親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

109年大學學測登場 英文科試題與解答來了！

情何以堪！罷韓若辦投票需8千萬 可能動韓國瑜二備金

退休醫師變走秀模特兒 70歲網紅「時尚老人」成功人生的斷捨離

2020-01-17 09:41商業周刊

林經甫(攝影者．郭涵羚)
林經甫(攝影者．郭涵羚)
分享
【文●管婺媛】

當人生走到70歲的古稀之年，你的夢想與目標是什麼？

「我80歲之前要騎車環島一周，還有，我想把米蘭、巴黎、倫敦三大時尚秀也走過一遍！」說這話的，是近兩年以「時尚老人」名號，開設YouTube頻道「Dr. Lin時尚老人」與臉書粉絲專頁「時尚老人」的退休醫師林經甫，他上傳自拍、自剪影片，分享養生、生活心得，在網路上竄紅。

2019年9月，高齡74歲的林經甫，成為全球四大時尚秀之一—紐約時裝秀上，年齡最高的登台模特兒。在五光十色、音樂節奏輕快的國際舞台上，他穿著街頭時尚品牌Christian Colorado的服裝，跟一群平均年齡至少小他50歲的年輕模特兒們一起走秀，若非他臉上一抹全白的大鬍子，台下觀眾恐怕一時也很難辨出他的高齡。

接受商周專訪當天，他頭戴著黑色毛呢紳士帽、黑色圓框眼鏡，以一襲深色唐裝現身，走在大稻埕街道，舉手投足像在伸展台上般亮眼。

人生70才開始，對很多人而言，不過是句廣告詞；但對林經甫來說，不只是說說而已。

他把人生分成兩部分：「第一人生」與「第二人生」。

第一人生，他認為要為養家活口、為事業打拚，在這階段，他是協和婦女醫院院長、婦產科名醫，事業成功，名利雙收。第二人生裡的他，則全心投入鍾愛的藝文推廣、戲偶蒐藏，在藝文圈中，人稱「林董」，是大稻埕文化圈裡的知名人物。他還當起網紅，自拍與剪輯影片，向同齡或5、60歲的「年輕人」倡議如何成功老化。

他提老後必備三力：

體力、腦力、社會力

什麼是「成功老化」？他舉一個生動比喻，「你看『福祿壽』（註：中國神話象徵財富、功名、長壽的三仙）的『壽』，是站著，不是躺著，成功老化，就是能站得好好、開心笑著！」

林經甫說，台灣平均餘命與北歐國家差不多，都是80歲左右，「但我們的臥床期卻是7年，等於健康餘命比人家少7年，這怎麼能算『壽』？」

被導演兒子刺激當網紅：

自稱老人，有何不好？

所以，他積極主張，為了第一人生做的必修課，如教育、人脈、各種計畫等，在第二人生也需要，「為了成功老化，你必須要做準備！」

怎麼準備？他提出「三力」法則：社會力、體力與腦力。

所謂社會力，就是社交，如志工、旅遊等。體力，則如運動、健走等。腦力則包含各種知識、才藝的學習。

當起網紅、自稱「時尚老人」，是他想推廣「三力」的方式。

「一開始是被兒子刺激到，他請我幫忙『掌鏡』，拍著拍著，我想我也可以拍自己的影片。」林經甫起初只是分享生活，之後還與導演兒子合作推廣生酮飲食，引發網友熱議。

兒子林冠廷是知名廣告導演，經營的台客劇場YouTube頻道有近60萬人追蹤。林冠廷曾因在影片中批評天津街菸蒂過多，「激」到台北市長柯文哲親自彎腰撿菸蒂；甚至，他為了老爸的糖尿病而推廣生酮飲食，也在網路上掀起正反意見激辯。正因感受到社群媒體威力，開了林經甫對新媒體的眼界，開始自己嘗試。

不過，起初創立「時尚老人」臉書專頁時，林經甫身邊的醫師、藝文圈老友們一面倒反對，喊得最大聲的，是與他有20多年交情的建築師呂大吉。

「我們都覺得他做這事情很奇怪啊！當什麼網紅？就是好好用他醫師專業背景跟人推廣就好，但我們一票朋友好說歹說，他都聽不進去啊！」呂大吉邊笑邊說朋友圈初期的反應。

還有同齡者要他避談「老」、不要自稱「老人」。但林經甫聳聳肩，不以為意的說，「有人說叫時尚『阿伯』，不要叫『老人』，但我覺得就是要看破生死，自稱老人就更靠近死亡，等於每一天是多得的，有何不好？」

紐約走秀成行銷契機：

5、60歲開始，真的不晚

走上伸展台，則源自他的戲偶蒐藏。2018年，實踐大學服裝設計系學生參觀他的戲偶蒐藏，雙方談起從戲偶到服裝的設計概念，還邀請他參與大稻埕走秀活動。當天，他穿著一襲以皮影戲偶為概念設計的服裝登台，照片在網路上廣傳，紐約設計師輾轉看到後，邀請他親赴紐約參與時裝週。

