時就強調，台灣如果只用觀光來賺大陸人錢，我都看不起我自己。我們應該要讓他們看到台灣的文明、民主跟自由；反過來說，你應該（吸引）讓對的人來台灣，而不是只把台灣當成一個觀光景點。我們要讓對方帶著感動回去，覺得台灣是文明的地方。

問：為什麼會說可能是災難？

答：這是素養問題，如果你沒有美學、文化素養，你看不到生活文化，那你只是一個住宿跟觀光旅遊的「提供者」而已，然後又開越來越多的停車場、設施，或辦一大堆觀光活動像熱氣球、馬拉松⋯⋯。

從產業東移到蘇花高，我一直阻擋的原因是：為什麼我們看不到自己的優點？

九二一大地震後我去南投演講、金門戰地要開放前我也去演講、宜蘭打造雪隧前，我也去，每個地方「無役不與」，但最後我發現，這是素養教育，是社會整個基礎的素養教育問題。

你認為一條高速公路就可以帶來客源，但如果客人水準沒有準備好，只會讓他們快速來、快速走，製造一堆垃圾，或讓一堆人來買土地，讓花東的人被取代。

快速來、快速走，這叫觀光、走馬看花，他們去一趟太魯閣，就覺得「我已經到過花蓮」，那他不會再來。

宜蘭雪隧開通前，前縣長劉守成找我去演講，我說宜蘭人必須要在路開之前，了解自己的優點在哪？什麼地方該開發、什麼地方要保護？你最棒的是蘭陽平原、溫泉、太平山這些自然風貌，不能重度開發，應該要創出不一樣的特色。但最後雪隧一開，就全毀了，田中央都是農舍。

你要知道什麼是你的優點，這就好像一群牛群要趕著衝破你的圍籬，但在打開圍籬前，你要把水源、花草圍籬好，牠們衝進來才不會踐踏到你的花草水源。

用體驗生活，取代景點式觀光

「長濱、豐濱有藝術家，能衝浪泡溫泉 如果看不到，這裡就只是偏鄉」

問：你的意思是政府與業者都要有「素養」，如果具備這個，我們旅遊產業就會不一樣？

答：我分享台東長濱、豐濱的故事。（編按：豐濱、長濱剛好是花蓮最南、台東最北的地方，從花蓮跟台東過去都有一段距離，非大眾景點，但也因為這樣，當地保存完整文化與地景風貌。）

我們有個群組，裡面一共147個人，各種行業如炒海鹽、種稻、經營民宿的都有，他們彼此串在一起，他們推崇體驗生活、漫遊，（跟旅客）分享部落與在地人文化，跟景點式的觀光不一樣。

不只這樣，長濱、豐濱海岸沿線有很多原住民藝術家，（藝術家）江賢二藝術園區就在金樽，最快後年可以對外開放；這邊又是亞洲最棒的衝浪點，日本、香港、國際旅客可以來台東體驗生活、衝浪、泡溫泉，他們往北是太魯閣，往南是墾丁，去蘭嶼、綠島都要在這邊才有飛機、輪船可接駁，這裡就成了樞紐，如果政府看不到這點，這裡就只是個「偏鄉」。

其實我當年在八八風災後，就建議政府推香港飛台東（航線），幾乎快成功了！但正好，兩岸剛好開放，一開放，所有飛機都往大陸飛了⋯⋯。

問：政府需要有素養、扮演整合者的角色；那業界想發展這種深度旅遊，我們是否有足夠具備素養的人才？

答：（搖頭）很遺憾，我們的教育沒有教這些（素養），這是文化教育的問題。

我也跟他們（指大型旅遊業者）都說過，甚至帶他們去台東，但大陸一開放，還是都去了（經營陸客）。我從以前講到現在，但現在，或許在危機時講，才可以讓大家聽進去。

不要提「觀光」，重點是分享文化

「發展深度旅遊，要讓青年願意返鄉。青年、老人、教育，要綁在一起」

問：如果從現在開始培養素養，以期發展有深度的國旅，大家要怎麼轉念？

答：我都跟花東夥伴都說，永遠不要提「觀光」，重要是與旅人分享生活與文化。

花東不缺土地，而是缺整合。花東人其實很富有，台東人有全台十分之一的土地、百分之一的人口，每人都是大富翁。我曾跟長濱人說，昨日的蘭陽平原，可能是今日的長濱；明天的長濱，也可能是今日的宜蘭。你想想，池上如果變成這樣（蘭陽平原的豪華農舍），會不會心痛？

要發展這種（深度旅遊），就要讓青年願意返鄉。我的total solution（完整方案），就是青年、老人、教育要綁在一起，像宜蘭的不老部落，是我覺得最成功的地方創生案例。

他們最大特色就是「不貪」，但也不會因為是原住民就（把旅遊體驗產品）價格拉低，對客人收費兩千多元，但一天只接待30人，不讓人開車上山，怕外人破壞環境，現在預約已滿到半年以後。同時，他們把部落中輟孩子帶來，找志工教授英文、財經等課程，讓孩子有高中學歷。

問：所以之前國旅到底出了什麼問題？為何國人寧可去沖繩也不願去墾丁？

答：這是雞生蛋、蛋生雞，如果旅客只有週末去，那就會促成業者只想短短的撈一筆錢，平日沒有生意。

台灣旅遊習慣需要改變。國外真正的度假是2、3週到1個月，國外企業也鼓勵員工得到完整休息、預先規畫；但台灣喜歡把假期零碎、拆開，大部分都是圍繞週末並前後多幾天，做為休假方式，最後就變成觀光。國外旅人都是固定去一個地方，讓自己放鬆漫遊，了解當地文化跟生活文明。

這是我覺得台灣有待推廣的「旅遊文明」，台灣正在逐步改變，但需要時間。這樣才真正讓人有完整的休假，也才能衍生出完整的商機、提供服務品質。

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