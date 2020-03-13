快訊

一毛未刪！立院三讀通過600億元紓困特別預算

確診新冠肺炎！湯姆漢克斯發文：我們不會傳染給任何人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國逼近負利率時代 退休族如何自保？

聯合新聞網 / 商業周刊
在全球疫情損傷經濟未見緩和下，美國零利率很有可能到來。(來源．Dreamstime)
在全球疫情損傷經濟未見緩和下，美國零利率很有可能到來。(來源．Dreamstime)

【文●馬自明】

聯準會緊急降息，10年債殖利率剩不到1％

3月9日，美股崩跌超過2千點，是2008年金融海嘯以來單日最大跌幅，這會讓美國加速步入零利率，甚至負利率時代嗎？

聯準會已在3月3日降息兩碼，是時隔12年的首度緊急降息，試圖挽救市場信心。聯準會是否將如打嗎啡般，再次降息救經濟？若美國利率降到零，對我們又有什麼影響？

美國若降息3次

今年景氣復甦就不見了！

首先，在全球疫情損傷經濟未見緩和下，美國零利率很有可能到來。原因之一，美國上次無預警降息，是2008年金融海嘯，隨後降至零利率，這次難保不會比照辦理；之二，根據芝加哥商品交易所預測，4月降至逼近0％的機率，已逾5成。

「負利率蔓延到美國，只是時間問題，」聯準會前主席葛林斯班（Alan Greenspan）指出。他擔心美國公債終將陷入負利率：至3月9日為止，美國10年期公債殖利率已不到1％，1年期的更不到0.3％。

換句話說，若聯準會接下來再降息，美國公債殖利率將逼近0％，甚至更低，也就是債券價格將飆升到天價（註：殖利率與債券價格為反比），變成葛林斯班眼中的「債市泡沫」。

衝擊1千萬中產階級

侵蝕退休金，買保險也沒用

「當（聯準會）降息超過3次以上，就不是預防降息（編按：指降息僅為提振市場信心，而非經濟出現危機），」富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，不用到零利率，只要利率1％以下，「本來市場期待的2020年景氣復甦，就不見了！」

而且美國降息釋放熱錢，將使新台幣易升難貶，對已受疫情衝擊的出口產業，更是雪上加霜。羅瑋估計，如果聯準會4月後再降息，台灣必定連帶受到影響，今年經濟成長率恐怕保二無望，而落到1.6％。

再者，美國步上零利率，更將衝擊台灣1千萬名以上的中產階級！德國經濟學家葛塞爾（Silvio Gesell）就指出，負利率是對現金課稅，換言之，如果中產階級死抱現金，只會越存越薄，想要藉存現金而能退休，幾乎是不可能的事。

存現金不可行，存保單總可以吧？「在零利率時代，（退休）買保險都沒用！」大型本土研究機構分析師說，「保險公司都快被零利率搞到掛掉，未來怎麼會有退休金保障？」

保險公司的重要獲利，來自利差，利率越低，賺得越薄。當聯準會無預警降息後，3月4日到6日，美國最大的保險公司大都會人壽（MetLife），股價便下跌超過10％，跌幅是道瓊指數的1倍以上；台灣以壽險為主的國泰金、富邦金等，也通通下跌。

台灣人愛買保險，世界第一，平均每人持有超過三張保單。根據台灣人壽調查，台灣人最主要買的保單，就是用來退休的年金險和儲蓄險。

短中長期危機三路夾擊

除了買債，積極投資彌補

但是，當美國不斷降息，保單利率只會變得更低，國泰人壽、新光人壽等四大壽險公司在3月初已調降宣告利率，最低只有2％，跟1年前的3％多相比，少了約3成。而少掉的3成利息收入，就是台灣中產階級們的隱藏退休缺口。

這是台灣退休族面臨的三路夾擊：短期，經濟不振，國際貨幣基金（IMF）已經預言，今年經濟成長率將創金融海嘯以來最慘。中期，零利率難解，聯準會降息，台灣央行只可能跟進，更不會升息。長期，老年社會來臨，國發會預估，今年開始，出生率低於死亡率，老人得想辦法養活自己。

在三路夾擊下，如何透過投資，彌補三成的隱藏退休缺口？短期內，也就是半年到1年內，「如果投資者手上還有現金部位，再觀望一下，可能還有好的投資機會，」元大投信董事長劉宗聖表示，因疫情不確定性高，投資者現階段不要輕舉妄動。

投資決策機構MSCI指出，根據壓力測試，因疫情衝擊，短期內美股可能會再跌11％，即使以「股六債四」組合配置，也可能再跌7％。

「債券型基金一定是現在的首選，」永豐金控首席經濟學家黃蔭基認為，債券殖利率尚未跌到零之前，債券價格上漲還有一定的空間，因此挑選公債、投資等級債券仍有賺錢機會。黃金則可伺機買進，但回報短期內可能不比債券。不過，這策略只適用短期布局，投資人仍須視疫情變化、聯準會降息態度而調整。

