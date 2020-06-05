快訊

為何印度會出現鳳梨爆彈？悲憤的大象虐殺案

校園6月7日後要不要戴口罩？侯友宜：保持社交距離可不戴

如何拒絕成長誘惑轉型？這家34歲滑軌工廠 金融海嘯沒虧、肺炎還有賺

聯合新聞網 / 商業周刊
疫情下，川湖總經理林淑珍仍決定擴廠，以降低高階廚具製造成本，讓價格更具競爭力。(攝影者．駱裕隆)
疫情下，川湖總經理林淑珍仍決定擴廠，以降低高階廚具製造成本，讓價格更具競爭力。(攝影者．駱裕隆)

文●林喬慧

當疫情讓需求不明，你會停止原本的投資或者大膽加碼？全球第二大伺服器滑軌公司川湖科技總經理林淑珍，選擇後者。

川湖在今年第1季展開成立34年以來最大投資，總計斥資20億元在高雄蓋自動化工廠，相當於近1年淨利，主力生產高階歐規廚具導軌。

第一次轉變

最大客戶逼降價決心轉型

這已經不是川湖第一次在逆境中衝刺新事業，每一次在危機中的投資，總能在後續讓川湖嘗到甜美果實。

1998年金融風暴時，製造家具五金起家的川湖，主力商品是抽屜滑軌——一種能讓抽屜在軌道上移動的機械裝置。當時占營收4成的最大客戶，暗示川湖應共體時艱降價，讓創辦人林聰吉嗅到危機，決定轉型做伺服器滑軌。

3年後，該客戶要求降價3成，否則就抽單。林聰吉拒絕了，後果是營收暴跌44％、逾4成老臣接連出走。林聰吉不改決心，讓川湖轉型為伺服器滑軌大廠，該產品占川湖的營收占比從零，增加到7成。

但讓外界好奇的是，林聰吉的女兒林淑珍為何不擴充現在最熱門的伺服器滑軌，反倒加大在廚具的投資？

林淑珍接班後認為，單靠伺服器成長，難以因應短期的景氣衝擊；而進軍高階廚具市場，廚具與伺服器看似不相關，但是卻正好對應景氣輪迴的完美平衡。她分析，企業和家用市場此消彼長，正好把危機的衝擊降到最小。

第二次轉變

為減輕伺服器景氣衝擊

2007年跨入廚具導軌，現在的營收占比近3成，「如果當時沒有執行轉型計畫，沒有我們今天的成長，」林淑珍說。高度風險意識，也讓川湖歷經金融海嘯、歐債危機沒有1年虧損，甚至這次COVID-19肆虐，今年第1季的淨利仍較去年成長近3％。

據《電子時報》（DIGITIMES）研究指出，至2022年，全球伺服器出貨量年複合成長率約6.5％；但是廚具市場的複合成長性則高達2成至3成，高於伺服器，是未來的成長動能。

要跨入高階廚具市場是場硬仗，這項產品8成市占，被奧地利blum和德國Hettich等品牌掌控。川湖是唯一能攻入市場的台灣公司，要跟龍頭一較高下，唯一的辦法，就是用創新去突圍。

採訪現場，林淑珍活靈活現示範，「煮菜雙手油膩膩，你看我用大腿一壓抽屜就打開，屁股再一推，又安靜自動收回，根本不用動到手。」這是當時唯一可以不用手開門的廚具，發想是來自她的經驗，因為下廚時難以騰出雙手開抽屜，不用手開抽屜就成了研發重點。

她強調「這打破物質不滅定律，」一般機構能讓抽屜彈出，King Slide（川湖品牌名）卻又能讓它自己回去。

為了這兩個動作，川湖花了整整7年，原因就在於要讓抽屜能夠做到一碰就開，以及緩慢關閉，機械構造必須兼具蓄能及洩能兩種作用，一般需要電力輔助。

林淑珍卻堅持不採用電力，因此得在機械構造上做出全新變革。第一版推出時，曾經叫好不叫座，投資了5、60位工程師，才發展出今年推出的全新系列。藏在抽屜底下不起眼的機械五金，擁有124件專利，是獨門產品，價格也是歐洲同業的兩倍。

川湖執行副總經理王俊強認為，「如果我們做不出比它更好的功能與產品，要玩品牌，永遠沒有自己的一片天空，只能進入削價競爭。」堅持做高價值的事，讓川湖的毛利率持續超過50％。

做高價值的事就代表有所取捨，川湖每年研發費用約占營收4.6％，同業不到它的一半。川湖在研發上肯投資，但是對應收帳款卻極端保守。

林淑珍說，公司幾乎零呆帳，只要客戶付款延遲超過60天，系統自動封鎖禁止出貨。她甚至一度曾被股東質疑「為何川湖保留大筆現金不發？」她仍堅持：「現金，就是備在不時之需。」這也是讓她在風暴中，仍能照常投資的底氣。

