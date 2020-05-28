快訊

6/1口罩開放仍不會那麼好買！中衛粉團6點聲明籲「冷靜」

疫情緩解 高鐵宣布6月起開放車上飲食

達人穿越螢幕到我家 跨國界趣味體驗療癒被悶壞的心

聯合新聞網 / 商業周刊
疫情讓人好悶，如何找樂子？藉由網路串聯，可以上線參加世界各地的趣味活動。（來源：Dreamstime)
疫情讓人好悶，如何找樂子？藉由網路串聯，可以上線參加世界各地的趣味活動。（來源：Dreamstime)

【文●柯曉翔】

大封鎖時代，疫情讓人好悶，如何找樂子？病毒限縮外出空間卻延伸我們的居家時間。其實，藉由網路串聯，你可以上線參加世界各地的原創趣味活動。擁有運動、美食、藝術與魔術等專長的達人，穿越螢幕馬上到你家。

美國《富比世》（Forbes）雜誌指出，數位內容娛樂或許無法完整取代現場實況娛樂，但這是我們此時此刻可以擁有的事物，「現在是實驗各種線上內容或體驗最好的機會，期待治癒宅家人們的幽居病（Cabin Fever）。」

創新的社會連結與娛樂正在發生，誕生一批新型專家網紅，包含奧運選手、米其林廚神和健身教練。Luxmoore顧問諮詢的諮詢師古德林（Scott Guthrie）接受《金融時報》訪問時表示，網路受歡迎的內容有所轉變，人們在社交疏離期間觀看烹飪、健身或有趣影片，從中找到歸屬感。

例如，美國從實體健身房轉型為線上教學的「燃燒卡路里陣線（Bonded by the Burn）」，教練在自家示範動作，遠端指導學員。1堂課程約12美元（約合新台幣362元），可以和異國同學一起宅家運動，互相激勵監督。就算無法上健身房碰面，同樣能鍛鍊身體。

大封鎖時代還會持續多久，不得而知；但確定的是，我們可以期待更多精緻專業、講究社群互動的數位內容。

雖然限縮在自己的家，但反而與世界各地的人們，在網上擁有共同的時空體驗。

【延伸閱讀】

挺過反送中...香港金融中心地位，為什麼恐挺不過「港版國安法」？

「電話線髮圈」竟是女大生惡搞發明！她如何靠一條電話線營收6.5億？

一個資深公關經理看盡履歷的體悟：台灣人寫履歷就是太誠實了

相關新聞

搶人搶到台灣來！臉書永久遠距工作蝴蝶效應

臉書執行長馬克．佐伯格（Mark Zuckerberg）在5月21日宣布，未來5年到10年，5成員工將採取遠距工作。值得注意的是，他直指：臉書將「積極」雇用能在家工作的員工。

台灣引興》大甲溪佃農之子 流水哲學打造全球第一

台灣引興位於台中大肚山上，是中部工具機聚落的一員，他做的不是工具機，僅僅只是上頭的伸縮護罩，那是工具機切削金屬時，蒐集鐵屑以防止飛濺的零件，卻做到全球產量第一。

每個被罵的政策都做成功 鋼鐵部長變拆彈高手

不過100多天前，他在內閣中的知名度，只排行第7；如今，他是全國人氣最火、知名度最高的政務官，民調滿意度超越總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。

黃金喊上3千美元！快預備實物資產抗通膨

就在全球竭盡全力跟「通縮」對抗的時候，外資報告陸續出爐，摩根士丹利、高盛、美國銀行等3大金融機構，卻將示警的矛頭，對準「通膨」。

三陽用兩次滑鐵盧 創暴賣9倍奇蹟

去年10月，老牌機車三陽推出新車款DRG「龍」，原本預估單月銷售500台，卻月銷量爆量達5千台，多出9倍；同期其他廠牌賣出的車輛，從數百台到最高不過兩千多台，DRG上市表現亮眼，背後，正是新舊團隊在彼此磨合中，一連串試錯的結果。

七七乳加改款大冒險 「每次犯錯都更好」

如果你是一位經營者，面對自家招牌商品銷量一路萎縮，甚至只剩下全盛時期的1/3不到，你，該如何力挽狂瀾？

達人穿越螢幕到我家 跨國界趣味體驗療癒被悶壞的心

大封鎖時代，疫情讓人好悶，如何找樂子？病毒限縮外出空間卻延伸我們的居家時間。其實，藉由網路串聯，你可以上線參加世界各地的原創趣味活動。擁有運動、美食、藝術與魔術等專長的達人，穿越螢幕馬上到你家。

澎湃饗宴帶著走 米其林美味＋A5和牛顛覆你對餐盒的想像

一株病毒，大大改變了我們的生活形態。為了圍堵病毒，「社交距離」成為防疫重點之一，也打破了過去大夥上餐廳聚餐的形式，連米其林餐廳都陸續推出外帶品項。

分散風險的信徒 紡織股王公開股東會沒說的事

邀請紡織股王儒鴻董事長洪鎮海談風險管理，極為合適，因為他就是「分散風險」的信徒。創業初期，他明訂出「單一客戶占比不得超過營收10％」的規矩，即便管理費用、人力支出都高於同業，他仍不為所動，因為不想被任何客戶掐住命脈。

大同6月經營權之戰 王光祥被評「贏了 也是夢魘的開始」

然而，曾參與中石化、三陽工業等多場經營權之爭的大同市場派操盤手卻對商周透露，現在市場派正擔憂，大同公司會以「爭議中資」為由，在股東會直接排除市場派所有股權參與今年董監改選的資格，藉此穩住經營權，不排除戰線會再拉長3年。

台灣香米本色 來自土地的豐盛美好 四款米食狠角色

占市售米3成的香米，對一般人而言多不陌生，而它吸引人的香氣也很多元，人稱「米博士」的水稻育種家許志聖說，「一般來說，香米分為3大類，第一類是台灣人熟知的芋頭香氣，第二類是草本香，最後一類則是花香，目前台灣香米大多屬芋頭香，花香則因為還未突破結穗期的先天限制，目前育種還不算成功，所以還買不到。」

《誰是被害者》、《與惡》幕後 讓台劇收視打敗韓劇的人

這齣戲跟先前討論無差別殺人，打破金鐘獎提名數紀錄的《我們與惡的距離》（以下簡稱《與惡》）一樣，碰觸的，都是刻板印象中被認為生硬、困難的議題，包括：自殺、亞斯伯格症、更生人、新住民等等。但兩者，卻都在商業市場上成功，並被譽為讓台劇躍上另一層次。

熱門新聞

獨家榜單揭曉》富可敵國就是它們！台灣最強50大集團 20年誰上位？

大同、力霸、東帝士…曾紅極一時的大集團 為何成了時代眼淚？

台灣集團有錢、老化、不敢冒險 李吉仁憂心：我們仍停在製造業經濟

每個被罵的政策都做成功 鋼鐵部長變拆彈高手

搶人搶到台灣來！臉書永久遠距工作蝴蝶效應

台灣引興》大甲溪佃農之子 流水哲學打造全球第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。