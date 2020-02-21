全球玩具大缺貨！上萬娃娃機店恐倒一半

【文●林洧楨】

一場中國供應鏈斷鏈，竟可能讓全台灣逾1萬家的娃娃機店規模，在未來3年內腰斬一半以上？

這個大膽的推估，來自台中自動販賣公會理事長、51區娃娃屋董事長紀富騰，他說，娃娃機本就有供過於求的紅海問題，再加上今年以來市場買氣不振等問題，現在又雪上加霜有疫情衝擊，因此已有搶不到貨源的業者打算退場，顯見這次斷貨危機，會加速娃娃機產業的淘汰賽。

玩具批發貨架，只剩陳年庫存撐場

滿手訂單卻沒貨，已有人痛下決心退場

我們走入台中市北屯區的寶貝屋，它是有15年歷史的中部娃娃禮品批發商，穩定合作的數百位中部娃娃機業者會固定上門採購，原本販售商品達數百種之多，從市價數10元起跳的絨毛娃娃、到市價1、2千元的智能藍牙音箱、座艙式藍牙耳機等，各式商品一應俱全。

但當我們放眼看去，現在，一半的貨架已經空無一物，銷售員指著一款過年討喜氣的舞獅飾品說，目前剩下的多是過季商品或陳年庫存，「沒辦法，現在架上空空的很難看，只好繼續擺。」

寶貝屋負責人彭鈺貴苦笑說：「滿手訂單卻無貨可賣。」整個採訪過程，他的手機不斷響起，都是來詢問貨源的電話，「一次比平常多買3倍到4倍」、「一週掃掉6成貨」的搶貨潮正在全台上演，「一些連陳年庫存都賣光的同業，已經乾脆關門休息去了，」他說。

台灣娃娃機業者對中國製造停擺的反應如此快速，因為，中國其實獨霸全球7成以上的玩具製造。根據中國海關總署統計，中國去年前11個月玩具出口值就達人民幣1984億元。值得注意的是，娃娃機的紅色供應鏈，也同樣為MAG、孩之寶等全球玩具品牌廠商，甚至是迪士尼樂園等供貨。

玩具暨孕嬰童用品公會秘書長簡淑超說：「中國疫情一旦拖長，台灣兒童節會沒新產品可買，全球玩具業都會很慘。」

娃機商：貨源幾乎全靠中國

1個月後，空無一物機台將更多

30年娃娃機老兵、自動販賣公會榮譽理事長謝朝清分析指出，娃娃機產業能在台灣存活超過一甲子，關鍵在於，櫥櫃商品靈活多變的閃電戰術。例如，近期蘋果座艙式藍牙耳機暴紅，娃娃機就立即有功能類似的中國白牌商品上架搶市。所以，娃娃機幾乎百分百的商品都靠中國供應。

由於，娃娃機業者財力有限，連鎖店家備貨量頂多3天到5天，這種淺碟的經營模式，根本無力面對中國這波可能長達一季以上的斷貨潮，因此搶貨反應最快也最激烈。

「現在很難做，我不搶貨，怕做不了生意；但搶到貨，也怕疫情擴大，沒生意做。」一位楊姓北部連鎖娃娃機店業者透露兩難。

現在，大家已經開始把販售座艙式藍牙耳機等熱銷3C產品的高單價機台，改賣低單價的絨毛娃娃或日常用品等。但可預料的是，1個月後，大家的娃娃機空無一物的狀況，將會更趨於明顯。

能不再只靠中國嗎？這場驟變，現在讓娃娃機業者開始思考。

紀富騰旗下有約60家娃娃機直營連鎖店，是中部店數規模前3大的娃娃機業者，今年開春，他被採購幹部出門繞了一大圈，補不到一點貨回來嚇到，直接跳上第一線挑貨。

「我覺得危機就是轉機，用台灣貨反而有機會開出全新產品線。」紀富騰說。

紀富騰帶記者去補貨的第一站，不是3C用品或絨毛娃娃的批發倉庫，而是去一家主打各類亞洲進口零食的食品批發門市，當同業長年認為，「食品有保存期限與變質等問題，不適合娃娃機，」但他說，「就因為過去大家少用，現在反而對這個通路的消費者有新鮮感。」

反思》用台灣貨開出全新產品線

開發當地貨源創造新鮮感，獲利逆勢增

紀富騰打破自己「中國製造價格一定比台灣製造便宜」的刻板印象，結果像是遙控玩具，他就新找到一家台灣製造商，不僅有辦法生產中國少見的高階掀門式遙控車，批發售價也不比中國貴，一放進機台，就成了熱賣商品。

但靠著開發在地新貨源，僅補上約1成到2成的產品線，仍有八成機台需要換備新貨，因此，紀富騰也選擇採購市場上的舊庫存來填補。但他謹守2大原則，一是「同樣東西，但價格不同」才買，這類商品靠著降價出清的包裝仍會有一定買氣；二是「自家通路從沒賣過的舊商品」，因為客戶群不同，還能保有一定新鮮感，也有機會賺到錢。

靈機應變，讓紀富騰在春節開工後的2週內，交出營收成長超過5％，且獲利不跌反升的好成績。展望後市，這位娃娃機老兵開始計畫採取分散貨源的新布局來降低斷貨風險，不只繼續用台灣貨，還要進一步開發越南等東南亞供應商。

分散風險的道理，大家都知道，但能付諸行動的，才能在這波冰封效應中，真正活下來！

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