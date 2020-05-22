快訊

台積電下探291元、IC設計四天王重挫 台股重挫180點

今天上午在哪？高雄市府公布韓國瑜勘災照

黃金喊上3千美元！快預備實物資產抗通膨

聯合新聞網 / 商業周刊
金價多頭氣盛，反映市場對通膨的憂心，而全球食品價格大漲，特別是肉類食品，更加劇市場對通膨的擔憂。 (來源．Dreamstime)
金價多頭氣盛，反映市場對通膨的憂心，而全球食品價格大漲，特別是肉類食品，更加劇市場對通膨的擔憂。 (來源．Dreamstime)

【文●韓化宇】

3大外資齊警報，預告明年風險將至

就在全球竭盡全力跟「通縮」對抗的時候，外資報告陸續出爐，摩根士丹利、高盛、美國銀行等3大金融機構，卻將示警的矛頭，對準「通膨」。

收入不平等，躍醒目禍首

因疫情肆虐，美國4月消費者物價指數（CPI）年減0.8％，是2008年12月以來最大的跌幅。物價下跌並伴隨大量失業，按經濟學觀點，這是通貨緊縮表現，即市場的供給過剩或需求不振。

各國政府皆如臨大敵，嚴防通縮帶來經濟長期衰退。但商周研究外資機構4月底之後出具的研究報告，卻發現：華爾街巨頭認為，該擔心的是「通膨」，不是通縮。

投資銀行巨擘摩根士丹利（以下稱大摩）近日出具一份全球展望報告，名為《通貨膨脹將捲土重來》（The Return of Inflation），是疫情步入尾聲後，第一個出具以通膨為主題報告的華爾街巨頭。

這份長達近30頁的報告，對通膨將至的觀點，並非常見的「貨幣供給過剩」觀點，而是從「收入不平等」的結構性著眼。

報告指出，低收入族群是這波疫情下最大的受害者，他們的不滿，將迫使各國政府加大力道，解決所得不均問題，使「財政行動主義」（ fiscal policy activism）抬頭，將引發新一輪的擴張性財政政策。

同時，這股基層的怨念，正在拆毀過去30年來壓抑通膨的關鍵力量：全球供應鏈。有民意當靠山，美國放膽對中國發動貿易戰，世界各國也設法將海外供應鏈班師回朝。

大摩表示，目前尚處在通縮階段，預計明年第4季已開發國家產出恢復至疫情前水平，出現「通貨再膨脹」，通膨將在2022年第2季降臨。

「通貨再膨脹」指通縮時期出現的通膨跡象，如物價雖然下降，但降幅縮小，只要經濟形勢回穩，就會轉為顯性通膨。

高盛在一份大宗物資的觀點報告中指出，儘管疫情危機的直接影響可能是通縮，但持續的供應鏈中斷、前所未有的刺激措施，以及提高通膨可減輕政府債務的政治需求，將支撐明年的通膨擔憂。

3力量拉升金價創8年新高

通膨隱憂下，美銀近期一份《聯準會不能印黃金》的報告，大膽呼籲：「資產配置者必須透過實物資產、而非金融資產，來尋求對抗通膨的工具。」

美銀指的實物資產，是黃金。

國際現貨金價5月18日盤中一度升至每盎司1764.55美元，創下2012年10月以來的最高價。

「金價18個月內上看3千美元！」美銀語出驚人喊出這樣目標價；花旗看得比較保守，但也預估未來一、兩年有機會挑戰2千美元。

拉升金價的各股力量，除了美中關係跌入谷底、全球經濟前景堪慮之外，就是對通膨的隱憂。

施羅德策略研究分析師馬科維奇（Sean Markowicz）指出，未來疫情結束，禁令鬆綁，將帶動經濟復甦，可能帶動通膨走升，貨幣將面臨貶值壓力，投資人將改抱黃金。

美銀提供給客戶的投資建議中，甚至將現在比擬為上世紀70年代的停滯性通膨，還預測金價會像當年一樣飆升。

1973年爆發第一次石油危機，油價急漲，美國通膨率與失業率同步攀升，引發人類史上第一次的停滯性通膨，經濟學家束手無策，在那波亂世中，具保值功能的黃金，成了絕佳的避風港。

金價從1971年到1975年，每盎司35美元漲至195美元，漲幅高達近460％。

放眼今日，美銀大宗商品策略師韋德莫（Michael Widmer）認為，經濟產出大幅下滑的同時，財政支出與央行資產負債表都在膨脹，這些情況，類似70年代的停滯性通膨，將促使投資人瞄準黃金。

凱基投顧董事長朱晏民指出，一旦爆發嚴重通膨，股、債市都難逃衝擊，資金就會湧入貴金屬、原物料、不動產市場避難。

肉價飆升，亦成證據之一

金價多頭氣盛，反映市場對通膨的憂心，而全球食品價格的大漲，特別是肉類食品，更加劇市場對通膨的擔憂。

美國4月「家庭食品」指數大漲2.6％，創自1974年2月以來新高。一大因素，就是美國大量的肉品與家禽加工廠，因為疫情關係被迫關閉。

美國是肉品供應大國，更是全球最大的牛肉生產國，如今陷入供應嚴重短缺困境。

隸屬美國農場信用體系（FCS）的CoBank發表報告指出，到5月底，美國超市供應的肉類將減少30％，價格將比去年高出20％。

雖然有看法認為，肉價大漲只是短期因素，不至於推升通膨，但高盛大宗商品研究主管柯里（Jeff Currie）認為，疫情對畜牧業供應的破壞，需要一段時間才能恢復，「食品價格是新興市場通膨的重要因素！」他認為，在2021年之前，肉品價格都會呈現較高的波動性。

