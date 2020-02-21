一場疫情、一紙人事聲明 揭開微風裁員真相

【文●蔡茹涵】

裁員3成投下抗疫震撼彈？微風：只有5％！

2月12日，報紙上登出斗大的標題：「震撼彈，微風驚傳裁員近3成！」

儘管微風迅速提出聲明，此舉為依例進行內部組織調整，但這項「因應武漢肺炎疫情，為百貨業開出裁減人力第一槍」的傳言，仍席捲了各大媒體版面。百貨同業議論紛紛，在微風設櫃的廠商們更忙著交換消息，電話一接通，各個都是掩不住的焦慮。

「去年底就傳裁員風聲」

廠商憂行銷策略中斷、被換

「不意外，12月底就有在傳。」「有聽說，各單位主管都要交名單上去！」「認識的走了兩個，很擔心該如何自保……。」幾家不同品牌的高階主管告訴商周。

「我看到新聞，第一時間就傳訊息給幾家交情不錯的（廠商），說：『趕快去找微風談！（編按：指重新確認條件）』」另一名餐飲業執行長直言，這次人事精簡雖僅限微風內部，但光是分店有高層離開，對百貨就可能造成負面影響。例如，原本承諾的行銷策略是否會中斷？繼位者會不會大舉撤換廠商，換成自己熟悉的品牌？「這就跟和政府談事情，結果官員任期滿了一樣，喬好的，一切都得重來！」該執行長說。

這些廠商並非菜鳥，一個個身經百戰，全都有進駐不同百貨設櫃的經驗。一則裁員新聞，為何竟讓所有人如臨大敵？

往前追溯，第一個原因，是貨款票期被一舉延長了15天。

「信義區它最仰賴現金流」

輕資產高租金，恐影響獲利

「去年中，微風一口氣把新約、續約廠商的付貨款日期，從以前的15天到30天，一律調成45天。為何改？答案是問號，」一名餐飲業總經理說。他坦言，45天在業界雖然少見，但也不是沒聽過，主因是對方不做說明、直接修改合約的態度，會讓廠商不自覺聯想：是不是對現金的需求增加了？

這項疑惑，必須和第二個原因，也就是微風崛起的策略備受挑戰，合併解讀。

相較同業，微風有幾個眾所周知的特色。一來，它只做百貨商場，不像新光三越、遠百和Sogo都有強大的母公司在背後撐腰；二來，它只做二房東，採取不買建物，直接招商轉租的輕資產策略快速擴張；三來，它是市場後進者，多次靠差異化賭贏，例如2001年靠精品在東區崛起，2007年靠餐飲讓微風台北車站暴紅，直到近5年，才一舉在百貨林立的信義區站穩腳步。

然而，松高、信義、南山三家店自開幕以來，業績不如預期的消息不斷，再加上分屬不同地主，更讓微風「租金成本過高」的挑戰越顯嚴峻。

攤開微風公布的近四年營收，自2016到2019年，總營收已由160億元成長至305億元，屢創歷史新高。然而，若對照其大股東黑松的財報，微風稅後淨利並未等比成長，淨利率更由2016年的2.7％縮減至2018年的1.83％（2019年尚未公布）。不僅比同業低，也比過去的自己低，顯現高租金已開始拖累獲利。

第3個原因，就是武漢肺炎疫情爆發，讓餐飲業和零售業陷入寒冬，平時觀光客必訪的信義區，損失尤其慘重。有百貨業者估算，光營收就比去年同期少了3成到5成。

「放眼整個信義區，微風就是最仰賴人潮跟現金流的百貨，」另一名餐飲品牌的高階主管說得更直接：「（裁員消息）會讓我覺得，是不是租金和裝修省不了，所以你乾脆借機來省人力成本？」

前主管：拚年輕化＋節流

每月人事成本估降低25％

事實上，早在見報當天，微風就已發出聲明，強調只是例行性的組織調整，會隨著集團及新事業體拓展，持續招募更專精的人才。但商周側訪了數10位廠商與百貨同業，不少人指出「接觸過的窗口／合作對象被換掉」，進一步詢問內幕細節時，更是眾說紛紜。

