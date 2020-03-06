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千億全聯王國醞釀接班？疫情延燒最忙碌時刻 林敏雄發人事令

聯合新聞網 / 商業周刊
過去幾年，蔡篤昌（左起）、林敏雄、謝健南，常聯袂出席活動，被視為全聯管理階層的黃金三角。如今選在疫情期間發布人事異動，業界議論紛紛。 (攝影者：駱裕隆)
過去幾年，蔡篤昌（左起）、林敏雄、謝健南，常聯袂出席活動，被視為全聯管理階層的黃金三角。如今選在疫情期間發布人事異動，業界議論紛紛。 (攝影者：駱裕隆)

【文●蔡茹涵】

2月24日，全聯突然發布一份名為「20＋20全面升級計畫」的新聞稿，內容除了提及將加速數位轉型外，更宣布全新的人事布局—執行長謝健南升任副董事長，負責企業規畫方向；營運長蔡篤昌擔任總經理，負責整體營運。消息一出，瞬間引發零售業熱議。

數位轉型成效大好

舵手謝健南卻退居幕後

一紙低調的人事通知，為何能掀起同業間廣泛討論？主因有三。

首先，此時正逢COVID-19（以下稱武漢肺炎）疫情延燒，全聯展店超過1千家，為全台超市龍頭，無論是滿足民眾採購、囤貨，或是抗疫需求都首當其衝，為何要在最忙碌的時刻調整人事？

其次，全聯去年的數位轉型成效可謂有目共睹，光支付工具PX Pay註冊數就超過500萬人，電商平台PX Go也如期上線，背後推手正是謝健南。船開得正順，為何要在加速數位轉型時撤換大將？

最後，是謝健南的背景解讀。加入全聯之前，他曾擔任統一超商策略長、博客來網路書店總經理與85度C總經理，可說是極少數同時擁有物流配銷與電商資歷的老將。

「對產業而言，這是很難得的人才；對謝老大（編按：業界對謝的暱稱）而言，現在更是千載難逢的機會！人一生中有幾次，能碰上這樣的產業巨變，而你的過往經驗還正好能使上力？」一位零售業高階主管直言，謝健南選在此時退居二線，是大家霧裡看花的最大原因。

商周直接向全聯詢問人事異動細節，全聯回應：早在去年10月，謝健南就在滿65歲生日時，和董事長林敏雄討論過退休事宜，這本就是原定規畫。而數位轉型雖已有成效，但中間包括物流、店到宅，以及最關鍵的開放庫存即時銷售數據等，仍有不少環節得靠人力串接；因此，謝健南的首要任務，是盡快搭建起系統，以避免電商規模擴大，今年在預估新開60家店時，出現人力破口。

「這問題是很重要，但為了做這個退居第二線，邏輯有點怪，」得知上述回覆後，幾位零售業主管不約而同強調，零售業的數位轉型非常強調「現場感」，也就是任何點子、系統、商品或行銷策略，都得丟到賣場去試，才知道消費者反應是否合乎預期，例如美國零售巨頭沃爾瑪，就直接將一間大賣場改裝為數位實驗場。這些測試，動輒牽涉到商品、營運、系統等多個部門，比起退居二線，「（謝健南）原本執行長的位子，組織資源會更方便調度才對！」

長子林弘斌逾10年歷練

主導生鮮、支付整合都有他

這，也帶出業界的最後一項推測—此項人事變動的真正意義，是為全聯第二代，剛由副總經理升任常務董事一職的林弘斌進行接班布局。

身為林敏雄長子的林弘斌，加入全聯已超過10年，在外界眼中卻仍極度神秘。他極少出席公開活動，幾乎找不到資料照片，提起他，幾位人脈極廣的零售業高層答案都是：「碰過，但不算熟。」

十足低調，並不代表他沒有戰功。林敏雄曾透露，10幾年前，在美國紐約念完碩士的林弘斌一回台灣，就應自己的要求加入全聯，而且是從收銀、搬貨等基層事務開始做起，歷練1年多後升到店經理。

2008年，全聯決議發展生鮮，考量到這項業務必須重新建置物流系統，勢必會虧損多年，林敏雄才將他調回總部，負責主導生鮮：「賠錢的決定，有哪個經理人敢做？所以我叫兒子來管，反正他是董事長的兒子，打不死！」

如今，全聯生鮮約占整體營收20％，雖尚未損益兩平，但已大幅提升消費者來店頻率。去年2月，全聯與日本阪急旗下H2O Retailing合資全聯阪急麵包股份有限公司，也是由林弘斌擔任董事長，加碼負責生鮮以外的第二項帶路商品：麵包。

不僅如此，業界更有一項傳言：先前PX Pay上線，之所以能夠一舉邀請到國內8家銀行共同參與，正是因為幕後整合者是林弘斌，各家都願意為其抬轎。

換句話說，從生鮮、烘焙、商品採購到支付金流，這些全聯未來最關鍵的幾項業務，都與他息息相關。

營運長蔡篤昌升總座

執行力強，接班過渡期掌舵

那麼，由營運長升任總經理的蔡篤昌呢？

相較於策略面的謝健南，同為統一超出身的蔡篤昌，被同業形容為實戰型的武將。他曾擔任統一超行銷群總經理、康是美總經理、台灣無印良品總經理，擅長展店拓點、營運管理與行銷。近年來廣受婆婆媽媽歡迎的印花集點換鍋具等活動，就是出自他之手。執行力強、經驗豐富，且今年還不到60歲，「要穩住二代接班的5、6年過渡期，昌哥是很適合的人選！」另一位零售業主管分析。

老將、年輕梯隊都顧到

符合林敏雄愛惜情分原則

過去，林敏雄曾多次強調，他的處世經營原則是「做人度量要大，待人要講情分，凡事懂得照顧別人」。對此，業界嘗試推測他的布局—曾自認最擅長「下水道工程」的謝健南升任副董，退居幕後，將目前已做到8、9成的數位轉型地基建置完畢。同時，數位轉型因牽涉到營運、商品、資訊等多個面向，往往隨之而來的就是團隊年輕化，以及組織調整。因此，營運面交由戰將蔡篤昌持續穩紮穩打，而未來更關鍵的數位戰，就由林弘斌與接班梯隊順勢遞補。

三人各有角色，各司其職，符合林敏雄強調情分的風格，也與他多次表示「兒子不能接總經理，全聯還是交給專業經理人執行」的說法一致。

對此，全聯行銷部協理劉鴻徵回應，PX Pay確實是由林弘斌主導的業務。而這次人事變動，謝健南的退休規畫以及二代接班布局，兩種因素約各占一半。

去年中，林敏雄接受商周專訪時，他曾以自身為例，認為企業家最成熟的階段是50歲：「40幾歲時是有幹勁沒錯啦，但應對那些都很菜，真的是50歲，才會經驗、應對進退啥咪（什麼）通通都有！」

那有預計何時讓兒子接班嗎？他先回應：「那也要看他接得起來沒！」我們提醒，林弘斌也已經40出頭了，他才笑著點頭：「對，他大概回來10年了，差不多是可以開始慢慢放了啦。」

事實上，林弘斌已擔任全聯董事約2年。

儘管大局尚未明朗，但千億全聯帝國的一舉一動，無疑都是零售業焦點。處世圓融的林敏雄，若能將3位大將的專長整合，或許真有機會，讓大企業向來敏感的接班議題不流於派系鬥爭，而是一個早早開始著手的布局。

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