親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

109年大學學測登場 英文科試題與解答來了！

情何以堪！罷韓若辦投票需8千萬 可能動韓國瑜二備金

「老爹鞋」驚奇演出！ Skechers營收翻倍飆千億

2020-01-17 09:36商業周刊

押寶老爹鞋，讓Skechers變成時下年輕女生的最愛， 助攻股價攀高。(攝影者．...
押寶老爹鞋，讓Skechers變成時下年輕女生的最愛， 助攻股價攀高。(攝影者．楊文財)
分享
【文●曾如瑩】

Skechers不創新 為何營收翻倍飆千億？

「Skechers很酷！」2019年12月6日，霸榮網站（Barron's）的文章裡寫著。根據統計，它近5年營收與淨利都成長超過一倍，成長率雙雙高過老大哥Nike，去年股價創4年來新高，近一年漲幅達到75％。

Skechers是美國第二大運動鞋品牌，1992年創立，創辦人格林柏．伯格為父子檔，這名字是加州俚語，意思是「坐不住的年輕人」，它沒有天價明星球員代言，也無強大行銷活動，為何仍能維持高成長？

答案是，它跟得快。

當一般人對Skechers印象，還停留在銷售熟女愛穿的健走鞋時，近3年它大量推出潮流鞋款，成長動能由熟女，轉向愛跟潮流的年輕族群。最熱賣的款式，非老爹鞋莫屬。

精品品牌巴黎世家（Balenciaga），設計出外表笨重搭配厚鞋底的運動鞋款，跟八○年代爸爸常穿的運動鞋類似，被戲稱為老爹鞋，Skechers跟上這一波趨勢，款式比對手多一倍以上，售價約是Adidas與Nike的近一半，在亞洲熱賣。

以台灣為例，2017年老爹鞋僅上架15個款式，到去年推出60款，這款鞋款也由2017年台灣營收占比2％，一路上升到2019年的13％。一位製鞋代工廠總經理說，當單一浪潮起來，該品牌很勇於重壓。

這不是它第一次跟流行成功，2009年，它推出鞋底是弧形的塑身鞋，聲稱可以多消耗卡路里，搶下美國市場逾8成的塑身鞋市占率，這點子的創始者並非Skechers，但賺最大卻是它。4年前編織鞋大紅，Skechers也沒缺席，售價還僅是編織鞋始祖Nike的一半。

大開直營店，被逼的！

反而掌握顧客潮流

台灣製鞋工業同業公會秘書長賴奇見指出，追隨潮流，短期營收會衝高，但是，常會模糊原有專業運動形象，品牌定位變模糊，Adidas就吃過虧，大品牌不是不能做，而是不敢大做。

當大品牌小心翼翼，本來運動形象不強的Skechers反倒看到機會。它的定價非常微妙，比主要品牌低，卻比白牌球鞋高，價格不貴，又兼具設計與舒適，吸引想跟流行又精打細算的族群。

然而，要跟對流行，嗅覺得夠敏銳。台灣Skechers代理商思克威爾總經理蔡淑妹認為，該品牌更倚賴直營店營運，以提高對顧客需求的敏感度。

截至去年為止，Skechers在全球有約692家直營店，約占整體店數的23％，比重高於Nike。

提高直營店比率，在20多年前並非主流，多數運動品牌多半批發給代理商，降低庫存風險，還能快速擴張。但近年為取得市場與顧客資訊，運動品牌轉向直接對顧客銷售，設立直營店或跨入電商通路。

Skechers大開直營店，並非有先見之明，而是被逼出來的。

Skechers在運動領域是晚進者，創業時整整比Nike晚28年，這使得它很難找到大經銷商，Skechers只好轉向增加直營門市比重，單在台灣就有約百家直營店，數量是所有運動品牌之最。

蔡淑妹透露，現在所有產品在上市前，會在19家到30家直營門市先試賣兩週，若反應好，才會大量生產。總部還會根據不同產品，決定試賣的家數，以更準確推算訂單量，倘若反應差，就會盡快打折出售，避免庫存。

熱賣好點子，學別人也行

配套＋執行力，營運創新高

Skechers內部也摸索出各種品項流行時間長短，蔡淑妹說：「內部認為，老爹鞋會有5年的流行期間，顏色的流行最多3年，配件就更短，僅能撐2年。」

一位運動鞋供應鏈負責人分析，為了更靈活，Skechers的代工策略也與Nike不同，它對於代工廠的管理沒Nike嚴格，例如，允許鞋廠轉外包，這有利於降低工廠的成本與隨市場調整訂單數量；同時，它給出的價格都比對手好，製造難度也不高，工廠更樂於配合這個好客戶。

其實，過去Skechers曾因為重壓潮流而跌跤，該品牌推出有特殊鞋底的塑身鞋，宣稱穿上後可以增加卡路里的消耗量，讓2010年營收、獲利創下新高。然而，它卻被聯邦貿易委員會調查廣告不實，庫存暴增下，只好打折出售，隔年營收大減近兩成。

有了這次教訓，它光在台灣，每個月就會召回全台所有店長開會，理解營運脈動，隨時調整下單數量。

未來能否持續再破營收高峰，就端視在品牌越來越大後，對市場快速反應的能耐，能否持續下去。

要打勝仗，不一定非得跑第一！Skechers的故事讓我們看到，做為跟隨者，只要營運配套能跟上，靠著絕佳執行力，就有機會創造千億營收。

分享

【延伸閱讀】

韓國瑜下一步選黨主席或面對罷免？2020大敗後，國民黨茶壺內風暴開始！

哈利梅根引退，為何這麼嚴重？「全球最高大上公關公司」英國皇室，有哪些權利義務

創業維艱時，他借5萬放皮夾，現營業額破億...「裝久了就像」原來是有道理的？

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

8P是什麼？大立光今年撐高股價關鍵字

2020-01-17 09:38

退休醫師變走秀模特兒 70歲網紅「時尚老人」成功人生的斷捨離

2020-01-17 09:41

下班玩樂新提案》到故宮、淡水踩點 闖關重新認識台灣

2020-01-17 09:28

第一次大戰的美軍績效制 影響全球企業一百年！

2019-12-20 09:16

無訊號部落 取之天地野外體驗

2019-09-27 08:53

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

鄧惠文從政自白：理想不能只停留在小圈圈！

2020-01-10 09:57

隱味繆思的茶餐革命 以台式食材鋪墊用東方茶佐和食

2020-01-10 09:55

屏東30人公司 幫全球最大水族館「造心臟」！

2020-01-10 09:52

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

翻玩雙面杜拜 搭Uber直升機、慢活文青風海灘

2020-01-03 09:03

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

冠軍麵包師的口袋美食 只賣凌晨的虱目魚、什麼都能炸鹽酥雞……

2019-12-27 10:10

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

一段22K的故事影片 看懂大聯大為何決心入股文曄

2019-12-27 10:05

西班牙味蕾再發現 讓千人小村躍上國際的奢華菜單

2019-12-20 09:22

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

2019-12-13 08:57

歐洲直送》2019耶誕蛋糕 法式驚奇！

2019-12-13 08:53

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

亞洲》首都心臟間的世外桃源

2019-11-29 09:41

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

探索路上我不服老 踏遍地圖揮灑精彩人生履歷

2019-11-22 09:15

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28

浪遊摩洛哥 迷走魔幻古城探索斑斕小鎮

2019-11-15 09:25

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38

這項古老運動 為現代人的壓力與痛苦提供一帖解方

2020-01-16 11:16

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

謝金河：毛利率的 背後是競爭力

2020-01-16 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top