儘管畜牧業遭到結構性破壞，但仍有好消息。肉價大漲使美國人造肉大廠Beyond Meat，第1季營收較去年同期勁揚141％；此外，美國牛肉、豬肉供給減少，雞肉的替代需求浮現，大成、卜蜂等台灣雞肉供應商也將受惠。

【延伸閱讀】

可席地而坐的北車大廳，原來這麼美好！若不開放對台灣是賠本生意？

35歲以後，別成為職場中又貴又沒用的「奢侈品」

他不多話，卻有讓我主動想聊天的魔力！這樣的計程車司機，太難被取代了

相關新聞

黃金喊上3千美元！快預備實物資產抗通膨

就在全球竭盡全力跟「通縮」對抗的時候，外資報告陸續出爐，摩根士丹利、高盛、美國銀行等3大金融機構，卻將示警的矛頭，對準「通膨」。

三陽用兩次滑鐵盧 創暴賣9倍奇蹟

去年10月，老牌機車三陽推出新車款DRG「龍」，原本預估單月銷售500台，卻月銷量爆量達5千台，多出9倍；同期其他廠牌賣出的車輛，從數百台到最高不過兩千多台，DRG上市表現亮眼，背後，正是新舊團隊在彼此磨合中，一連串試錯的結果。

七七乳加改款大冒險 「每次犯錯都更好」

如果你是一位經營者，面對自家招牌商品銷量一路萎縮，甚至只剩下全盛時期的1/3不到，你，該如何力挽狂瀾？

分散風險的信徒 紡織股王公開股東會沒說的事

邀請紡織股王儒鴻董事長洪鎮海談風險管理，極為合適，因為他就是「分散風險」的信徒。創業初期，他明訂出「單一客戶占比不得超過營收10％」的規矩，即便管理費用、人力支出都高於同業，他仍不為所動，因為不想被任何客戶掐住命脈。

大同6月經營權之戰 王光祥被評「贏了 也是夢魘的開始」

然而，曾參與中石化、三陽工業等多場經營權之爭的大同市場派操盤手卻對商周透露，現在市場派正擔憂，大同公司會以「爭議中資」為由，在股東會直接排除市場派所有股權參與今年董監改選的資格，藉此穩住經營權，不排除戰線會再拉長3年。

澎湃饗宴帶著走 米其林美味＋A5和牛顛覆你對餐盒的想像

一株病毒，大大改變了我們的生活形態。為了圍堵病毒，「社交距離」成為防疫重點之一，也打破了過去大夥上餐廳聚餐的形式，連米其林餐廳都陸續推出外帶品項。

台灣香米本色 來自土地的豐盛美好 四款米食狠角色

占市售米3成的香米，對一般人而言多不陌生，而它吸引人的香氣也很多元，人稱「米博士」的水稻育種家許志聖說，「一般來說，香米分為3大類，第一類是台灣人熟知的芋頭香氣，第二類是草本香，最後一類則是花香，目前台灣香米大多屬芋頭香，花香則因為還未突破結穗期的先天限制，目前育種還不算成功，所以還買不到。」

《誰是被害者》、《與惡》幕後 讓台劇收視打敗韓劇的人

這齣戲跟先前討論無差別殺人，打破金鐘獎提名數紀錄的《我們與惡的距離》（以下簡稱《與惡》）一樣，碰觸的，都是刻板印象中被認為生硬、困難的議題，包括：自殺、亞斯伯格症、更生人、新住民等等。但兩者，卻都在商業市場上成功，並被譽為讓台劇躍上另一層次。

中國要廢鈔嗎？數位人民幣5大衝擊深解析

日前中國人民銀行（央行）表示，數位貨幣的研發已在「穩妥推進」。這將是全球第一個官方發行的數位貨幣。從以下5個問題，一次看懂它的面貌和影響。

冠狀世代 90後意見領袖張志祺：被迫失業、停課的他們 更難取得認可

全球許多年輕人因疫情被迫停課和失業，國際媒體提出警訊，這將造就社交笨拙、內心極度不安的「冠狀世代」（Generation Corona）。美國《大西洋月刊》指出，年輕人財務潰堤、社交生活被顛覆，「他們永遠不知道未來會發生什麼變化。」

找回一夜好眠馬上學 甩開疫情紛擾助你安心入睡

疫情掀起全球失業潮，焦慮、擔心感染、恐慌無薪假的情緒和壓力，造成許多人失眠。《alive》邀請睡眠專家團傳授30招，丟掉安眠藥，重建生活習慣。找回，一夜好眠。

40歲房子被法拍、存款剩10萬 為女兒抗家族病史胚胎師媽媽變美妝CEO

同時經營代工、自有美妝品牌的十藝生技，近兩、三年策略轉型，自砍to C通路，交由代理商拓展國際市場。目前商品銷售全球22國，光是機上免稅通路就達18國，包括國泰、華航在內18家航空公司都買得到其商品，去年營收約一億元。

熱門新聞

台灣遭「河蟹」？我國首獲邀出席印太陸軍會議 國旗並列照被先po後刪

黃金喊上3千美元！快預備實物資產抗通膨

三陽用兩次滑鐵盧 創暴賣9倍奇蹟

七七乳加改款大冒險 「每次犯錯都更好」

澎湃饗宴帶著走 米其林美味＋A5和牛顛覆你對餐盒的想像

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。