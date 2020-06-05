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周永明攜手中華電、Line老將 要做社交VR生態圈

聯合新聞網 / 商業周刊
周永明（中）找了擅長社群操作的陶韻智（左），及手機時代老戰友高通劉思泰（右），一起打造他口中史上最好的VR體驗。(攝影者．楊文財)
周永明（中）找了擅長社群操作的陶韻智（左），及手機時代老戰友高通劉思泰（右），一起打造他口中史上最好的VR體驗。(攝影者．楊文財)

文●黃靖萱

當你踩著運動健身車，踩著踩著慢慢沉入海底，身邊有海豚、熱帶魚成群穿梭，沉浸在海底美景，忘了自己正喘噓噓地踩著健身車。

像電影《一級玩家》，人們躲入虛擬實境（VR）創造的世界，戴上頭盔，可以在裡面交朋友、擁抱，在城市裡冒險。

宏達電前執行長周永明創業了，從空中英語教室、數位宅妝、Klook、永慶房屋等，都是他第一波合作夥伴，上述場景，是他即將提供的服務。

「這是我打造出最好的產品，」他說：「不像以前我做的是硬體，把別人的東西放進來，很low value（低價值）。」

周永明在宏達電，早於蘋果推出第一支智慧型手機，成就曾市值第二大手機廠，1年賺回7個資本額，現在他卻說，過去打造的手機價值不高？

故事，從2013年，宏達電遭遇激烈競爭，虧損13億元開始。

2015年，周永明卸下執行長一職，轉而負責創新產品的設計研發。當時，他全心投入的新產品，就是虛擬實境。

3年前，周永明年過60歲再創業成立XRSpace，一改過去日思夜想要把產品做得更酷、更炫的執著，轉而投入建立平台，試圖打造出如iOS或Android一樣的生態圈。

Line前台灣舵手建言

要人天天用，要加社交功能

不能單純靠硬體打仗，是他先前宏達電用超過百億元買到的教訓。台大國企所前教授湯明哲曾指出宏達電的敗因：聲勢如日中天時，未布局平台、技術與內容。當智慧型手機不能再靠著「比功能」創造差異化時，自然失去優勢。

這次周永明找了夥伴，拼起他的虛擬實境地圖。比如，Line前台灣總經理陶韻智。

虛擬實境分商用及一般消費者兩個市場，前者多為教育訓練；後者，則幾乎是遊戲的天下，但周永明強調虛擬實境的經營，若要讓消費者真的天天都想用，就必須有社交溝通功能。

陶韻智舉例，他在Line時，一年會收到數百個保留過世親人帳號訊息的要求。「人們在意的是情感的交流、情緒的交換。」所以他們要打造的虛擬實境，也要能有情感連結。

然而，若要做到周永明的期望，在虛擬實境裡當你伸出手，對方立即回應，這些即時互動，需要龐大的運算效能。「只要卡卡或延遲，情感就不會投入，」周永明說。

偕高通戰友、醫師好友

催生全球平台和場景服務

這得要整合5G環境與AI深度學習技術，才可能做到。

關鍵角色包括周永明在手機時代的老戰友高通。

「Peter（周永明）有經驗，我們知道他不是幻想，」高通台灣香港暨東南亞總裁劉思泰說。即使XRSpace是新創，高通還是動用台灣、印度、聖地牙哥3地的工程團隊，為他們修改晶片架構，加入更多功能。

周永明還找中華電信前董事長呂學錦擔任董事。兩人討論電信商在5G發展的可能技術。「手機之後的行動商務，台灣都錯過了，尤其是平台，肯做全球平台的，我看到只有這個（XRSpace）。」呂學錦說。

他還和醫師背景的好友鄭慧正，一起成立內容公司。

3月初，周永明和鄭慧正家人去太魯閣，看到美景，他們當下突發其想「如果可以常在這裡騎車、打太極有多好！」於是兩人創辦MagicLOHAS，透過虛擬實境沉浸的技術，讓用戶能與親人在美景下散步、做瑜伽、打太極，後來還發展出物理治療等內容。

從場景去思考消費者怎麼用，而不是只想規格，是這段日子周永明的轉變。「他如果還在HTC，沒有跳出原來的位置，也許還是會以一個工程師角度來做產品。」鄭慧正說。

然而，周永明看到創業機會雖誘人，但這條路確實遠比他當年研發手機更困難。

一位宏達電前高階主管說，宏達電也在打造平台，但，VR和手機不同，光是要戴著頭盔這件事，就很難讓人玩到廢寢忘食，「這是很小眾的市場。」

一位XRSpace合作夥伴的執行長也認為，全球已有臉書、Google等大平台，對內容開發商來說，每一個平台，他們都得配合寫程式套件，才能上架。誰能把生態圈做大，吸引最多第三方內容商加入，才有機會生存，這對小公司挑戰很大。

但周永明卻拋出另一個思考。「我們是新創，就是要把產品做起來，我當初做智慧型手機時也沒人看好啊。」

周永明印象很深，當年曾有一位大老說，「那種東西（智慧型手機）沒什麼未來，有未來我們就會去做。」他嘴角一撇，自信的說：「因為市場還沒起來，他們看不到，這很正常。但，有些人就是會讓它發生。」

台灣真的不能在5G時代做出自己的平台，一個產業的生態圈真的只能被歐美大廠主導？周永明不相信，而且這次，他就是要試給大家看。

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