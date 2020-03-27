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各國大降息 保險公司是下個重災區？3類保單優先布局

聯合新聞網 / 商業周刊
分析師指出，若市場持續惡化，未來壽險業不只淨值會縮水，利差壓力也會更大。（來源：Dreamstime）
分析師指出，若市場持續惡化，未來壽險業不只淨值會縮水，利差壓力也會更大。（來源：Dreamstime）

【文●陳慶徽】

歐美亞壽險業遭降評

台灣人愛買保險，平均每人手上持有超過3張保單，當肺炎疫情衝擊全球資本市場，下一個遭殃的，會是壽險業嗎？

COVID-19（新型冠狀病毒疾病，通稱武漢肺炎）疫情持續升溫，3月16日至19日，國際信用評等機構惠譽，陸續將英、美、歐洲及亞太地區的壽險業評級展望，全面從「穩定」下調至「負面」。

壽險理賠風險升、獲利縮水

公勝保險經紀人戰略長李正偉及多位受訪者表示，這次惠譽將全球三大洲壽險業展望同步降評，是過去少見的情形。

三大洲壽險業信評同遭降評，主要是背後有3大隱憂：第一，疫情持續升溫，恐使歐美的壽險、醫療險等理賠風險升高。第二，全球股、債、金市皆重挫，將直接衝擊壽險業的投資部位。最後，則是各國央行降息，低利時代，業者更難將從保戶那收來的錢，找到高收益投資選項，賺取利差，意味著獲利可能縮減。

雖然，台灣的壽險業幾乎不可能倒閉。根據《保險法》，政府可以在業者尚未倒閉前就出手，最近一例，就是2016年遭金管會接管的朝陽人壽。

但就算不死，大空頭市場，也可能使保險公司帳上資產大幅減損。

例如，2018年10月，全球股災，便讓台灣壽險業淨值單月蒸發2661億元，這相當於台灣壽險業獲利王國泰人壽去年稅後淨利的近7倍；再加上，日前美國聯準會祭出「零利率」政策，而台灣央行也跟進降息，降到比金融海嘯時期還低。這，都將衝擊保險業獲利。

當保險業資產減損、受傷慘重，連動效應將逐步浮現。

最直觀來看，是旗下有壽險業的金控公司今年獲利可能大減。以台灣2月獲利前三大金控集團為例，今年2月，國泰人壽占母集團稅後淨利比高達71.3％，富邦與新光的占比也達48.9％與87.2％。

一位金控產業分析師指出，若市場持續惡化，未來壽險業不只淨值會縮水，利差壓力也會更大，恐影響壽險上繳金控的獲利，進而影響金控業者的現金股利發放幅度。

目前除了惠譽示警，金管會其實也看到這波衝擊的風險。金管會主委顧立雄指出，保險局將研議調降保險業的資本適足率風險係數，與放寬淨值比，這兩項都是審視業者手上資金是否足以抗衡市場風險的指標，協助業者和緩衝擊。

不過，政大風險管理與保險系主任彭金隆提醒，保險業不同於銀行業，不會出現立即的擠兌風險，金流短期內不會有問題，「現在（壽險業）要謹慎面對（疫情），但惶恐也沒必要」。

好保單越賣越貴、加速改款

只是，如果這波資本市場「大逃亡」繼續，讓壽險業資產減損持續擴大，甚至從只是帳上的未實現虧損，變成實際虧損，一般保戶可能要注意的是什麼？

首先，是給付條件好、利率高、保費低的「好保單」可能越來越難買到。

去年底，壽險業才因監管法規趨嚴，被調降責任準備金利率，也就是業者要拿出越多準備金，來預防風險，造成獲利壓力，因此許多「好保單」停售，或越賣越貴。

如今，多位保險業人士推斷，金管會見市況不好，為保障消費者，可能會要業者拿出更多責任準備金；同時，壽險公司本身獲利縮水，市場前景不明。種種壓力下，預期會再有一波保費調漲潮。

此外，保單商品也很可能加速「改款」。捷安達國際保險經紀人公司董事長吳鴻麟舉例，曾有保險公司，本來推出的醫療險無給付上限，後來重新設計保單，看似增加過去未理賠項目，但卻不再無上限給付。

「（保險公司）會要客戶去做保單轉換動作，如果今天有業務員說，我們現在設計更好的保單，你要不要轉過來。世界上有這麼好的事情嗎？眼睛要睜大！」吳鴻麟提醒。

留意醫療、失能、長照險

他建議，若有需求的民眾，目前可優先考慮的，是醫療、失能及長照險，這3種保險都是對保險公司來說較難賺、最可能先被動刀的險種。

另一方面，利率變動型保單，則是保戶目前得特別「停、看、聽」的商品。李正偉指出，由於利變型保單的宣告利率會每月或每年變動，如今進入低利時代，很可能你這個月買時，保單利率乍看很高，之後卻逐月調降，若沒仔細確認保單內容，效益可能不如預期。

這隻數10年罕見的黑天鵝，正掀出全球各產業承平時期未見的脆弱點，身為保戶，更該謹慎出手，才能在亂世中真的買到保障。

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