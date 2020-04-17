快訊

別想唱反調！巴西總統在疫情當頭拔掉衛生部長

瘟疫裡繼續蓋章：日本在宅勤務擺脫不了的「印鑑文化」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一起活下去／禁足令下 如何把在地貨送進客廳？

聯合新聞網 / 商業周刊
Trade Coffee販售全美各地的咖啡，透過線上測驗、咖啡配對的選物形 式，讓顧客可以接觸來自不同咖啡商的產品。(來源．取自Trade Coffee官網 )
Trade Coffee販售全美各地的咖啡，透過線上測驗、咖啡配對的選物形 式，讓顧客可以接觸來自不同咖啡商的產品。(來源．取自Trade Coffee官網 )

【文●張方毓】

無法出門好悶　美國小店選物盒雙贏出招

平時，商家間常處於競爭狀態，但當彼此較勁的商家，全都因為疫情必須暫時關閉時，該怎麼一起度過難關？大家都活下來，成為比競爭更重要的事。

近期，不僅台灣商界開始跨界聯盟，國外的店家，也用無比創意，來共同對抗疫情，讓客戶不出門，也能感受到商家的體貼服務。例如，把不同商家的商品，放在同一個盒子裡販售的「選物盒」。

美國地方電視台頻道9（News 9）報導，奧克拉荷馬市一家冰淇淋店長弗格森（Layne Ferguson）發現，人們現在去不了喜歡的餐廳、喜歡的書店，他想出辦法，主動去接洽在地店家，推出由各店家商品共同組成的「城市選物盒」。

賣約會盒、快樂時光盒

重現顧客消失的生活體驗

弗格森的冰淇淋店現在搖身一變，成為物流配送中心，從在地店家那邊帶回的商品，他和他的夥伴就地包裝成盒。他們建置一個新網站，顧客在上面下單，接著每個星期有兩天，他們會配送選物盒。

「城市之所以存在，是建立在社群上。COVID-19奪走了我們在喜歡的地方、與喜歡的人消磨時間的機會……，這個城市選物盒，就是要將奧克拉荷馬市的在地生活，帶進你的客廳。」網站上的商品描述這麼寫著。

除了彙整所有店家商品的城市選物盒以外，弗格森和夥伴更推出多個情境式選物盒，包括內含披薩、冰淇淋、蠟燭和酒的「約會盒」，以及內含雞尾酒DIY、雞尾酒杯、糖漿、客製化Spotify音樂清單的「快樂時光盒」。

這個選物盒所體現的，不僅是店家想活下去的動力，更是努力在艱困時候創造完美顧客體驗的創意。僅僅兩個禮拜，弗格森和夥伴就賣出500盒售價45美元到115美元（約合新台幣1350元到3450元）不等的選物盒。

許多地方也都出現類似的創意。根據美國地方媒體今日查爾斯頓（CHStoday）報導，一家烘焙坊的兩姊妹老闆克萊默（Sam and Paula Kramer）也集合了在地餅乾店、奶製品、肉品店、牧場的商品，推出一袋選物商品。

面對到來的復活節，選物裡也包括復活蛋彩繪組，讓顧客在家慶祝。

其實，選物盒也不完全是新鮮概念，據愛爾蘭廣播電視（RTE）報導，一個愛爾蘭團隊從2017年，就推出聚合當地出產之茶包、調味料、零食的選物盒Paddy Box。

不過，創辦人洛夫圖斯（Mark Loftus）指出，最近選物盒賣得特別好，許多人因為疫情而長時間分隔兩地，藉由滿載各式商品的選物盒，能夠傳達關心之情。

咖啡訂閱商打宅家需求

開賣大包裝，順救批發商

疫情間，這類以策展、選物，連結商家來服務用戶的模式，比平日更受到消費者青睞。除了選物盒，另一個例子是咖啡訂閱。

美國一家於2018年創辦的咖啡訂閱公司Trade Coffee，就是發揮連結力的好案例。這家公司的商業模式是，他們請顧客先進行線上測驗，詢問顧客煮咖啡的方式、喜歡的咖啡味道、會不會加牛奶等問題，測驗完成後，就會根據分類演算法，推薦顧客一款咖啡，隨著顧客每一次的消費回饋，會不斷更新適合的配對。而他們的咖啡貨源，來自全美各地不同烘焙商，顧客也能夠持續買到各種不同商家的咖啡。

根據《富比世》（Forbes）報導，Trade Coffee的行銷長史賓賽-巴恩斯（Melissa Spencer-Barnes）對此指出：「這是顧客和咖啡商之間的雙贏，顧客能夠發掘更多新的咖啡種類以及咖啡商，而且支持在地品牌；咖啡商也能夠觸及到更多的顧客。」

而在這次疫情當中，Trade Coffee的連結角色，更發揮得淋漓盡致。巴恩斯表示，首先，由於大家都待在家，在家煮咖啡的需求大增，他們除了掌握此商機，也發現一半以上的咖啡供應商正面臨前所未有的難關，實體店面幾乎都關門，線上銷售成為他們能不能支撐下去的關鍵。

對此，巴恩斯表示，他們除了加大行銷的力道，盡量讓各咖啡商的產品被看到與購買外，更主動詢問咖啡商，要不要將原本在批發通路的5磅大包裝咖啡，放到Trade Coffee的網站上販售？生意淒苦的店家當然大力點頭，24小時後，Trade Coffee馬上就開始販賣來自9家咖啡商的大包裝。剛好，顧客要長期待在家，需要很多咖啡，又一雙贏。

