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8P是什麼？大立光今年撐高股價關鍵字

2020-01-17 09:38商業周刊

市場上唯一具8P量產能力的大立光，未來能否讓它成為主流？圖為執行長林恩平。(攝影...
市場上唯一具8P量產能力的大立光，未來能否讓它成為主流？圖為執行長林恩平。(攝影者．陳宗怡)
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【文●李玟儀】

股王陷產能困境，3年無法再增加

「需要8P的話，是不是大光圈為主？還是畫素轉換（pixel migration）比較重要？」「今年會有比較多客人（對8P）有意願，是因為現在已經看到客人在開案子了嗎？」

股價破5千元、占台股權值比重近2％的股王大立光，在1月9日召開法說會時，「8P」成為眾多分析師探詢的關鍵字。為何這兩字，將決定大立光未來3年的競爭力？

8P是目前市面上能做到量產的手機鏡頭最高規格，指的是手機上單一顆鏡頭，便用了8片薄塑膠鏡片（P，Plastic）堆疊而成。

想像你參加選舉造勢場合，想拍清楚台上候選人的臉，但就算試著拉大手機螢幕影像，遠方人臉清晰度卻還是不夠；又或者，你拿著手機與朋友自拍，卻發覺站在照片角落的你，臉總是特別大。P數增加，就可以減少這些成像問題。

一位曾與大立光合作10年的手機鏡頭模組業者指出，提高鏡片P數有3個原因：一是提高解析度；二是減少照片周邊變形；三是增加視角（廣角）。

目前，僅少數旗艦機種中的頂規機型搭載8P鏡頭，例如去年11月，小米發布全球第一支畫素高達1億的CC9Pro手機，就是首支搭載大立光8P鏡頭的手機，連同一年蘋果發布的三鏡頭iPhone11，都只使用了6P鏡頭。富邦投顧推估，今年上半年，三星、小米、華為的旗艦機種，要頂規的1億畫素版本，才會導入8P。

連iPhone11都尚未用上的前端技術，卻成為股王未來3年動能關鍵，背後反映的，是大立光已困囿數年的產能困境。

單價更高，但同時考驗良率

目前大立光產能已經滿載，到2023年底新廠有產能之前，營收很難有顯著成長，因此，獲利能否提升，便成了市場最關注的焦點。「現在沒有產能，所以市場上的預估數字，在營收方面的上修動力會很小，要讓獲利上升，就真的靠毛利。」中國廣發證券海外電子產業首席分析師蒲得宇說。

目前，手機光學鏡頭產業中，唯有大立光才做得出能享受高毛利的8P鏡頭，成了市場寄望它突破產能限制的利器。大立光執行長林恩平說，「8P會使用在高階比較多，當然是規格高的價格會好一點，（但）規格高的良率也會差一點。」蒲得宇推估，8P的平均單價較7P多約40％。

工研院電子與光電系統研究所光電元件與系統應用組副理張學智說明，增加P數可讓成像更清楚，但手機有厚度限制，片數越多會越厚，每增加一片的組裝，也會對良率更挑戰。

林恩平解釋：「片數越多，要控制的因素越多。」他舉例，一個鏡片有兩個變數，若是8片，變數就至少會是2的8次方、256個變數，「這些變數都要全部解決以後，才能進入量產。」

機台客製＋專利，同業難追

大立光能克服變數、突破良率，做出同業玉晶光、中國光學廠舜宇光學都做不出的8P鏡頭，秘密在於其獨特的生產設備與模具。

「他們所有生產設施、機台模具都是廠內in-house製作。」前述光學鏡頭模組業者表示，大立光若遇到新技術做不出來，就會到國外購買機台，但只會買一台，回來依照生產線需求，做客製化變更。廣發證券推估，今年大立光研發費用占營收比重約6.5％，一年花約新台幣39億元。

台灣經濟研究院產業分析師邱昰芳認為，大立光的專利布局也是讓同業無法超越的重點。林恩平坦言，「其實5P以上（專利），基本上（我們）大概都包了。」

毛利雖高，明年需求才大

分析師和業界雖看好多P的鏡頭會是趨勢，但市場目前對8P鏡頭需求仍低，大立光今年的成長依然以次一階的7P鏡頭為主。蒲得宇預估，今年採用7P的智慧型手機與平板滲透率將有13％，至於8P、9P，以及玻璃和塑膠鏡片混搭的方案，則是明年以後的成長引擎。

他認為，股王當下最大的風險是，若手機銷量仍然疲弱，那即使大立光有再好的技術，也無用武之地。當營收受到產能限制，而賴以提升毛利的高階產品，客戶導入速度也不能掌握在自己手上時，卓越製造力能否讓股王持盈保泰？結果仍待時間證明。

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