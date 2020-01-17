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下班玩樂新提案》到故宮、淡水踩點 闖關重新認識台灣

2020-01-17 09:28商業周刊

實地闖關(攝影者．陳鴻文)
實地闖關(攝影者．陳鴻文)
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【文●柯曉翔】

奔跑吧！城市解謎之旅

實境解謎風吹進台灣！從故宮到奇美博物館近期皆推出定向運動尋寶、實境解謎。新形態戶外遊樂結合冷門景點，帶你探索城市全新風貌。

不限時間、多條路線，一機在手解任務觀光去

App玩很大　尋找鶯歌陶秘密

假日造訪淡水、鶯歌或木柵動物園，你可能會看到三五成群的人，拿著奇怪的道具和信封，湊在一起研究，或奔跑於各景點間。他們不是拍攝韓國實境秀《Running Man》，也不是追寶可夢，而是在玩目前台灣正流行的戶外實境解謎遊戲「城市尋寶」。

2015年創業的城市尋寶，累積至今已吸引超過十萬人走出戶外尋寶。透過故事情境，邊解謎、邊觀光，將許多冷知識與歷史故事，展示在玩家眼前，更為平常某些鮮少人造訪的冷門景點帶來人潮。

一大早，我和友人約在鶯歌火車站，準備挑戰城市尋寶「尖山陶寶」系列，周遭已有約十多位玩家聚集解謎。這有點類似闖關大地遊戲，但不同點在於，沒有關卡工作人員，不限玩樂時間。玩家只需要下載相關App，到便利商店領取實體謎題包，就能搞定。

攤開謎題包，打開第一個信封，今日尋寶主題揭曉。1804年，泉州製陶師吳鞍移民來鶯歌，讓此地成為台灣最早製陶地區之一。我們進入拜師學陶的故事情境，第一課是要和師傅學習如何洗土、練土與揉土……。

之後有哪些關卡內容正在等待我們，全然未知。必須運用謎題道具與現場景物配合解謎，在App輸入答案破關後，才能知道下一個關卡地點。第一次以如此新鮮方式體驗鶯歌，透過謎題本學習塑形、裝飾、上釉與燒窯等製陶步驟，在鶯歌各景點奔走，尋找蛛絲馬跡，解開一道道謎題。

我學到不少冷知識，原來捏陶不是只有如電影《第六感生死戀》手拉坯經典橋段。塑形有兩大派別：一為泉州派，陶土在轉盤上轉動，也就是一般熟知的手拉坯；二為福州派，拿著土條繞著器皿轉，稱為「手擠坯」。我們現學現賣，手拿解謎道具，對照場地符號線索，模擬捏陶，以求再下一關，快速抵達寶物埋藏處挖寶。

「遊戲的沉浸感很重要，」玩過6款城市尋寶遊戲、33歲的玩家汪檍說，「城市尋寶把在地人文歷史元素放入遊戲中，讓我很容易進入故事情境。」例如在「淡水・一八八四」遊戲，跳脫一般觀光客熟知的淡水老街，以1884年清法戰爭為主軸，玩家遙想當年清兵布水雷、打旗語，也一同穿過滬尾偕醫館，經歷馬偕博士為居民拔牙的故事。

穿梭旅遊書上鮮少提到的景點，探索解謎。來過淡水老街無數回，這才知道，淡水是清法戰爭的重要戰場，守軍堅決抵抗，法軍無法拿下淡水，清廷因此重視台灣，1885年決定在台建省。尋寶書上寫道：「因為淡水的犧牲，才有今天的台北、今天的台灣。希望人們來到淡水時，不是只有吃小吃和夕陽，希望人們看著淡水河時，能想起這段歷史。」

「我們找出一個故事主軸，串起周邊景點，提供玩家並不熟悉、但有趣的文史知識。」城市尋寶創辦人劉柏菁說。城市尋寶平均每半年推出一款遊戲，通常選擇交通門檻低、大眾運輸可抵達的地點，花費半年場勘、資訊調查、出題與試玩，甚至連歷史論文都不放過。至今累積7款遊戲，散布台北、台中與高雄。

城市尋寶的道具和遊戲形態持續進化中。有些關卡用上特殊道具，隱含基本科學原理。有些則牽涉手機互動，運用程式偵測手機介面旋轉或揮舞力道，讓玩家體驗後嘖嘖稱奇。2018年推出的「炙力測驗」，以烤肉為主題，首創在家也能玩實境。去年中秋節，全台各地有許多玩家邊烤肉、邊解謎。

目前玩家以大學生與上班族為大宗，也有許多企業下訂團康活動。劉柏菁透露，曾有香港和中國玩家特別前來台灣解謎，也有約60多歲銀髮族夫妻兩人尋寶，玩畢傳來暖心回饋：「請繼續開發遊戲，銀髮族好無聊！」

至於我和友人的尋寶旅途，相當燒腦。中午我們甚至開啟App的「時間凍結」機制，吃午餐稍作喘息。反正，遊戲的時間節奏全掌控在自己手裡。我們每人用約一張電影票的價錢，在鶯歌從白天玩到日落，順著尋寶過程，周邊景點一網打盡。解謎兼觀光，燃燒智力與體力，一次滿足。

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