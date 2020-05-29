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搶人搶到台灣來！臉書永久遠距工作蝴蝶效應

聯合新聞網 / 商業周刊
臉書執行長佐伯格認為，企業鼓勵遠距工作，除了可以招攬大城市外更多優秀人才，還能催生更好的遠距溝通技術。（來源：Dreamstime)
臉書執行長佐伯格認為，企業鼓勵遠距工作，除了可以招攬大城市外更多優秀人才，還能催生更好的遠距溝通技術。（來源：Dreamstime)

【文●楊倩蓉】

辦公室去中心化，人才得更主動、更講究願景

臉書執行長馬克．佐伯格（Mark Zuckerberg）在5月21日宣布，未來5年到10年，5成員工將採取遠距工作。值得注意的是，他直指：臉書將「積極」雇用能在家工作的員工。

它不是唯一一家，先前，推特宣布員工可以永久在家工作後，Google、微軟、亞馬遜也宣告，將繼續實施在家工作形態；顯見，過去集中勞動力的辦公室文化，正朝向分散勞動力的遠距工作形態邁進。

《富比世》雜誌指出，佐伯格開出的這一槍：「將成為疫情後，就業市場最大改革者。」

做為全球前5大科技公司，辦公室遍布全世界70個城市的臉書，為什麼要在疫情減緩的同時，宣告朝永久遠距工作形態邁進？這將對你我所處的職場，帶來什麼新改變？

企業：將掀全球搶人大戰

佐伯格第一個要創造的是：辦公室去中心化革命。

《紐約時報》分析，過去，這些科技大公司透過建立巨型的辦公室園區，提供免費巴士接駁、美味的自助餐與乾洗服務，讓員工不思返家，待在辦公室的時間越來越長；正是因為高級主管一直認為，在辦公室創造人與人之間更多頻繁交流，就能激盪更多創意。

然而，隨著疫情開啟全球最大遠距工作實驗，《華爾街日報》指出，企業從原本的被迫接受到逐漸發現，分散勞動力可以為企業帶來靈活又高效的工作方式。

臉書的一份調查指出，50％員工自認在家辦公和到公司上班的效率相同，40％員工希望繼續維持遠距工作。

佐伯格在直播中表示：「遠端工作有一些明顯好處，它讓我們能將觸角伸進大城市傳統科技中心之外的人才庫。」

表面上，遠距工作可以為企業降低包括辦公室租金等營運成本，員工也可以從漫長的通勤時間中抽身而出。

然而，它的背後重點是，遠距工作也能讓人才招募不再受限，可以向全國，甚至全球展開人才招募。

這將帶來連串改變。

當辦公室不再重要，人員可以在任何地方上班，接下來，薪資結構也將改變。

員工：談薪水，先看你住哪

一旦人才選擇遠距，臉書將會根據人所在的不同地區，來調整薪資，企業為了降低成本，當然傾向聘用那些居住在生活費較低，卻同樣具備優秀專業技術的人才，這就導致了就業市場薪資的變化，求職者無法再比照矽谷的高薪資水平，必須面對居住地生活費較低而被迫降薪的威脅，其他公司也會開始群起效尤。

企業的成本結構，勢必會重新整理。

過去，矽谷以提供員工極佳的工作環境出名，例如，免費三餐，或是24小時提供的零食吧跟健身場所，未來，這些支出都可以省去。

數位溝通、協作變關鍵職能

不少企業現在將下一步的支出，改為協助員工可遠距上班的數位支出，如VR與AR科技，讓大家可以透過虛擬畫面，與客戶、同事接觸。

這個改變，還將逼迫大家長出新的能力。

對於員工而言，佐伯格表態：臉書要「積極」聘用能遠距上班的員工，代表後者不僅要具備善用數位溝通工具的能耐，更能要主動與團隊協作，才不會被邊緣化。

遠端工作將改變職場文化：例如，靠在辦公室廣結善緣，或加班爭取認同已經不適用，靠苦勞已走不下去，未來更靠實力見真章。

對管理者而言，企業也得學會分散式管理，領導者必須嘗試想出眾人認同的願景，才能讓大家在彼此見不到面時，仍朝共同目標邁進。

佐伯格也正思索：「當我們彼此見面的次數減少，如何鼓勵創造力，並保持企業文化？如何為那些在辦公室環境裡具備野心的員工，設計職涯發展？」

台灣軟體業，率先受影響

臉書其實有思考到，資淺員工可能還是需要先到實體辦公室與大家磨合，理解職場倫理，所以目前對申請遠距工作的員工有設下條件：員工必須具備一定的資歷與出色的工作表現，才能申請全遠距工作。

不過，在這風潮下，大家也討論到：若遠距工作需要成熟的自我管理能耐，企業還該雇用剛畢業的新鮮人嗎？這是矽谷龍頭企業們正思索之處。

遠距工作趨勢若繼續，對台灣的影響在哪裡？威朋大數據人資副總裁林裕洋表示，軟體業提供的服務都是遠端，最適合遠距工作，所以台灣軟體業會先受影響。

他指出，台灣生活消費沒有矽谷高，卻擁有許多專業技術人才，即使跨國企業開出的薪資條件，相較於當地薪資水平可能會略有調降，還是比台灣本土企業高，台灣產業遭遇的求才競爭將更激烈；不過，他也表示，遠距工作對企業不是二分法．而是在留才上多了一個選項。

就像佐伯格說：「世界將在疫情後進入重要方向。」未來企業將因遠距工作開放，開啟全球搶人戰，同理，你的主管可能也正開始在全球物色人才，你我都必須做好，開始跟全球人才競逐的心理準備。

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