也曾有品牌商找上門要她做代工，林淑珍估算假設放棄自有品牌轉代工，川湖的營收會是現在的10倍以上，但是卻難以維持高毛利。

採訪尾聲，我們問她為何能拒絕快速成長的誘惑、堅持高價值這件事？她說：「因為我不想讓員工逐水草而居，若做代工，降低成本是唯一目標，而不是之一。」她認為，即便川湖得離開台灣到國外設廠，也絕非是為了降低成本。

目前川湖的廚具導軌全球市占僅1％、2％，跟對手差距大，但林淑珍認為，川湖最大的風險就是停止研發與投資，世上沒有一樣產品可以賣一輩子。

危機時的選擇決定未來的成長，面對肥美的代工訂單，它沒有動搖；面對漫長研發新品的過程，它沒有放棄；面對突如其來的黑天鵝，它沒有縮手投資，甘願為了下一個10年的成長，放手一搏。

【延伸閱讀】

家樂福砸32億併購頂好！挑戰全聯憑什麼？6個月電商外送練兵揭密

美國暴動為何如此嚴重？黑人：病毒殺我們、警察殺我們、經濟也殺了我們

一季虧2億淪飯店股第二慘，為什麼寒舍拿米其林餐廳做吃到飽也救不了？

相關新聞

周永明攜手中華電、Line老將 要做社交VR生態圈

當你踩著運動健身車，踩著踩著慢慢沉入海底，身邊有海豚、熱帶魚成群穿梭，沉浸在海底美景，忘了自己正喘噓噓地踩著健身車。

如何拒絕成長誘惑轉型？這家34歲滑軌工廠 金融海嘯沒虧、肺炎還有賺

當疫情讓需求不明，你會停止原本的投資或者大膽加碼？全球第二大伺服器滑軌公司川湖科技總經理林淑珍，選擇後者。

搶人搶到台灣來！臉書永久遠距工作蝴蝶效應

臉書執行長馬克．佐伯格（Mark Zuckerberg）在5月21日宣布，未來5年到10年，5成員工將採取遠距工作。值得注意的是，他直指：臉書將「積極」雇用能在家工作的員工。

台灣引興》大甲溪佃農之子 流水哲學打造全球第一

台灣引興位於台中大肚山上，是中部工具機聚落的一員，他做的不是工具機，僅僅只是上頭的伸縮護罩，那是工具機切削金屬時，蒐集鐵屑以防止飛濺的零件，卻做到全球產量第一。

每個被罵的政策都做成功 鋼鐵部長變拆彈高手

不過100多天前，他在內閣中的知名度，只排行第7；如今，他是全國人氣最火、知名度最高的政務官，民調滿意度超越總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。

達人穿越螢幕到我家 跨國界趣味體驗療癒被悶壞的心

大封鎖時代，疫情讓人好悶，如何找樂子？病毒限縮外出空間卻延伸我們的居家時間。其實，藉由網路串聯，你可以上線參加世界各地的原創趣味活動。擁有運動、美食、藝術與魔術等專長的達人，穿越螢幕馬上到你家。

跟著導覽員腳步走進最美生態教室 預約台灣限定秘境

夏日，我們走訪遠離塵囂的世外桃源，深入台灣限定版秘境。這些戶外場域需要事先預約，且限定人數，不用擔心過多人潮。透過專業人員帶路解說，旅客更能獲得生態、地質或歷史故事。

如何讓團隊跟著你一起衝？金惟純：先把自己活好！

面對更多變的後疫情時代，領導人要怎麼做，才能讓團隊更願意跟著你一起變？

黃金喊上3千美元！快預備實物資產抗通膨

就在全球竭盡全力跟「通縮」對抗的時候，外資報告陸續出爐，摩根士丹利、高盛、美國銀行等3大金融機構，卻將示警的矛頭，對準「通膨」。

澎湃饗宴帶著走 米其林美味＋A5和牛顛覆你對餐盒的想像

一株病毒，大大改變了我們的生活形態。為了圍堵病毒，「社交距離」成為防疫重點之一，也打破了過去大夥上餐廳聚餐的形式，連米其林餐廳都陸續推出外帶品項。

三陽用兩次滑鐵盧 創暴賣9倍奇蹟

去年10月，老牌機車三陽推出新車款DRG「龍」，原本預估單月銷售500台，卻月銷量爆量達5千台，多出9倍；同期其他廠牌賣出的車輛，從數百台到最高不過兩千多台，DRG上市表現亮眼，背後，正是新舊團隊在彼此磨合中，一連串試錯的結果。

七七乳加改款大冒險 「每次犯錯都更好」

如果你是一位經營者，面對自家招牌商品銷量一路萎縮，甚至只剩下全盛時期的1/3不到，你，該如何力挽狂瀾？

熱門新聞

周永明攜手中華電、Line老將 要做社交VR生態圈

如何拒絕成長誘惑轉型？這家34歲滑軌工廠 金融海嘯沒虧、肺炎還有賺

跟著導覽員腳步走進最美生態教室 預約台灣限定秘境

如何讓團隊跟著你一起衝？金惟純：先把自己活好！

網路戰爭悄悄來襲！資安商機潛力無限 謝金河：它是台灣下一個亮點產業

尷尬台灣 南海難容？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。