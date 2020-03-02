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秀泰、威秀戲院票房跌3成 密閉空間如何找生機？

聯合新聞網 / 商業周刊
威秀附毛毯、枕頭，如頭等艙座位，強化體驗。（攝影者．楊文財）
威秀附毛毯、枕頭，如頭等艙座位，強化體驗。（攝影者．楊文財）

文●李雅筑

外送爆米花、戲院開趴　影城雙雄奇招搶心占率

電影院做為密閉空間，可說是武漢肺炎爆發後，最無力可施的業者之一。據統計，今年春節5天假期，全台電影院票房平均較往年跌了3成，曾經傳出疫情的高雄等地，更跌了4成。

當所有人都以為，電影院只能靠暫時關閉影廳、減少人力排班等方式度過危機，我們卻發現，威秀和秀泰這兩大業者，正試圖在逆境中強化優勢，找到新可能。

2月中的上午，來到台北遠百信義A13內，威秀旗下新開張的影城，等著排隊入場的，清一色是年輕人。其中，頂級影廳僅48個座位，一張票要價720元，業績竟不受疫情影響。

威秀影城董事長吳明憲坦言，「疫情爆發，電影院最苦，也不好意思大力行銷，跟政府唱反調，只能做自主管理。」但此時，他們卻發現，由於頂級影廳的每排間距有120公分，降低消費者對隔鄰群聚的心理壓力，近一個月的滿座率竟達72％，遠高於一般影廳的2成滿座率。「我們正持續觀察，過去是否低估台灣頂級影城市場！」

事實上，近年台灣影城產業正歷經轉型。原因是票房收入多數來自美國好萊塢影片，分帳比例高，壓縮獲利空間；再者，台灣影城市場已趨飽和，營收難增長；而串流媒體服務（OTT）產業崛起，更瓜分市場。

威秀》乘機活化空間

高端品牌撐場，順推租場地客製服務

這讓各大影城開始走高端體驗市場，或是投資餐飲、商場、娛樂相關事業。身為業界龍頭，威秀大力布局高端影城Gold Class等品牌，並因應地區特色給予不同設計。比如高雄呈現夜店風；台中則是強調大空間設計。

去年底，它更耗資逾2億元，在大本營信義威秀影城的對街，開設頂級品牌Muvie cinemas，不但座位附有枕頭和毛毯，還能享用牛排、雞尾酒。

吳明憲坦言，疫情爆發，高端影城業績卻仍維持，這讓他們重新思考布局，更乘機活化影城空間，提出場地租用方案，「我們要讓消費者知道，到電影院不只是看電影，也能看現場表演，甚至是舉辦生日派對、企業產品發表會。」

這一步的挑戰是，未來影城人員得具備活動企畫能力，並依據顧客需求，提供客製化服務內容方案。對威秀來說，此時，正是盤點內部資源，強化人員教育的絕佳時機。

秀泰》強化消費者連結

外送餐飲，要顧客在家體驗秀泰

當威秀正設法提升消費者到電影院的價值感，另一家影城秀泰，則是在1月底，破天荒推出外送爆米花，打出疫情下的另類奇招。

電影業者無非希望觀眾多多前來消費，為何它卻是把爆米花送進客人家門？「這是為了連結消費者！」秀泰影城總經理廖偉銘解釋，OTT、YouTube等線上影視內容越來越豐富，瓜分消費者時間，「如何讓消費者占據你的時間多一點，進而養成習慣，我們能做的，就是開放心態，擁抱所有選項。」

他認為，許多業者將OTT視為電影院天敵，但換個角度想，如何滿足消費體驗，才是重點。因此，關鍵在於如何深入理解消費者行為，「我想的是，該怎麼樣讓消費者無論家裡或是任何地方，都有秀泰，有完整體驗感。」

這些年，秀泰大力經營商場，專供親子客群，並進行整合行銷。比如，透過贈送商場零售優惠券、電影票等方式，提升會員黏著度。如今，它選擇加入餐飲外送平台，成為台灣影城首例，這可取得線上消費數據，不僅能調整影城販賣部的產品，甚至也將影響電影院的設點策略。

廖偉銘說：「我還記得SARS，街上都沒人，所有電影院超慘，現在時代不同，如果疫情真的嚴重了，我靠著外送，同樣能做生意。」

SARS期間，全台影城業績甚至降到平時的1成，只能靠暫時關閉影廳止血，如今，兩大影城不願坐困愁城，透過新的轉型布局和新科技方案，力圖殺出一條路！

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