不管是大咖啡商還是小咖啡商，都表示因此受惠。小型咖啡商Red Rooster表示，他們本來有多達6成的營收都仰賴批發，一夕之間變成75%來自線上通路。

而另一小店家Huckleberry Roasters也表示，原本8成是銷售給在地咖啡店，現在則因為Trade Coffee，有了繼續運轉下去的契機。

不管是選物盒，還是商品策展，在這個人人自危的慘澹時期，各公司不再形同陌路，而能聯手將商品送到顧客眼前，不但自救，也創造難能可貴的多贏。

【延伸閱讀】

「超級儲蓄世代」來了！疫情趨緩、經濟活動重啟，人們卻不花錢了

台灣「口罩外交」，不是刷存在感那麼簡單！戰略意義是什麼？

科技業老闆變直播主的啟示：別假裝不在乎錢、別看不起跪著賺錢的中年人

相關新聞

逾20國指定救援！這對師兄弟讓台灣口罩機發光

這裡，你應該在電視上看過，為了緊急生產更多口罩，台灣組成國家隊，讓34家工具機企業志工進場救援，但你可能不知道，他們救援的對象──這座臨時工廠的主人，是長宏，台灣內銷口罩機第一大廠。

一起活下去／禁足令下 如何把在地貨送進客廳？

平時，商家間常處於競爭狀態，但當彼此較勁的商家，全都因為疫情必須暫時關閉時，該怎麼一起度過難關？大家都活下來，成為比競爭更重要的事。

不設限巧克力 對地球負責任的甜點職人新風潮

由於巧克力在溫度高時融化為液態、溫度低時凝固成固體，灌模、塑型很自由，經過良好調溫的巧克力還能煥發出閃亮的光澤，因此非常適合雕塑作品，幾乎任何想像得到的造型都可用巧克力表現。

3年前才穩定獲利 「YouBike之母」竟大膽接手連虧11年的坑

4月7日，日正當中，高雄市長韓國瑜跨坐在「微笑單車」（YouBike）上，宣布始於2009年、高雄率全國之先的公共自行車C-Bike，下半年將全數由微笑單車系統取代。

疫情影響生活該如何穩定情緒？ 呼吸排倦意書寫解心氣

存在正念狀態」意味全神貫注，專注只能是臨場、當下。如果把正念以兩個特徵來形容，就是「專心」與「不分心」。「專心」指的是專注力與覺察力的訓練能力；「不分心」則是切斷紛飛的念頭，特別是對事物好、壞或有意見的評價。

曾靠這招直追星巴克 如今市值慘掉1600億 為何瑞幸走上造假路？

一堂新台幣1676億元的課，除了道德，還可以給我們哪些關於「補貼神話」的啟示？

不到1日圓產品撐起這家企業 一位員工確診撼全球！4千億被動元件霸主揭密

在巴掌大的智慧型手機裡，有什麼零件能夠塞進多達800個？而且，不只一般汽車需要數千個它，拆開一輛電動車，甚至可點檢出數萬個？

82％融資卻要看銀行臉色！一封央行總裁紓困請求信 揭台企資金「渴死危機」

疫情重創經濟，台灣央行除了宣布降息一碼，總裁楊金龍還罕見具名寫信、親自打電話給各銀行董事長。這封信，揭開了台灣金融系統的大問題。

頒布「居家令」美國過半小商家 只剩15天現金可活

每天早上，你可能會去樓下的早餐店買個三明治；隔壁是一家洗衣店，你過一個禮拜就會將上班衣物拿去送洗；再隔幾間店鋪則是理髮店和寵物美容店，是幫助你和你家狗狗保持顏面清爽的好朋友。這些在地的小店家、小企業，你很難想像，沒有它們，你的生活要怎麼辦。

走在包浩斯之城 深入德紹一探影響蘋果、Ikea設計的反骨魂

藝術與設計學校包浩斯僅生存14年，其教授藝術與設計的新形態，及對建築設計突破性的理念，卻隨著來自世界各地的導師和學生，散布全球不同角落，並影響人們日常生活至深，從如今隨處可見的蘋果電腦、Ikea等生活產品，到公共房屋和學校校舍設計等，都和包浩斯理念脫不了關係。

大換血？ 亞洲水龍頭王交棒翻盤 長子90天接班

去年8月，報上刊出一則新聞：「成霖董座歐陽明閃退，二代歐陽玄接班。」由於版面不大，內文也只簡單提及這間上市公司的人事變動，乍看並未引起太多人關注。然而，無論在製造業、中台灣企業家群組，或正籌備接班的中小企業主之間，歐陽明的決定，卻是個至今仍餘波蕩漾的議題。

你好奇嗎？Line自家公司內部是如何Line來Line去的？

隔著電腦螢幕，我們與Line台灣分公司董事總經理陳立人，用Line的視訊模式採訪。他低著頭翻看手機裡的近期來電紀錄，「除了問要不要借錢的，我發現我沒什麼電話耶！」

熱門新聞

疫情大斷鏈 台灣缺藥危機來了！哪些病人有危險？

5年前神預言 比爾蓋茲：科學站在我們這一邊 疫情2、3年內會結束

3年前才穩定獲利 「YouBike之母」竟大膽接手連虧11年的坑

「小宅」佔雙北房市五成交易 小資族買低總價房先注意這些事

逾20國指定救援！這對師兄弟讓台灣口罩機發光

不設限巧克力 對地球負責任的甜點職人新風潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。