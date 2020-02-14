獨占整節車廂、獨享名家藝術 行動總統套房獨家體驗

文●梁旅珠

2019年11月27日早上，我在專屬管家辻本小姐的引導下來到位於京都車站格蘭比亞酒店（Hotel Granvia Kyoto）的15樓、TWILIGHT EXPRESS瑞風的專用候車室，參加出發前的歡迎會。歡迎會請來日本茶道千家十職中的第16代製壺師大西清右衛門演講，瑞風列車交誼廳（Lounge）內茶會使用的特製原創鐵壺「真形釜」，就是由他親手打造。

墨綠色系裝潢的候車室相當簡樸，在體驗過華麗細緻的九州七星和前衛新穎的東日本四季島之後，我出發時的心情已從過去的興奮激動轉為冷靜期待，難免帶著檢視與比較的眼光，不知道行程中，還有什麼能讓我發自內心感到驚喜？

昭和初期摩登懷舊風

瑞風號車名承繼前代行駛於大阪與札幌間26年（1989至2015）的豪華寢台列車「TWILIGHT EXPRESS」，並結合「吉兆之風」與日本美稱「瑞穗之國」中的兩字，車身也延續TWILIGHT EXPRESS的綠、標誌與裝潢格調。若搭過TWILIGHT EXPRESS或許會覺得外觀很熟悉，因為選「傳統」為關鍵字的瑞風整體承襲上一代寢台列車TWILIGHT EXPRESS的風格，但特別延請設計京都迎賓館知名設計師浦一也與工業設計師福田哲夫共同擘劃，大幅提升內外裝的精緻豪華度，以流行於昭和初期的裝飾藝術（Art Deco）樣式，低調營造出高級飯店既摩登又懷舊的風情。期待乘客在巡遊過山陰山陽日本神話與文化的故鄉之後，能再發現日本之美，並「從鄉愁中產生新價值」。

瑞風號由10輛車廂編成，頭尾為展望車廂，擁有其他兩列車所沒有的珍貴開放式眺景甲板區。全車僅16個房間分別位於2、3、4、7、8、9號車，總共可以搭載30至34名乘客，包括12間皇家套房、1間無障礙套房及2個單人房（上下鋪形式也可住兩人）。中間的5號車為交誼車廂「SALON DE L'OUEST」，6號車廂是名稱與上一代TWILIGHT EXPRESS相同的餐車「DINER PLEIADES」，7號車則是我此行住宿、全車最高級的701號房「The Suite」。

公共空間中最特別的，是交誼車廂一角的酒吧，24小時專人服務。除了高品質的充實酒單，還有多種名稱優美的獨創雞尾酒，晚餐後可以坐在高腳椅上，享受日本唯一奔馳在軌道上的酒吧。吧台旁有一張特製立席茶桌，行程第1天下午即有兩位茶道裏千家（日茶道流派之一）的老師登車，在交誼廳內為所有乘客舉辦日式茶會，夜間則化身為餐後的小提琴音樂會欣賞空間。

瑞風的一般套房跟九州七星、四季島一樣，一個車廂有3個房間；後兩者皆將日本人最愛的「7號」車廂分設為兩間最大及第2大套房；但瑞風的7號車全車就是一間頂級套房，換言之，整個車廂都屬於一個房間，不但在日本獨一無二，全世界豪華列車中也十分罕見，更是唯一可以在房內用餐的日本列車套房！

目前所知的世界豪華列車中，僅有印度大君列車的總統套房也是占據一整個車廂，不過裡面是雙套房、4人入住共用客廳的設計，不像瑞風The Suite是以兩人房（但可加住至4人）的方式規畫，是我住過空間配置最奢華完美的列車頂級套房。

入口十分講究，幾乎等同一般酒店套房的玄關，起居間巧妙利用座椅下方空間保留列車通道的創意，讓701室可以完整使用到全車廂面積，也完全不會受到其他乘客或工作人員通過7號車廂時的干擾。從牆壁延伸到天花板的大窗提供最佳眺望視野，房內還有私人的可開窗觀景區和兩個洗手間，寬敞的浴室裡有歐風浪漫的貓足浴缸，舒適度直逼中型郵輪的總統套房！

