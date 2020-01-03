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選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06商業周刊

左為基進黨立委候選人陳柏惟，右為現職國民黨立委顏寬恆。 (攝影者．程思迪、陳宗怡...
左為基進黨立委候選人陳柏惟，右為現職國民黨立委顏寬恆。 (攝影者．程思迪、陳宗怡)
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【文●管婺媛】

中台灣20年最穩政治家族，遭遇網紅級對手

一個原本沒沒無名、自稱「地痞小流氓」的年輕人，突然空降台中，要挑戰網路鄉民戲稱中台灣「最大尾」家族顏清標之子顏寬恒，還真把這選區炒成了全國熱門話題。

在台中市大肚、烏日、龍井這一區，顏家從沒敗過，父子兩代相加，蟬聯共近20年、5任立委。在地方，顏家「喊水會結凍」，顏清標將政治事務交棒兒女，但仍是地方宗廟事務頭人；過去，只要有人挑戰顏家，就會有人戲謔警示挑戰者：小心變成消波塊、變成「台中海景第一排」⋯…。

如今，顏寬恒本應平靜無波的連任選情，卻遇上一個來自南台灣的「怪咖」，時不時點名顏家是派系、黑金、黑道，完全沒在怕⋯⋯。

這「怪咖」，是今年35歲的台灣基進黨立委候選人陳柏惟。因為常把「thank you」當語助詞，網路人稱「三Q哥」；他的另一個外號「抗韓悍將」，則得名於2018年縣市長選舉期間，不斷以自拍、直播影片方式挑戰高雄市長韓國瑜的「愛情摩天輪」等政策，被網友狂推而暴紅。

陳柏惟》熟鏡頭的電影咖

直批派系、黑金打空戰

他2017年才踏入政壇，2018年參選高雄市議員，在此之前，他做過體育場場管、電影製片。在電影圈工作時，也經常跑中國，短則一待3、5天，長則3個月，包括中美合作的電影《天將雄師》、導演魏德聖的《KANO》、金馬獎最佳動畫長片《幸福路上》，他都曾參與製作。

他懂影像、剪接、語言、畫面帶來的效果張力，外加對手甚少在媒體曝光，「空戰」傳播，因此成了他打選戰的最強利器。

但，在非都會區，面對「陸軍」地方組織實力堅強的對手，只要對手冷處理、不回應，網路空戰就交鋒不起來。「不要跟他起舞就好啦，不回應。」顏寬恒團隊幕僚私下說。

而陳柏惟一開始就直批對手派系、黑金的高調做法，在綠營內也有人不贊同，認為非都會區打空戰，不只成效有限，而且可能「做過頭」。「他講太過頭了，這樣出去跑基層，人家是要跟你握手還是不要跟你握手？地方鄉親都怕得罪人，這種戰法是『兩面刃』啊。」一位綠營輔選人士說。

但，一個新品牌，要在市場營造話題、知名度，首先就是得「造勢」。所以，陳柏惟很自信談起他的「海嘯戰法」，「有人的地方就有媒體，網路只是其中一部分，我要告訴大家，這是個可以贏的戰役，讓大家相信，正義必勝！」

他兩手揮舞，唱起卡通歌詞「我們是正義的一方」，動感十足。乍聽之下，他看似好傻好天真，但他並非沒有謀略、純靠熱血。他看到的「破口」是，高鐵設站帶動沙鹿、烏日外來人口增多，是傳統政黨「綁不到的樁」，外加上透過媒體與網路宣傳，訴求改變現狀，是他的機會。

山水民調總經理何麗萍分析，過去大家談到台中「大烏龍」選區，同一結論就是「顏家太難撼動了」，造成選民「未投先輸」的預設心理，「過去綠營這區一直有一成到兩成支持者沒回籠（投票），因為覺得沒機會贏過對手，」她分析，唯有讓支持者知道差距不遠，才可能催出票來。

於是，陳柏惟上談話節目、開直播，都走嗆辣搶眼風格，對顏家更是在過去挑戰者中罕見的放言直批，營造最敢與他對戰的聲勢。

罵街挑釁是策略

刻意挑很強的對手來戰

說話連珠炮的他，幾乎沒一刻停過。接受商周一個半小時的訪問後，他接著要開始一小時不間斷的直播，題目是：「家有韓粉怎麼辦？」團隊遞給他一張只有約十行字的大綱，他掃了兩眼就放著，直播時，他幾乎一眼也沒看，卻可以有條有理講出第一、第二⋯⋯。

