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冠狀世代 90後意見領袖張志祺：被迫失業、停課的他們 更難取得認可

聯合新聞網 / 商業周刊
台灣年輕意見領袖之一、YouTube頻道「志祺七七」共同創辦人張志祺認為，疫情帶來更多「擱淺的一代」。(攝影者．駱裕隆)
台灣年輕意見領袖之一、YouTube頻道「志祺七七」共同創辦人張志祺認為，疫情帶來更多「擱淺的一代」。(攝影者．駱裕隆)

【文●李雅筑】

全球許多年輕人因疫情被迫停課和失業，國際媒體提出警訊，這將造就社交笨拙、內心極度不安的「冠狀世代」（Generation Corona）。美國《大西洋月刊》指出，年輕人財務潰堤、社交生活被顛覆，「他們永遠不知道未來會發生什麼變化。」

我們該如何理解疫情對年輕世代的心態衝擊？它將如何影響未來社會？台灣年輕意見領袖之一、YouTube頻道「志祺七七」共同創辦人張志祺認為，疫情帶來更多「擱淺的一代」。以下是他的口述摘要：

讀書、就業、斜槓生活想像全被打破

一直以來，年輕人很在意自我表達和社會實踐，這都來自於尋求「認可」，而社群媒體給予空間，讓年輕人拿到認可的量化證明。但疫情過後，年輕人取得認可更難，因為對讀書和就業的想像通通被打破，也受到更多限制。

疫情會加速年輕人對斜槓生活的想像，收入要更多元化。年輕人想到斜槓就是網紅，但過去我們有2、3年可摸索，疫情後，已經沒有餘裕；同時，傳統藝人挾帶資源搶進，未來網紅產業會爆發但背後樣子不同，（有資源的）火箭筒或（沒資源的）小機槍，很殘酷。

這種無能為力的狀態將更嚴重。樂團《康士坦的變化球》有首歌叫《擱淺的人》講得滿對，大家都知道狀況不對、奮力掙扎，但最終被擱淺，只能接受。

疫情過後，娛樂消費仍在。年輕人很聰明，當他知道無論怎麼存錢都不會改變，日子還是得過，珍奶就成為紓解壓力的出口。每天買，你就覺得擁有了什麼，很想打卡來安慰自己；現在疫情期間無法出國，但這個錢還是要花掉，花在手遊或是線上遊戲等。

說到手遊，你說年輕人很懂得虛擬世界，但其實手遊的規則很單純，就放在那邊練功；《動物森友會》的互動也很少，這不會對社交練習起什麼作用。疫情後，長久隔離的年輕人遇上真實世界，不懂得社交的人終究是大問題，這是大家得面對的課題。

【延伸閱讀】

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