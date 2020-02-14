科技防疫》駭客、工程師鍵盤救國！實名系統72小時上線幕後

【文●管婺媛】

台灣，正上演一場獨步全球的實驗。獨特的健保系統，加上完善的通訊基礎，官民的充分合作，以及高技術的熱血駭客，讓台灣在72小時內，推出穩定的口罩實名限購系統，這放在全球其他國家，均難以複製。

2月3日晚間9點，中央流行疫情指揮中心召開記者會宣布：3天後，民眾購買口罩改採實名制，大家根據身分證字號尾數分成單、雙號，憑健保卡到藥局購買，每人7天內限購兩片。

爆肝3天改好系統上線

網友：火急時程，光想都頭皮發麻！

消息一出，網路討論瞬間炸開，褒貶批評各有，還有網友特別將那場記者會的關鍵句標示出來：健保署在兩天內會修改全國電腦資料庫系統並完成測試，並給予點評：「這麼十萬火急的時程，光是想像都頭皮發麻。」「不敢想像同業工程師與健保署的資訊及業務單位，這幾天是爆了多少肝？」

為什麼大家反應這麼激烈？

想像一下，這就好像歌手張惠妹演唱會門票開賣，全台歌迷同一時間在6505家超商狂按ibon系統買票，一人限購兩張。

而且，這套系統，健保署得48小時之內搞定。同時，政府還要確認口罩的物流與通路系統無虞。

「（工程師）鍵盤救國，這次是來真的！」擔任這次跨部會協調的幕僚、行政院副院長辦公室主任李懷仁回憶整個過程，臉上表情仍是「餘悸猶存」。

場景，回到今年2月3日晚間9點記者會前24小時。

跨部會的資訊相關局處與行政院資安處幕僚單位，齊聚一堂，大家要共同解決一道考題：如何讓民眾在「快速、便利、公平」3大原則下，買到口罩？

這是行政院早在兩週半前，整合跨部會機關資訊人員所組成的「防疫資訊科技作戰小組」。他們透過大數據輿情系統發現，買不到口罩的民怨聲量越來越高，特別集中在北部與都會地區，外加超商店員也瀕臨崩潰邊緣，為了防止民怨爆炸，他們腦力激盪，擬定3套口罩實名制作戰計畫；其中一案，就是用健保卡。

「5天不行！擠到1天半！」

兵分4路統整資源，時間變最大壓力

評估之後，台灣獨步全球的健保制度，外加5年前建置完成的「保健雲」（即健保資料庫雲端化），讓人人憑健保IC卡買口罩的方案雀屏中選。「健保卡大家都有，每個人都有不同的身分證字號，健保系統還涵蓋到有居留權的外國人、新住民，」李懷仁解釋。

當下，他們兵分4路，著手盤點資訊系統能量，以及物流系統、通路系統等3大問題。

第1路，幕僚群先詢問健保署資訊團隊：既有的健保系統是否能做到此事？

第2路，食藥署找來藥師與藥劑生公會，協調與政府簽約的6505家健保特約藥局，成為民眾購買通路。

第3路，行政院通知中華電信預備調高健保系統頻寬，以避免千人買口罩時系統癱瘓。

第4路，政院秘書長李孟諺聯繫中華郵政，能否擔負起口罩從工廠配送至藥局的發貨任務？

幕僚會議持續至當天晚間近11點，終於盤點完所有細節。隔天由閣揆蘇貞昌主持兩次決策會議後，決定口罩實名制要在3天後、2月6日上午9點正式上路。

原本，健保署資訊工程團隊評估要5天時間完成任務，但蘇貞昌要求「再快一點」。「5天不行，那3天？（院長說）不行，再短一點！最後擠到1天半，外加一整天做系統壓力測試，」健保署副署長蔡淑鈴苦笑說，「這次我們最大的壓力，就是時間啊！」

政府團隊要處理的，一是健保系統端，工程師要在原有健保系統中架構新功能外，還要確保伺服器分流，避免系統因使用者爆量，癱瘓原有看診、領藥功能；二是藥局端，除了中華郵政約4千位郵務士每日將口罩配給至6505家特約藥局與57間衛生所外，全國藥師還要學會如何操作系統。

開放藥局、口罩庫存數據

熱血駭客加入，逾80款口罩地圖齊發

「不只我們工程師爆肝，行政業務同仁也到處去輔導（藥局），非常辛苦啊！」蔡淑鈴說。

就在健保署、衛福部工程師與公務員爆肝熬夜寫程式的同時；民間工程師高手也沒閒著，在行政院政務委員唐鳳協調下，政府開放特約藥局地點、各藥局口罩即時日庫存量等數據資料，供高手們開發更多應用程式。

從駭客專業術語來說，這就是所謂API（Application Programming Interface，應用程式介面）；通常是系統廠商，為了讓第三方開發者可以額外開發應用程式來強化他們的產品，推出可與他們系統溝通的介面。

換成白話文，就是政府把資料數據開放給民間高手「加工」。「民間社群就是看各自本事『加工』這些資料，比如視覺化，讓民眾查詢更方便，」唐鳳幕僚黃子維解釋。例如，在唐鳳與民間社群搭建的口罩供需資訊平台上，截至2月11日，已有Line、口罩地圖、手機App等逾80種系統供民眾查閱。

上線當天，製作團隊緊盯系統

連夜作戰昏睡，驚醒後繼續回報數據

2月6日上午9點，口罩實名制上路，當天9點半的行政院院會上，有兩個人非常不專心。一是抱著電腦的唐鳳，另一個是盯著電腦螢幕與團隊Line群組的李懷仁。「說實在，那天院長在前面講什麼我都沒在聽，我跟唐鳳一直在確認，系統上線之後，有沒有爆量？頻寬夠不夠？賣出多少了？」李懷仁說。

當天，負責口罩實名制的團隊Line群組，幾乎沒停過，每隔一小時就有健保署工程師回報出售口罩總數、已經出售機構家數、已進貨確認機構家數、系統運作情形等資訊。

直到下午2點，陳時中召開記者會說明口罩實名制狀況後，這群組突然安靜無聲。

「原本說每小時回報，但兩點以後我們就沒收到更新數據了，」一位群組內的政院幕僚透露。一問之下，原來爆肝熬夜的工程師團隊已睡成一片，「他們一直撐到部長開完記者會、提供最新數據，晚上9點，終於有人驚醒，繼續回報數據。」

「這個制度的好處是，每天都有大數據，可以看到哪一些縣市、區域的口罩需求量，購買者的年齡層，哪一些地方的兒童口罩需求大？這讓我們可以讓物資更有效的調動分配，」李懷仁說。

其實，台灣之所以可以運行口罩實名制，有兩個必備條件：其一是網路基礎建設布建完整，二是健保制度與雲端資料庫。「這真的是我們的驕傲，都是靠人民納稅錢布建起來的，才能在關鍵時刻發揮作用，」一位政院官員說。

這是一次官民總動員，利用科技防疫的故事，不止爆肝工程師、民間高手、政府公務員、醫藥人員參與其中，原來，納稅的你我，也是一分子。

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