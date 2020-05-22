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澎湃饗宴帶著走 米其林美味＋A5和牛顛覆你對餐盒的想像

聯合新聞網 / 商業周刊
宅經濟當道，享受美食無須上館子，豐盛的外帶餐盒，成了居家新選擇。(攝影者．程思廸)
宅經濟當道，享受美食無須上館子，豐盛的外帶餐盒，成了居家新選擇。(攝影者．程思廸)

【文●蘇曉音】

一株病毒，大大改變了我們的生活形態。為了圍堵病毒，「社交距離」成為防疫重點之一，也打破了過去大夥上餐廳聚餐的形式，連米其林餐廳都陸續推出外帶品項。

受疫情影響，全球許多政府規定餐廳只能提供外賣，例如米其林三星，位在美國芝加哥以分子料理著稱的阿里蓮娜（Aliena），特別推出威靈頓牛排烤餅、薯泥與焦糖布丁的外賣組合，一份售價34.95美金（約合新台幣1100元），上市5小時就銷購一空。

而在歐洲，法國巴黎最古老的餐廳，已有439年歷史的銀塔餐廳（La Tour d'Argent），推出招牌的歷史名菜血鴨（Canard à la presse）延伸的商品外賣，一隻小的脫毛夏隆生鴨，附上食譜，僅賣12歐元（約合新台幣395元），且有專人外送到府的服務。

餐廳坐落在法國東南部的三星大廚克里斯托夫．巴奎（Christophe Bacquié）推出外送個人套餐，4道菜要價280歐元（約合新台幣9215元），再加值100歐元，侍酒師還會幫你選擇適合的葡萄酒搭餐。

而馬賽三星餐廳小尼斯（Le Petit Nice）則推出午餐外帶，售價很親民，只需39歐元（約合新台幣1300元）。

不過也不是每位大廚都販售餐盒，不少廚師結合地方政府與供應商，運用自家餐廳廚房設備，製作餐盒提供醫護人員食用，也是疫情下另類的星級餐盒展現。

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