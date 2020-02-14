除夕離職信讓他轉念！女鞋龍頭三代5年打下新江山

文●曾如瑩

2013年的年夜飯，正值寒冬，路上人煙稀少，家家戶戶正張羅著團圓飯。

國內最大女鞋集團，東笙實業的三代陳柏堯，卻坐在空空蕩蕩、擺滿鞋子樣品與皮料的辦公室吃麥當勞「跨年」，他告訴家人正在加班，但，這是個藉口。

那一晚，他打開筆電，打著離職信，署名對象，是他的親叔叔。

東笙實業，台灣最大專櫃品牌女鞋集團，旗下品牌包含Magy、Orin、Choice等，走進百貨女鞋賣場，有4分之1品牌都出自東笙。這片江山，是他的父親與叔叔花20年一起打下。

從小被說不適合接班……

「罵是為你好」讓他難適應

陳柏堯本來在美國學音樂，2009年，他回到公司接班，父親請叔叔擔任接班教練，讓他擔任特助，從倉庫管理、站櫃到幫客人試鞋，學琴的手幫客人拉長靴時，還會夾到客人的肉。但他從基層做起的努力，卻沒讓接班之路更順暢……。

接班前3年，陳柏堯眼見，網路上原創女鞋品牌大賣，公司旗下的女鞋，卻還死守著專櫃通路。他兩次建議，公司得做網購，興匆匆做了十多頁報告，但提案都被駁回。同時，他試著要資訊化庫存系統，但是公司的櫃姐，還是習慣手寫庫存卡，寫錯再用立可白塗改，庫存永遠不即時。

他說，對叔叔而言，自己「never good enough（永遠不夠好）」，雙方衝突越演越烈，叔叔「罵是為你好」的教導方式，讓從美國放洋回來的他，很難適應。氣急敗壞時，對方連三字經都會飆出來。

理性上，陳柏堯理解，「這是必要的惡，（管這麼大的公司）他要是不那麼兇，大家都不會有分寸。」但感性，仍讓他坐在電腦前，打下了辭職信。

隔天，大年初一，叔叔跟他懇談。3年接班的痛苦回憶，一次爆發，面對叔叔的挽留，他哭著說，「我真的沒有哥哥優秀，也沒有你聰明，你每天這樣罵，你也很痛苦，我也很痛苦，你放手吧，我真的很抱歉，我做不到你要求的。」

對方卻語重心長的回答：「做不到也得做，人生哪有開心的？工作就是不是在玩的，是要讓員工可以準時用薪水去養他的家庭。」娓娓道來嚴格的理由。

這一刻，成為了陳柏堯接班的神奇時刻，他坦承，最讓自己痛苦的，其實是一直不甘願被當「備胎」接班的心態。

從小，陳柏堯因為有絕對音感，被安排走上學音樂的路，他不是沒想過接班，但很早就被父親否定。「我小時跟爸爸說，我想做鞋子，我爸問我：『你看女生看哪？』我說『臉』，父親笑說『那你不適合做鞋』，看女生第一眼要看腳。」他從來不在接班人之列。

然而，原定接班人大哥因為想留在美國就業，拒絕接班，他才被叫回台灣。他的父親，東笙董事長陳科竹說，他的壓力不僅來自我，更多是老員工的心態，他們會覺得新事物，董事長不會同意，所以要推動新政較不容易，也難立竿見影，對他是個挫折。

轉念後，陳柏堯將「不甘願」轉為「認命」模式，最大的改變就是溝通模式。

配合老員工步調

還撒嬌拜託櫃姐學電腦

東笙實業副理李文馨指出，過去，陳柏堯很難專注一件事，看到可以改善的事情就想馬上動手。現在，他懂得放慢腳步，配合組織的速度，找出跟老員工與父親聰明工作的方法。

為了推動改革，他做了一般男性接班人不會做的策略：「撒嬌」。

過去，業務與櫃姐都是手寫日報表，陳柏堯想要推動ERP系統，精準掌控庫存。但是資深櫃姐手寫習慣了，覺得方便，他低下頭拜託資深櫃姐，「我會說，拜託啦！阿姊，改打電腦，會讓庫存比較準，」他會去週年慶支援櫃姐，要調貨給貨、要增加人手，他幫忙找人，最後櫃姐心軟了，開始學打電腦。

