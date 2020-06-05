跟著導覽員腳步走進最美生態教室 預約台灣限定秘境

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聯合新聞網 / 商業周刊

文●柯曉翔

夏日，我們走訪遠離塵囂的世外桃源，深入台灣限定版秘境。這些戶外場域需要事先預約，且限定人數，不用擔心過多人潮。透過專業人員帶路解說，旅客更能獲得生態、地質或歷史故事。

陽明山天溪園，鐵門後有座原始林

與藤蔓、苔蘚共舞　草山仙境

侏羅紀時代的蕨類叢生，蒲葵林高聳參天，瀑布終年澎湃，黃金藻鋪成一張金黃地毯……。這裡是位於陽明山國家公園內，鮮少人知的秘境。

天溪園生態教育中心位於聖人瀑布上游，距離風櫃嘴車程約10分鐘，是一座隱身於陽明山的秘密花園。

我們在起點挑選竹製登山杖，準備進入園區。一道鐵門之隔，立刻感受到園區內與外約攝氏5度溫差。東北季風和夏季颱風帶來雨水，多雨和強風造成風寒效應，讓環境變得冷涼。

眼前藤蔓盤根錯結，鮮綠青苔沿著階梯蔓延，伏石蕨攀伏在岩壁與樹上，形塑原始的森林風貌。這裡完全收不到手機訊號，與外界斷聯。占地8公頃的天溪園，只剩下我們與大自然。

園區內，人類與自然角力

很難想像，天溪園曾是高度人工化的園林、商用森林烤肉區。1997年，陽明山國家公園收回土地，封閉園區，讓生態徹底休養生息。2006年，天溪園生態教育中心正式成立，蓊鬱山林成為環境教育的最佳場域。

「在天溪園，你可以看到大自然與人類的拔河過程，如何取得平衡。」解說志工江素蘭說。森林間，仍可發現昔日人為痕跡，人工水塘被民眾野放錦鯉，六角亭已不復見，卻留下水泥地與6個孔洞。靠近步道最遠的孔洞，竟竄生一株樹齡約18歲的樹杞，顯現植物求生的力量。

天溪園是一個高度壓縮的植物社會，擁有熱帶、亞熱帶、溫帶與東北季風林的植被。

在江素蘭解說下，我看到各式植物神奇姿態—長在邊坡上，約莫10元硬幣大小的小毛氈苔是食蟲植物，利用葉表腺毛分泌黏液黏住昆蟲，湊近細看會發現葉端觸角呈現剔透的琥珀色；雙扇蕨像一把把破碎的雨傘，是侏羅紀時代就存在的「活化石植物」，據說一位長期研究蕨類的英國學者，畢生只看過標本，在陽明山卻看到活生生的雙扇蕨，當場感動流淚幾乎跪下來。

現在是鎮園之寶「七葉一枝花」綻放的季節。這株美麗的植物看似兩層葉片，其實頂端是綠色的花萼，下方才是4至10片不等的葉片。這株花，登上新台幣1千元紙鈔，就在帝雉的後頭。除了外表美觀、造型特殊，它可是李時珍《本草綱目》記載的藥草植物。

天溪園的健行路程完全不無聊，我們除了聽植物的故事，也尋找獨角仙、麝香貓等動物留下的蹤跡。「這是穿山甲製造的洞穴，附近有牠撥出的泥土，」江素蘭教我們辨認兩種洞穴形態，「覓食洞附近腳印少，居住洞腥味重，周遭還有小蒼蠅。」

巨岩間，飛瀑宣洩而下

一路上，行經石徑、叢林、溪谷與水簾瀑布，最終壓軸是終年澎湃的天溪瀑布。水花四濺，轟隆聲環繞。

「這是最棒的地質教室。」江素蘭伸手一指，岩壁堆積砂岩與頁岩，形成高低落差。五指山層的巨厚砂岩，崩落至內雙溝溪支流匯入處，在天溪瀑布上方形成巨大岩塊。

苔痕上階綠，天溪之水天上來，這是天溪園映下的記憶。

此後，我對陽明山印象不再只有小油坑、夢幻湖或擎天崗的草原，更多了天溪園的詩意，及涼意。

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