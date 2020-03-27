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臥遊博物館 足不出戶藝術躍眼前

聯合新聞網 / 商業周刊
一場疫情，讓數位應用在博物館由配角變主角，透過各種數位載具，不需要出門，也能親近文化藝術。(攝影者．黃怡蒨)
一場疫情，讓數位應用在博物館由配角變主角，透過各種數位載具，不需要出門，也能親近文化藝術。(攝影者．黃怡蒨)

【文●邱建一】

一場疫情，讓數位應用在博物館由配角變主角。

網際網路崛起，博物館開始導入數位應用，經歷40多年發展歷程。

在COVID-19（通稱武漢肺炎）蔓延之際，

已存在的各種數位應用，從附屬服務的花瓶角色，開始凸顯它的重要性。

大眾透過各種數位載具，不需要出門，即能親近文化藝術。

疫情蔓延，數位體驗花瓶變主角

動動手指 古文物走進來

博物館的文物過去向來著重靜態的實物展示，觀眾必須「走進」博物館才能親眼觀察。數位應用過去著重於典藏文物的紀錄，但現今3D虛擬實境及動畫導入，加上YouTube 等線上影音串流，現今參觀博物館已逐漸擺脫靜態參觀，進入動態虛擬的世界。

古人很文雅的用「伏枕書空」來形容不用出門，躺在床上就能遙想某人某地的感覺。但是古代文學描述的雲遊、臥遊只是想樣而已，在現代已經可以成真。1980年代，網際網路興起後，雲遊已變成實體的經驗，一隻智慧型手機、一台平板、一台電腦，隨時隨地都可以連上網路，進入雲端汲取所需的資訊。

早在網路興起的同時，全世界各大博物館就已注意到這個未來趨勢，在實體博物館展示外，大家也開始利用各種網頁工具製作可以跨越任何距離的虛擬博物館。

數位科技不但可以做為保存資訊的有效方法，同時也可以做為展示的一種媒介，「虛擬（數位）博物館」的概念逐漸成形，漸漸變成現今博物館展示的新趨勢。

在過去，大部分的博物館使用網頁方式呈現展品內容，在有限的網頁資源裡架設資料庫，並放進各種參觀、說明、討論區等資訊。但是現在，由於強大的3D繪圖引擎開發，以及能夠支援3D繪圖的硬體出現，傳統網頁也開始增加更多功能，變得更複雜，而且更強大。

但，什麼樣的虛擬博物館才能符合現代人真正的需求？再者，虛擬博物館的目的究竟是什麼，希望它能達到什麼樣的目標？它是資料的載體，還是成為動機引起的媒介？由於目標不同，虛擬博物館的呈現方式也完全不同。

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