「我認識的（被資遣）最高層級有到資深副理，都待10年左右了，而且不只一位！」與微風合作多年的廠商透露，職等從高中低階，範圍從總部到各分店都有，並未針對特定部門，單純依績效決定。差別在於，過去考績乙等才會有事，但今年可能拿甲下就有機會再見，嚴格不少。

「預計要分3波，以（裁員的）比率來講，中高階大概50％，基層大概30％，」一位在這波被資遣的微風前主管坦言，年輕化和節流就是公司主要動機，目標是將每月人事成本，由4千萬降到3千萬。

「報上寫30％是太誇張了啦！我知道的是原訂15％，要裁200人左右，目前只進行了第一階段，」另一位品牌高層指出，這只是微風的第一刀，之後精簡組織、高階主管減薪等，都是後續可能的發展。

我們將上述裁員數字與業界耳語，全數列出向微風求證，微風全數否認，正式回覆如下：「此傳聞報導極盡誇大與不實。微風從來沒有證實裁員，這本來就是年度人事考核調整的正常動作。今年比率約5％，不是裁員而且完全合法。」並強調，對有損商譽的報導，不排除採取法律動作。

至於貨款延長，微風則解釋，微風一直以來都是45天，只有少數或特例是15天或30天：「因要整合作業，所以統一定為45天。」

從例行調整到節省成本，從裁員30％到精簡5％，這件事，演變成一場各說各話的羅生門。

落差極度懸殊的數字和資訊，背後凸顯的是，微風與廠商間的不信任，以及日積月累的緊張關係。

面對微風，廠商們究竟為何一個個都繃緊神經？這，可以從過去幾年的事件，追溯其蛛絲馬跡。

「行銷的心力遠大於溝通」

品牌商直言廠商共同想法

首先，微風是公認態度強勢、利益掛帥的通路代表。例如2018年中，微風松高就曾因遭廠商控訴只給5天時間撤櫃，鬧上新聞。去年，微風南山一度因合作廠商台鋁關門，引發廠商醞釀連鎖撤櫃，微風集團信義區總店長高德璇接受商周專訪時，也直言「不適者淘汰」、「與其解釋跳電，我反而會多花時間，跟廠商談怎麼做活動提升業績。」顯現集團作風之強硬。

其次，微風南山撤櫃潮的後續效應仍持續延燒。由於從停電補償到業績表現，廠商與微風都各執一詞，據商周調查，最後確實有一批廠商離開了。遞補加入的新廠商取得較低租金，卻又意外引發仍苦撐的元老廠商不滿。

「不少廠商的共同想法是，微風願意花在行銷和創造話題上的心力，遠大於和我們溝通，」一位國內知名珠寶品牌總經理坦言。

最後，是「百貨餐飲萬靈丹」逐漸失效。前幾年由於新零售崛起，百貨轉靠餐飲來集客，餐飲占比高達40％的微風南山，就是其中代表。然而，餐飲毛利低、攤提時間長、成長幅度弱的缺點已隨時間慢慢浮現，武漢肺炎疫情爆發後，企業取消春酒，家庭取消聚餐，「話題再多都沒用，瞬間打回原形！」一位百貨業主管形容。

一場武漢肺炎，一場裁員風波，讓微風與廠商間的信任危機浮上檯面，但也有業者中性看待。

一位電商高層認為，當領導者沒把握未來是否會成長時，裁員可能是他唯一有把握，做了後自己能活下來的策略。也有另一位餐飲業老闆指出，疫情衝擊對微風未必是壞事，反而可借機蹲低調整體質：「就跟人會生病一樣，疫情就像一個篩選機制！不健康的企業，現在就得去處理，否則你會死掉；調養好了，你會大病一場，然後活得更好。」

過去多次在一片不看好中逆勢翻身的微風董事長廖鎮漢，究竟能否藉著短期疫情的契機，解決微風的長期問題？從產業到消費者，都在等待結果出爐。

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