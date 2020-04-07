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頒布「居家令」美國過半小商家 只剩15天現金可活

聯合新聞網 / 商業周刊
美國部分地區餐廳在疫情期間改做路邊取餐服務，用行動幫助社區和居民一起共度難關。(來源：Dreamstime)
美國部分地區餐廳在疫情期間改做路邊取餐服務，用行動幫助社區和居民一起共度難關。(來源：Dreamstime)

【文●張方毓】

居家令激出共好生意：物流聘失業人、書店推關懷包

每天早上，你可能會去樓下的早餐店買個三明治；隔壁是一家洗衣店，你過一個禮拜就會將上班衣物拿去送洗；再隔幾間店鋪則是理髮店和寵物美容店，是幫助你和你家狗狗保持顏面清爽的好朋友。這些在地的小店家、小企業，你很難想像，沒有它們，你的生活要怎麼辦。

然而，支撐在地社區經濟運轉的店面關門、停止營業，是美國各地小店家面臨的現在進行式。

為了防疫，加州、紐約等美國多個州紛紛頒布「居家令」（shelter-in-place），要求民眾非必要勿離開家門，許多聚眾的店家如餐廳、酒吧也被勒令暫時停業。《商業內幕》（Business Insider）報導，舊金山商家營業額已經掉了7成。

隨著營收驟降，小企業開始無力支付員工薪水，只好遣散員工。美國勞動部發布數據顯示，3月中的一週內，就有破紀錄的328萬人登記請領失業救濟金。摩根大通（JP Morgan）估計，全美一半以上、1500萬個小商家，只剩下15天左右的現金可存活。

雖然前景黯淡，許多店家仍發揮創意，快速轉換成適合疫情期間經營的模式，展現小企業做為支撐社區民眾的重要支柱角色。

披薩店上架衛生紙

社區店家展現在地連結價值

美國國家廣播公司（NBC）報導，舊金山一家披薩店喬凡尼原本只賣現成披薩和義大利雜貨，現在則推出「披薩DIY料理包」，裝有起司、醬料和一球生麵團，讓顧客可以輕鬆拎回家自己做披薩。此外，店主托尼（Tony Gemignani）表示，他知道現在超市貨架全空了，所以特意在店內放上衛生紙、牛奶、蛋、奶油等大家需要的產品來販售。

《論壇報》（Tribune-Review）也報導，匹茲堡一家書店暫停實體營業後，店主阿蘭（Arlan Hess）除了轉向線上賣書，也與其他店家合作推出「疫情關懷禮包」，顧客透過郵件收取，打開後會發現有一本隨機的書、兩個蠟燭和兩包茶包。

英國廣播公司（BBC）則發現，本來做大型活動外燴生意的喬治亞（Georgia Bruce），現在改成把一盒盒熱騰騰的食物裝滿一台流動餐車，販售給社區裡需要的人。喬治亞說，很多人沒有能力囤貨或是下廚，她就接到一位顧客的訂單，要她幫忙送餐給正在居家隔離的年邁母親。

疫情節制人們外出活動，更凸顯小企業和社區顧客相互依賴的關係。根據《富比世》（Forbes）報導，紐約郊區出現由在地人推出的網站，上頭羅列疫情期間社區居民可以如何從當地店面購物，並詳細註明店家提供的外送、免下車服務。

全國廣播公司（CNBC）報導，美國阿什維爾的小店主凱薩琳（Catherine Campbell）創建「阿什維爾加油」網站，在上頭販售各店家的禮物卡，也就是先付錢、以後再選購商品。她發現，真的有顧客願意買禮物卡支援在地店家，代表社區經濟的不可或缺。

英國的《獨立報》（The Independent）則提供消費者如何支持在地商家的貼心小舉動，例如去店家消費以後，在社群媒體上分享自己所買的東西，讓其他人知道店還開著，進一步鼓勵前往支持。

大企業逆勢開缺數萬

優先聘雇小企業失業勞工

對此，美國商業雜誌《Inc》也指出，這正是小店家徹底展現在地價值的時候——與社區顧客之間的緊密關係。該文作者收到一封住家附近義大利餐廳的信，除了說明餐食改為全面外帶、向顧客保證「衛生機關認證」外，更令他感動的是，店家主動表明：「我們店裡有一台消毒劑攪拌機，如果你帶你的瓶子來，我們會免費幫你裝滿消毒劑。」

透過一封思慮周到、體貼滿分的信，小店家不只幫助自己在危機時刻維持現金流，更能讓顧客產生歸屬感。

相比實體經濟活動的急凍，線上生意則在疫情中大爆發。《紐約時報》（The New York Times）報導，亞馬遜3月中開出10萬個職缺，以處理洪流般的網路訂單；沃爾瑪也表示正在招募15萬名員工；披薩連鎖店達美樂光在芝加哥就開出數千職缺，包括廚師、管理職和外送員。

這些受惠於疫情的大企業也乘機展現溫暖力量。美國連鎖零售店Dollar General直接在官網呼喚：「對於那些因為COVID-19（通稱武漢肺炎）而影響到工作機會的人，我們想說，我們這裡有許多全職和兼職的工作可以應徵。」達美樂一家店主也表示：「我們不只希望能餵飽顧客，也希望提供機會給那些找工作的人。」

美國物流公司Lineage Logistics，則是大量錄用他們的顧客——食品供應商這幾週剛裁掉的員工。

當然，要做到快速、大量員工錄用，同時又要保持社交距離、避免疫情傳散，大企業也有配套措施。Lineage Logistics先用電話篩選應徵者，再邀請進行一對一面談，並要求應徵者自行帶回填表格用的筆；沃爾瑪則是同時開放簡訊和線上應徵，並且透過電話面試，口頭通知雇用。

在全球經濟遭逢如此急速、大規模衝擊下，除了靠政府紓困，我們仍能看到各地企業與消費者發揮創意、相互提攜，在社會隔離中為人情加溫。

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