701號房的名家藝術與工藝品數量，和5號交誼廳同列全車之最，使用、欣賞或把玩名家作品為車上時光增添不少樂趣。我最喜歡起居室內由森本金具製作所打造「雕金釘隱」的「日」與「月」，與玄關階梯扶手上、雕刻家吉野毅的白銅雕像「因幡的白兎」（鳥取縣大國主神的神話故事）。

專人管家與專屬演奏會

The Suite的尊榮體驗當然不止精緻藝術的欣賞。行程期間管家辻本小姐全程只負責我這個房間，一個電話按鍵隨喚隨到，車內完全免費的酒品也另有更頂級的選擇。由於The Suite的客人幾乎都在房內用餐，每天晚上登車的兩位小提琴家除了在交誼廳為所有乘客演奏之外，還會專程到房內演奏我們指定的曲目！

瑞風行程主打巡遊山陽（瀨戶內海側）與山陰（日本海側）的「西日本原風景」，包括4種兩天一夜、山陰山陽各上下行的單程走法，以及我這次的三天兩夜行程，每個路線停靠站與下車遊覽重點皆不同。此行從京都出發，造訪山陽岡山，途經下關周遊山陰的宍道松江、鳥取東浜，再回京都／大阪。雖然都是去過的旅遊勝地，但瑞風在各站皆會安排平時不公開的景點或是獨特體驗。

比方在米其林三星景點岡山後樂園，我進入了平常不對外開放的「延養亭」，從江戶前期岡山藩主池田綱政的最佳視角欣賞名園；第2天下午則造訪「神樂之宿」，包場近距離欣賞傳統藝能「出雲神樂」劇目之一「降伏八岐大蛇」，須左之男命纏鬥智取大蛇的橋段，出乎意料的精彩震撼！

離車行程的高潮在第3天早上的東浜站。這個過去的無人小站面對白沙碧海的浦富海岸，經大師浦一也設計改裝後成為瑞風路線中的亮點。開放式月台的天花板全部鋪設鏡面，列車停靠時可以同時拍到鏡面反射，是全程拍瑞風列車最特別最有趣的地點。鄰近車站、由舊保育所建築專為瑞風改裝的「AL MARE」餐廳以義大利文「海濱」命名，我在遊覽鳥取砂丘並參觀砂之美術館後到此，邊欣賞有「山陰松島」之稱的浦富海岸，邊享用日本風的海鮮義大利午餐。

三星料理與地方媽媽溫馨餐

車上提供的料理，請來京都三星和食名店「菊乃井」主廚村田吉弘，與大阪三星西式料理HAJIME主廚米田肇監修，由隨車主廚田中英彥料理長帶領3位帥哥廚師精準呈現。儘管每餐都吃太飽，兩晚我都還是沒錯過消夜的菊乃井熱湯素麵。離車行程中的餐食，最讓我印象深刻的是第2天在「食之杜室山農園」的午餐，由本地媽媽協會的可愛成員來為我們烹煮田舍料理「媽媽的菜」，搭配鳥取當地葡萄釀的酒，味道素樸簡單但溫馨美味極了！

從京都周遊山陽山陰再回到京都，三天兩夜轉眼就過，實在是意猶未盡！行程結束前的午後，我在房內享用由甜點大師小山進監製的下午茶，總算有機會緩下心情，望著眼前流動的景色，細細回味這一趟緊湊的瑞風行。管家辻本小姐拿來兩本大冊子及一張紙卡，請我寫下此行的心情與感想。原來，我是TWILIGHT EXPRESS瑞風開始運行至今入住The Suite的第238組客人，而這兩本大冊，是專屬於這個房間的留言簿。

翻看過前面的留言，滿滿都是美夢成真的幸福喜悅與感謝，描述的正是我此刻的心情，因而除了「Beautiful train、excellent staff, No.1 train suite in the world!」還能寫什麼？

瑞風列車當然不是沒有缺點，其實我已對森列車長、樺山支配人和辻本小姐提出了嚴正的抗議──那就是，三天兩夜實在太短了！

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