至於中、長期，退休族不能再死抱現金或保單，投資股票、債券和ETF（指數型基金）等投資工具，至關重要，但要培養再平衡能力：嚴格執行停利（如獲利15％以上賣出），並伺機於低點再買進。因此，零利率時代，退休族要自救，培養財經和投資敏感度，不可或缺。

【延伸閱讀】

確診破萬、死亡率全球最高，中國外首個封城...為什麼義大利會變成「武漢第二」？

日本餐廳快「沒菜煮」，竟跟中國實習生有關？一場疫情，暴露日本勞動力多脆弱

台大畢業去雪霸打掃房務，對「先求有再求好」的重新領悟

相關新聞

回應95歲阿嬤手寫信 任天堂如何養成神級客服？答案在徵才網頁

日本遊戲公司任天堂（Nintendo）最近雖飽受中國供應鏈中斷之苦，卻因為一封讀者投書，讓它繼遊戲主機Switch賣破5千萬台之後，再一次登上《富比世》（Forbes），跨越國界成為全球玩家的話題焦點。

美國逼近負利率時代 退休族如何自保？

3月9日，美股崩跌超過2千點，是2008年金融海嘯以來單日最大跌幅，這會讓美國加速步入零利率，甚至負利率時代嗎？

防疫禁出口暴紅 揭密全球額溫槍代工王

當產品多元化成為趨勢，卻有一家公司，產品寧可少、不要多，靠著聚焦、深耕，成為全球最大額溫槍代工廠，並在這波疫情中被看見。

來一趟森林抗疫小旅行 風靡歐美日安頓身心的五感饗宴

台灣森林覆蓋率約6成，無論是具有挑戰性的百岳，或平易近人的郊山，我們如此幸運充滿選擇，能輕易回到大自然母親的懷抱。在疫情延燒的此時，《alive》主張，走入山林，來場森林療癒。森林調養你的身體，也撫慰人心。

千億全聯王國醞釀接班？疫情延燒最忙碌時刻 林敏雄發人事令

2月24日，全聯突然發布一份名為「20＋20全面升級計畫」的新聞稿，內容除了提及將加速數位轉型外，更宣布全新的人事布局—執行長謝健南升任副董事長，負責企業規畫方向；營運長蔡篤昌擔任總經理，負責整體營運。消息一出，瞬間引發零售業熱議。

最會講故事的歐吉桑 吳念真談疫情下的人性

綽號「台灣歐吉桑」的導演吳念真，25年前的電視節目《台灣念真情》播出3年多，收播當年遇到九二一大地震，許多報導過的人、事一夜消失，讓他對「消失」在人生中的重量，體悟甚深。

竹建築風潮再起 以竹為鋼骨造房現身校園、餐廳

竹子從生存、生活、生計、工藝、家具、建築、藝術都和台灣人交織綿密，也是台灣土地的重要守護者。但隨著經濟快速累積，屬於台灣人的竹房子（竹籠仔厝），目前只剩山區少數的長輩們還能動手蓋。在建築爆雜起造的年代，與這個寶島和諧共處的聚落地景日漸模糊。望著淺山丘陵上的長枝竹搖晃，我突然想起某個小院裡，「莫負煙霞」這4個字。

專訪唐鳳／20年都遠距工作 日本讚最會用數位工具辦公的官員

最近才被日本媒體報導「38歲IQ180的台灣天才IT大臣」，讚揚其在防疫上透過大數據及人工智慧，製作專業口罩地圖及防疫路線，為台灣防疫把關。她是行政院政務委員唐鳳，擁有超過20年的遠距工作經驗，也是目前最擅長用數位工具做遠距辦公的官員。

宅出免疫力／營養師食譜＋解悶系健身 居家打擊病毒

面對武漢肺炎，不須焦慮恐慌，現在反而是重新檢視健康飲食、運動習慣的關鍵時刻。靠著調節免疫力，居家運動解悶，重建防疫新生活。

顧客不敢逛街該如何滿足血拼痛點？ 百貨龍頭兩封信沸騰廠商、員工

隨著疫情一路延燒，身處鬧區商圈、最仰賴人流的各大百貨，成為首當其衝的受害產業。

秀泰、威秀戲院票房跌3成 密閉空間如何找生機？

電影院做為密閉空間，可說是武漢肺炎爆發後，最無力可施的業者之一。據統計，今年春節5天假期，全台電影院票房平均較往年跌了3成，曾經傳出疫情的高雄等地，更跌了4成。

兩萬運匠在外趴趴走一旦感染… 乘客信心崩盤生意也完了

當時，距離武漢封城還有兩天，多數企業還沒意識到嚴重性，但台灣大車隊執行長楊榮輝得知疾管署1月20日成立中央疫情中心，立刻繃緊神經，隔日召集應變小組開會，自己擔任組長。

熱門新聞

防疫禁出口暴紅 揭密全球額溫槍代工王

回應95歲阿嬤手寫信 任天堂如何養成神級客服？答案在徵才網頁

美國逼近負利率時代 退休族如何自保？

鍵盤救國！曾被老師罵：畢業後只能去掃地 他竟成口罩販賣機背後推手

來一趟森林抗疫小旅行 風靡歐美日安頓身心的五感饗宴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。