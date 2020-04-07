快訊

暖！義籍神父求救 台灣2萬人報恩…6天捐1.2億

從中國第一到民族之恥？「瑞幸咖啡」的跨國詐財啟示錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你好奇嗎？Line自家公司內部是如何Line來Line去的？

聯合新聞網 / 商業周刊
我們視訊採訪陳立人這天是假日，他的釘選名單只有秘書等重要對象，但公事繁忙時，他隨時釘選待回應群組，以防重要訊息被洗掉。（攝影者．駱裕隆）
我們視訊採訪陳立人這天是假日，他的釘選名單只有秘書等重要對象，但公事繁忙時，他隨時釘選待回應群組，以防重要訊息被洗掉。（攝影者．駱裕隆）

【文●黃靖萱】

Line台灣董事總經理陳立人，公開私人心法

用群組工作 別讓衝動文字變「疤痕」

你好奇嗎？帶給大家線上群組交流各種喜怒哀樂的Line，在自家公司內部又是如何Line來Line去的？

隔著電腦螢幕，我們與Line台灣分公司董事總經理陳立人，用Line的視訊模式採訪。他低著頭翻看手機裡的近期來電紀錄，「除了問要不要借錢的，我發現我沒什麼電話耶！」

不意外，陳立人和多數人一樣，溝通的重心，全都轉移到通訊軟體上。善用釘選，重點訊息不漏接釘選，絕對是他每天最活用的功能。

開完一個會議，手機打開，Line上一整排滿滿的、綠色的數字，陳立人習慣先看被他釘選在最上層，包括秘書、Line Bank籌備處執行長黃以孟，以及Line全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭等人的對話框，確認這些重要的任務訊息沒有

漏接。

再往下滑，滿滿來自同事、專案、朋友家人的訊息，他會快速瀏覽過後，將重要、但現在無法立即深入回應的聊天室，先釘選起來，以確保不會又被接下來不斷跑出來的訊息洗到後面，而忘了這件事。待一一回覆後，他再取消釘選。

但是，仍有許多官方帳號等群組，根本沒時間一個個點開來看，此時便運用「全部標記為已讀」的功能，一次消滅滿滿的小綠點。「就不會出現讓我焦慮的提醒數字，那會有錯覺，好像很多訊息我沒有處理，」他說。

他也難免會在下班後甚至半夜，突然想到待交辦事項，這時，他會在給該群組或個人的聊天室裡，先整理思緒，把想交代的事情寫好，但不按下傳送鍵，同樣釘選起來，等到隔天上班時間，再按下右下角的藍色三角形標誌傳送出去。

半夜想談工作？打好不傳送

這麼做，一來，能減輕員工在晚上收到訊息後的心理壓力，二來，也能確保員工不會睡一覺起來後忘了這件事。

陳立人坦承，在這類即時傳送文字的平台上，他也曾把負面情緒帶到群內過。尷尬的是，即使下次再打開群組是為了誇獎大家，但瞄到之前盛怒下打出的文字，有種一下罵人一下摸頭的錯亂感，群組氣氛也很詭異。

而且，自己當下理直氣壯的指責，也不好一一收回。這些像是疤痕般留存的文字，被他當成一種提醒：要克制，才能讓群組保持能充分討論的氛圍。

當再遇到群組裡有人互相責備、爭執時，他會到當事人的聊天室裡，私下告訴對方他的想法，當和事老。

其實，透過通訊軟體來溝通，對話破碎、零散，或是訊息通知無時無刻都在響的狀況，他都遇過。他也對能在各種通訊軟體間切換、運用自如的人，感到驚嘆佩服。

「所以，混不混亂都不是工具的問題，因為工具終究是工具，重要的，還是看人怎麼聰明使用它，」陳立人說。

【延伸閱讀】

裕隆史上首度減資彌補累虧！自有品牌夢，為什麼養出「4個大洞」？

台灣人均藝文消費，比1杯手搖飲還少...疫情下沒演出，表演藝術工作者有多「吃土」？

你的累，皰疹都知道！得過也不會免疫，皮膚科醫師：誘發皰疹病毒的10大因子

相關新聞

頒布「居家令」美國過半小商家 只剩15天現金可活

每天早上，你可能會去樓下的早餐店買個三明治；隔壁是一家洗衣店，你過一個禮拜就會將上班衣物拿去送洗；再隔幾間店鋪則是理髮店和寵物美容店，是幫助你和你家狗狗保持顏面清爽的好朋友。這些在地的小店家、小企業，你很難想像，沒有它們，你的生活要怎麼辦。