有功時，他都說是員工的功勞；有過錯，就自己背。陳柏堯說：「老公司較保守，要讓他們覺得，他幫你不會被罵。」

國內女鞋品牌營收成長有限，2015年，陳柏堯想要代理國外新品牌，擴展營收。一開始，他的父親陳科竹非常反對，認為代理品牌就是幫別人養小孩，養得好就會像是Pandora（編按：輕奢侈珠寶品牌，被收回代理變直營）一樣被收回代理權；養不好，吃虧的都是自己。

阿瘦前國際事業總經理魏麗慧分析，老一輩會反對是有理由的，國產與代理品牌涇渭分明，兩者的定價、客群與行銷方式不同，從國產跨入代理，等於得重新摸索新商業模式。

面對反對，他也學會先了解對方反對的原因。

2017年，他得知美國女鞋品牌Steve Madden台灣代理權要釋出，他先不動聲色，立即買機票飛往美國。在飛機上，他正巧看到電影《華爾街之狼》，在講述該女鞋品牌上市的過程，想到上市公司需要題材。他下飛機後，先向其創辦人表達希望採合資模式，對方出資51％，東笙出資49％，成立合資公司代理品牌進台灣。陳柏堯的說帖是，一旦跟東笙合資，就可以發布新聞說將業務推廣到亞洲，因為對方持有大股可以列入財報，對上市公司而言，有題材又有獲利。

兩個月後，對方同意，他才報告父親，說法是：雙方採用合資模式就是一起養小孩，而不是幫別人養孩子，萬一對方要退出市場，也必須買回股權，東笙至少可以回收投資的資金，釐清父親的疑慮。

不再是「我想要怎樣」

而是站在公司角度看成敗

父親當了多年生意人，最終還是看獲利率與風險，陳柏堯得用對方聽得懂的方式溝通。

他說：「我以前覺得我要怎樣，我適合怎樣，都是me me me，」聽到叔叔嚴格態度背後的原因後，他開始覺得公司的成敗，高於個人的成敗。叔叔後來因病過世，卻是他一輩子最感念的對象。

「現在他比較務實一點，」父親陳科竹笑說。

近5年專櫃女鞋產值下滑2到3成，同期，東笙營收由6億8千萬元逆勢成長到10億多元。最大關鍵就是陳柏堯開始代理國外品牌，成為國內唯一同時經營國產與代理品牌的女鞋集團，代理品牌為公司多創造了4億元營收。

由於代理與自有品牌是兩種不同營運模式，2019年，他與父親商量後，決定把代理的品牌區分出來成立新公司， 由他全然主導。

採訪尾聲，商周詢問他父親，退休之後，會讓兒子全面接手國產女鞋的事業嗎？「我希望他先做好自己的品牌，」他父親也漸漸認知到，先讓兒子闖出成績，有自信了，再來談接舊事業。

二代大學前校長陳來助分析，接班人心理上認命，比能力的建立重要，通常接班人會經歷過幾個階段：苦命、認命、使命與天命，接班人要先認命後，才會清楚該怎麼讓公司轉變，培養出經營的能力。

陳柏堯說：「過去我比較急，現在我慢慢了解，要在他們（指老一輩）的腳步與自己的速度間找出一條路。」

我們走入他的新公司，一進門，地磚上就刻著「born to make shoes（生而製鞋）」。他雖生在女鞋世家，卻走出一條屬於自己的接班路，還幫老企業找到新生機。

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