沒想到一次紐約登台曝光，讓他成功抓到對外界推廣成功老化的「行銷契機」。「以前每次演講都提，但之後身體力行的人都很少，沒想到紐約（走秀）這麼有效果！」林經甫說。

甚至，他有一群扶輪社的貴婦姊妹社友，就因為看了他去紐約登台走秀，主動找上門，希望也能穿著華服登台。「這就讓我逮到機會了！美麗是不分年齡，人人都想追求的，我就乘機鼓吹她們要運動、健身！」

目前這個時尚美魔女團，平均年齡5、60歲，成員約10人，群組人數不斷增加，預計今年3月要公開展示成果。「我還在想，要幫她們多找幾個地方（演出），這是好的示範，要讓更多人看到啊！5、60歲開始，真的完全不晚！」林經甫認真地說。

「時尚老人」計畫從2017年推行迄今，效果慢慢浮現，不少媒體或團體為此而來採訪或拜訪林經甫時，他會刻意帶著人群到大稻埕街區，介紹文化歷史、產業，讓自己與地方產生綜效，朋友們也開始改觀。

「原來他做這事情是有目的的，他很清楚知道要靠社群媒體影響力，一邊推預防醫學，一邊推大稻埕的地方創生，幫地區行銷，」呂大吉說。

他談揮別成功和交棒：

先拋開「第一人生的繁複」

林冠廷形容自己的老爸是個「Alpha male（意指有男子漢風範者）」，在公司與團隊中都是「老大」。這與許多成功企業家頗為相似，尤其是面對退休、交棒時，要如何從成功事業圈斷捨離，更是難題。

所謂斷捨離，首先是價值觀轉念。「就是離開你原本第一人生太繁複的東西，比如你很有錢，你在2、30歲買了十多部跑車，但你5、60歲時，就該丟掉啦！到70歲，就該坐公共汽車了。因為那東西對你來說太『繁』了，你到70歲還要炫耀嗎？」林經甫說。

他自己的轉念，來自於醫師經驗。「在ICU（加護病房） 做很久，看過太多案例，是病人要走，但家屬不讓病人死亡⋯⋯。」林經甫說，「斷捨離」是一種讓自己學習面對死亡，也讓家人、子女面對死亡的過程。

他尤其觀察到許多企業老闆在世時與二代難以溝通，導致身後事沒處理好，「有責任的企業家，必須自己先處理好，才不會造成子女麻煩。」如他自己，為免小孩管理困難，已大筆捐出價值上億、蒐藏近30年的戲偶，近年也不斷捐贈個人蒐藏的苗族服飾給輔大織品系做研究；最近，他還打算把多部汽車、跑車轉手清掉。

採訪拍照時，他特別拿出送給設計師重修的衣服又端詳了一番，檢討哪邊應該再修改，「這袖子應該要再多加個⋯⋯。」結束兩個多小時的訪問後，他滑開平板電腦說，接下來還有哪個訪問、未來幾天還有什麼活動，精神比旁邊20來歲的助理還好。

時尚之於他，不只是衣著，也是一種生活態度。

分享

【延伸閱讀】

韓國瑜下一步選黨主席或面對罷免？2020大敗後，國民黨茶壺內風暴開始！

哈利梅根引退，為何這麼嚴重？「全球最高大上公關公司」英國皇室，有哪些權利義務

創業維艱時，他借5萬放皮夾，現營業額破億...「裝久了就像」原來是有道理的？

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

8P是什麼？大立光今年撐高股價關鍵字

2020-01-17 09:38

「老爹鞋」驚奇演出！ Skechers營收翻倍飆千億

2020-01-17 09:36

下班玩樂新提案》到故宮、淡水踩點 闖關重新認識台灣

2020-01-17 09:28

第一次大戰的美軍績效制 影響全球企業一百年！

2019-12-20 09:16

無訊號部落 取之天地野外體驗

2019-09-27 08:53

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

鄧惠文從政自白：理想不能只停留在小圈圈！

2020-01-10 09:57

隱味繆思的茶餐革命 以台式食材鋪墊用東方茶佐和食

2020-01-10 09:55

屏東30人公司 幫全球最大水族館「造心臟」！

2020-01-10 09:52

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

翻玩雙面杜拜 搭Uber直升機、慢活文青風海灘

2020-01-03 09:03

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

冠軍麵包師的口袋美食 只賣凌晨的虱目魚、什麼都能炸鹽酥雞……

2019-12-27 10:10

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

一段22K的故事影片 看懂大聯大為何決心入股文曄

2019-12-27 10:05

西班牙味蕾再發現 讓千人小村躍上國際的奢華菜單

2019-12-20 09:22

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

2019-12-13 08:57

歐洲直送》2019耶誕蛋糕 法式驚奇！

2019-12-13 08:53

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

亞洲》首都心臟間的世外桃源

2019-11-29 09:41

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

探索路上我不服老 踏遍地圖揮灑精彩人生履歷

2019-11-22 09:15

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28

浪遊摩洛哥 迷走魔幻古城探索斑斕小鎮

2019-11-15 09:25

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38

這項古老運動 為現代人的壓力與痛苦提供一帖解方

2020-01-16 11:16

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

謝金河：毛利率的 背後是競爭力

2020-01-16 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top