他不只愛抬槓，也愛辯論，上政論節目時經常與立場不同的來賓鬥嘴鼓，讓外界對他留下吵架王印象。原來，自小他就愛挑戰師長。比如：台灣河川大多由東向西，為何課本要說長江滾滾向東流？老爸說要老二哲學、委曲求全、吃虧就是佔便宜，但委曲要怎麼求全？

問題很多，看這不對，那不對勁，就要找人辯論、挑戰。這也很像他挑選區的理由，「跟紐約洋基隊比，就算輸了，回去也可以跟孫子講，以前跟Derek Jeter（前紐約洋基隊球星）打過球，」他說，選對手的考量之一就是對方很強，會激發自己的好勝心。

陳柏惟在這次選舉主打兩個「不自由」，一是對手顏寬恒無法自由決定人生，二是選民在人情、利害等長期慣性下，無法投給別人。

而從小父母離異的他，由開計程車的父親帶大，四處搬家，隨時在認識新朋友，見識過各種「地下經濟」，在街頭「混」著長大。因此，他用「乖寶寶」形容對手，反稱自己才是「地痞流氓」。其實，他正是經由選擇一個容易製造反差的對手，用罵街挑釁來強化反差，為自己撐開了全國知名度。

地痞流氓對上的，可是基層實力雄厚的顏家。對顏寬恒來說，對方有空軍優勢，自己陸軍壯大，自然沒必要硬碰硬。

顏寬恒》被動接棒的政二代

辦里民說明會，全家大動員

採訪當天，傍晚5點15分，等在顏寬恒沙鹿競選總部外至少5部掃街車隊蓄勢待發，有人拿著大聲公指揮現場數十位志工；候選人則已跳上另一車，抵達台中龍井東海里的政策說明會現場。

一場小小的里民說明會，包括親妹妹、台中市副議長顏莉敏，前議長林士昌與其子、現任市議員林孟令都出席相挺。「若標哥（顏清標）有空檔，也會趕來。」幕僚說。這與陳柏惟單兵作戰的模式，大異其趣。

因選區範圍大，「有些地方想去去不了，要跟時間賽跑啊，」顏寬恒說。其實他從35歲那年被動接棒，補選老爸的立委席次後，就一直被時間追著跑，沒有停下來過。

2012年11月28日，顏清標因挪用公帑「酒帳案」被判刑定讞、宣告褫奪公權，將入監服刑。當天下午，地方要角齊聚，討論誰要遞補這席立委遺缺。在場大老先問了一圈：有人要出來嗎？沒有；那寬恒出來，有人有意見嗎？

沒有。

「（決定時間）就一天吧，」那天下午的場景他仍歷歷在目，「結果只贏1138票，不到一個百分點，（那差距）就是你面面俱到、到處奔波，全部跑過了，但可能不小心得罪誰，就落選了⋯…。」 即便如此，他仍以傳統奔波模式經營選舉，全家全區跑透。

細膩處女座學「放開」

被諷消波塊，乾脆做吉祥物

唯有一點，讓他走出自己的風格。2015年，顏寬恒開始把消波塊轉化成自己的吉祥物，設計成抱枕、紙鎮等紀念小物。他知道自己被說是政二代、派系之子，老爸被說是黑道、黑金，一開始也會惱怒，但後來學著自嘲、轉化。霸氣的顏清標對此不是沒意見，「他說你在意這些幹嘛？跟在陰暗處的人計較、示好有用嗎？我說這不是示好，這是承接跟轉換。」這個Kuso自己家族的方式，得到不錯效果。

「我跟我妹都處女座，特別在意觀感，做政治是要細膩沒錯，但有時也要放得開，」話鋒一轉，他突然講起星座，「我爸也是處女座，你看得出來嗎？所以相較別人比較辛苦，我弟弟、我弟妹都是⋯…，（面對攻訐）也不是『矜』（台語，指硬撐），就是要『練功夫』（忍功）啦！」

「一人從政，全家服務，」採訪尾聲，顏寬恒說了這句。貼切為這地方政治世家下了註解。

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