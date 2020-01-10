親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

台大女學生拒韓粉上廁所？網：下禮拜台灣就正常了

屏東30人公司 幫全球最大水族館「造心臟」！

2020-01-10 09:52商業周刊

博成科技董事長楊三品。（攝影者．郭涵羚）
博成科技董事長楊三品。（攝影者．郭涵羚）
分享
【文●林喬慧】

楊三品從公園錦鯉池起步，攻進俄國、杜拜

走進水族館，絢爛的海底隧道、企鵝館、大洋池……，你曾想過，這些海底生物是靠什麼，才能在水缸裡活得舒適嗎？

關鍵，就在「維生系統」，它，又被稱為水族館的心臟。

在屏東，就有一家員工僅30人的小公司，靠著這門技術，吃下桃園八景島水族館維生系統生意。甚至，全球最大俄羅斯海參崴水族館、杜拜亞特蘭提斯七星級酒店，都是它的客戶。

「大洋池魚類，要靠高速洄游取得氧氣，設計大洋池，水流是重要因素。」台灣大學動物系、海洋研究所碩士畢業的博成科技董事長楊三品，邊說邊用手比出鯊魚游泳的姿態。

維生系統的作用，就是讓水族館裡，同個水缸數百種海洋生物的排泄物，以及餵食所產生的汙染，透過自動控制的各式過濾、熱交換、殺菌等水處理設備，能夠循環乾淨。

冷門生意沒人做

他找破口，當窗口協調起步

要做國際大型水族館生意，光提供設備還不夠，從前期維生系統參數設計，到安裝施作、規畫生物配置，背後牽涉海水特性、生物、機械、IT、工程、設備等知識。

博成科技第一筆生意是幫當時即將成立的屏東國立海生館，尋找全台賣特殊魚種的商家。從找魚到跨足維生系統，源起於屏東中山公園一個錦鯉池。自認對魚在行的他，買現成維生設備放在戶外池子，卻造成錦鯉死亡等狀況，讓他決心做好這門生意。

早年台灣沒有業者具備專業維生系統技術，唯一沾上邊僅有汙水處理公司，屏東海生館建造時，就連美國設計單位畫好圖，台灣工程公司缺乏海洋生物背景，無法掌握系統精華及操作要訣。

楊三品從中找到破口，成為維生系統施工及設計單位的雙邊協調窗口。當時，他有本維生設備書籍，出自一家想做台灣生意的美國設備商PEC。

「你先教我，再一起賺」

雙贏策略築起技術護城河

他配合時差，半夜打電話去美國談生意，發現負責人也主修生物，距離馬上拉近。他釋放誘因，說服對方先教他維生系統提報概念，若接下生意，PEC設備將是首選。

「隔天8點多我就去找（包商）福林工程，施工圖一張張解說，維生系統應該怎麼施作，他們很驚訝我把方法說光，不像其他家不講，不讓那些工程管理的人安心。」他說，下包商一路把他引薦到統包商，當天拍板把案子發給他，後來他也確實引進PEC設備。這是博成跨入維生系統的第一案。

後來，海生館建置第三館的海藻森林缸時，楊三品為了吃下維生系統工程，直接飛到美國拜訪PEC當年派駐台灣的顧問，一樣運用「你先教我，我拿到合約，我們一起賺。」的雙贏策略，說服對方傳授海藻維生系統的知識。

多次的借力使力，加上從做中學的經驗，讓博成很早就吸收美國的維生系統知識，建立技術門檻，做為企業護城河。

「海生館本來就走得比較前面，他背景比較強，接受訊息能力高，相對過去做漁業都是傳產，博成很快就嶄露頭角。」國立海生館前館長方力行，指出博成的先行者優勢。

肯花1年半培育新人

3年沒營收、沒案子也發薪

但是，經營公司可不是一個人的事。楊三品的太太、負責博成投資澎湖水族館擴建ROT（承租、經營、移轉 ）案、澎博海洋科技公司董事長林佩慧直言，「這種（大）案子很少，沒有人會把它當成一種專門業務。」

她表示，為了打國際盃，博成在工程、設計、生物、IT等領域都得養很多人，加上國內學校未設此專精學門，員工至少要花一年半時間培育後才能上手，平均一個專案人事成本高達2成。

「其他公司可以說沒有在養團隊，都是買到設備後，臨時請人來做。」楊三品直言。他因早年曾將自動控制系統發包給資訊公司做，結果對方不懂海洋生態，反讓他多費溝通、修改成本。於是，在俄羅斯想蓋科研性水族館，來台向屏東海生館請益時，博成因曾是海生館承包商，2009年成功拿下海參崴水族館標案，當時，就決定自行成立IT部門。

博成副總經理林文慶，10年前加入博成，他說，博成珍惜人才，是保持競爭力的關鍵之一。「有陣子，博成在台灣持續快3年沒有案子。」他透露。

楊三品坦言，2006年至2008年上半年，公司幾乎沒有營收，他為了留住員工，不只沒減薪，連年終都給，「好不容易建立一個團隊，只能撐住，甚至跟銀行借錢，最悲慘曾負債3千萬。」後來他積極往國際拓展客源，把版圖做大。

從一個錦鯉池做到全球最大的水族館，博成靠的是找到破口後，不斷借力使力升級，並且建好團隊，讓事業邁入正向循環。

分享

【延伸閱讀】

東京迪士尼竟比上海還便宜！3大訊號顯示：日本正變貧窮

薪水高職稱好，一做23年，竟在46歲被開除...即使是幸福企業，也不該把人生託付給它

不到7年就會癢、最愛離的不是台北人、天氣熱時最想離！台版《婚姻故事》關鍵報告

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。

相關新聞

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

第一次大戰的美軍績效制 影響全球企業一百年！

2019-12-20 09:16

無訊號部落 取之天地野外體驗

2019-09-27 08:53

鄧惠文從政自白：理想不能只停留在小圈圈！

2020-01-10 09:57

隱味繆思的茶餐革命 以台式食材鋪墊用東方茶佐和食

2020-01-10 09:55

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

翻玩雙面杜拜 搭Uber直升機、慢活文青風海灘

2020-01-03 09:03

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

冠軍麵包師的口袋美食 只賣凌晨的虱目魚、什麼都能炸鹽酥雞……

2019-12-27 10:10

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

一段22K的故事影片 看懂大聯大為何決心入股文曄

2019-12-27 10:05

西班牙味蕾再發現 讓千人小村躍上國際的奢華菜單

2019-12-20 09:22

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

2019-12-13 08:57

歐洲直送》2019耶誕蛋糕 法式驚奇！

2019-12-13 08:53

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

亞洲》首都心臟間的世外桃源

2019-11-29 09:41

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

探索路上我不服老 踏遍地圖揮灑精彩人生履歷

2019-11-22 09:15

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28

浪遊摩洛哥 迷走魔幻古城探索斑斕小鎮

2019-11-15 09:25

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21

2個摩羯男的戰爭…吳怡農PK蔣萬安 都先關小房間畫重點

2019-11-15 08:48

德法混血之地 阿爾薩斯 微醺縱貫線

2019-11-08 09:46

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38
看更多

熱門文章

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:16

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

謝金河：元月效應變數多

2020-01-09 12:16

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top