大換血？ 亞洲水龍頭王交棒翻盤 長子90天接班

去年8月，報上刊出一則新聞：「成霖董座歐陽明閃退，二代歐陽玄接班。」由於版面不大，內文也只簡單提及這間上市公司的人事變動，乍看並未引起太多人關注。然而，無論在製造業、中台灣企業家群組，或正籌備接班的中小企業主之間，歐陽明的決定，卻是個至今仍餘波蕩漾的議題。

你好奇嗎？Line自家公司內部是如何Line來Line去的？

隔著電腦螢幕，我們與Line台灣分公司董事總經理陳立人，用Line的視訊模式採訪。他低著頭翻看手機裡的近期來電紀錄，「除了問要不要借錢的，我發現我沒什麼電話耶！」

走在包浩斯之城 深入德紹一探影響蘋果、Ikea設計的反骨魂

藝術與設計學校包浩斯僅生存14年，其教授藝術與設計的新形態，及對建築設計突破性的理念，卻隨著來自世界各地的導師和學生，散布全球不同角落，並影響人們日常生活至深，從如今隨處可見的蘋果電腦、Ikea等生活產品，到公共房屋和學校校舍設計等，都和包浩斯理念脫不了關係。

「這是上帝給的任務！」SARS倖存者變口罩機隊長

3月19日，位於新北市五股的口罩機國家隊廠房，330坪的空間，設備、人員，逐漸撤出，恢復成40天前的原狀。

臥遊博物館 足不出戶藝術躍眼前

一場疫情，讓數位應用在博物館由配角變主角。 網際網路崛起，博物館開始導入數位應用，經歷40多年發展歷程。

各國大降息 保險公司是下個重災區？3類保單優先布局

台灣人愛買保險，平均每人手上持有超過3張保單，當肺炎疫情衝擊全球資本市場，下一個遭殃的，會是壽險業嗎？

病毒碰上說謊政府！治癒率全球第2高 伊朗假數據恐招更大悲劇

3月23日，伊朗公布官方統計：COVID-19（以下通稱武漢肺炎）死亡人數超過1800人。衛生部更擔心的是，3月21日才是大爆發的起點，光是首都德黑蘭最多就可能有四成居民染病！

樓管吃播部隊、雲櫃姐大軍 百貨搶進+1新財路

螢幕上，身穿百貨公司內勤制服的一對年輕男女，正坐在新開幕的壽司店裡，大口大口吃著壽司。

81歲便當王悟饕 疫情狂燒靠什麼逆勢成長？

1月底至今，COVID-19（通稱武漢肺炎）衝擊餐飲業，此時，台灣最大便當連鎖店悟饕池上飯包，竟逆勢成長，全台2月業績比起去年同期成長5％。

台大法律系畢業不當律師 阿中部長背後的手語神翻譯

總是在新聞畫面右下角小圓框裡，不起眼的角色，也會有發出光芒的時刻。

絕地珍釀大復活網頁 一窺行家心中友善環境的格納希紅酒

西班牙東北部稍偏內陸的亞拉岡自治區（Aragón）是格納希（Grenache）的起源故鄉，在當地的名字叫迦納恰（Garnacha）。在這個帶著一點大陸性氣候極端性格的地中海氣候環境中，格納希內藏了耐乾旱與適應長時豔陽日曬的基因。

熱門新聞

如何避免清明人潮2周後成災？ 台大公衛：現在可做這四件事

大換血？ 亞洲水龍頭王交棒翻盤 長子90天接班

要去墓園跑跑嗎？ 守護馬來西亞華人義山

頒布「居家令」美國過半小商家 只剩15天現金可活

你好奇嗎？Line自家公司內部是如何Line來Line去的？

中國大疫當頭 全面小康年的解封困境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。