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翻玩雙面杜拜 搭Uber直升機、慢活文青風海灘

2020-01-03 09:03商業周刊

(來源．dreamstime)
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【文●柯曉翔】

2020年世界博覽會將於杜拜舉行，這也是中東首次舉辦世博。今年，是造訪與認識杜拜最好的時機。它狂飆創意高速公路，推出超越常規的瘋狂點子，加入軟性故事與靈魂。跟著《alive》探索雙面杜拜，一邊試膽瘋玩，一邊釋放創造力！

極限玩家首選》遊相框建築、荒漠雨林、VR樂園

狂飆5個超現實新地標

剛抵達杜拜，在機場前往飯店旅途中，我和友人迫不及待測試杜拜「城市傳說」。打開叫車服務業者優步（Uber），還真的出現直升機選項，價格520至624迪拉姆（約合新台幣4200至5100元）。無論是否確實叫得到直升機，世上哪個城市人民最有可能用直升機代步？絕對是杜拜。

我在凡賽斯宮殿飯店（Palazzo Versace）的大廳，仰望重達1500公斤的水晶燈。義大利鵝卵石鋪的路面、150萬塊馬賽克磁磚拼貼的地毯、一晚要價8萬5千元迪拉姆（約合新台幣70萬元）最頂級皇家套房，無處不富麗堂皇。

就算不是富豪，也能體驗超乎想像的生活方式。阿聯酋航空前空服員陳寗曾旅居杜拜5年，嘗試各種玩法：和朋友租遊艇出海辦派對，或住在沙漠帳棚……。穿著罩袍朝拜的阿拉伯人與穿著比基尼做日光浴的觀光客和諧存在，毫無違和。「這裡是中東最開放自由、也最國際化的地方，擁有來自世界各地的人們。」陳寗說。

50年前，杜拜不過是一個偏僻小漁村，如今擁有世界最高大樓、最大人工島群等多項「世界之最」。在世界旅行地圖上，「杜拜」就是一個超強品牌。作家吉姆．克雷恩（Jim Krane）在《黃金之城──杜拜》一書中指出，杜拜重新定義人們以為「做得到的事」，正在挑戰物理上的極限，「這個地方毫不留情的嘲笑著悲觀主義者。」

一片荒漠中，杜拜蓋起高828公尺的世界第一高樓──哈里發塔。但，你不知道的是，杜拜並不以此為滿足，它還持續進化中。

相框頂端環景眺望

超越追求筆直高度的上升，逐漸出現形體創新、更複雜的建築。我來到扎貝爾公園（Zabeel Park），2018年開放的杜拜相框（Dubai Frame）是完全中空、四邊鑲金框架的超現實建物。搭電梯抵達最高點，畫框將杜拜一分為二，我們在150公尺高空，一邊俯瞰舊城，一邊眺望新城。

整座城市仍在敲打建設中。32歲、來到杜拜當建築顧問的張世麒，正在參與未來博物館（Museum of the Future）興建案。這座博物館刻畫對未來城市的想像，玻璃幕牆將出現阿拉伯書法，建築環面設計像顆橫置、挖空的銀色鴕鳥蛋。「這裡建案規模和台北有差距，」張世麒說，「論占地、樓高或造型特殊度，杜拜跑在很前面。」

「杜拜願意傾聽很前衛的想法，並且去實踐它。」曾參與杜拜棕櫚島W飯店（W Hotel）興建、現為舊金山皇宮飯店（Palace Hotel）客房總監閻世康說。

過去杜拜建造世界最大室內滑雪場，現在，顛覆習以為常的旅遊概念更變本加厲。空中餐廳把旅客綁在安全座椅上，連同餐桌用大型起重機吊至海濱區約4、50公尺高空。服務生送上舒肥穀飼雞、義大利餛飩佐帕馬森起司與黑松露。旅客空中優雅用餐，並同時試膽。

甚至，在沙漠創造一座熱帶雨林生態系統。2016年開放的綠色星球（The Green Planet），終年維持攝氏25至28度、濕度70％仿雨林環境，樹懶、鼯鼠、蜂猴與食人魚等超過3千種動植物生活在巨大溫室，突破對沙漠的想像。

杜拜在物質硬體層面上，再加進一點故事情境。來到全球最大室內VR（虛擬實境）主題樂園，旅客頭戴高階VR裝置，在360度環景開放空間，挑戰不同關卡。源自於知名影集《陰屍路》的關卡設計，打造廢棄醫院場景。旅客坐在輪椅上，被末日殭屍包圍，用散彈槍護衛自己，也拯救同場夥伴。尖叫聲四起，連工作人員都穿著沾染血跡的醫師白袍，增添緊張情境。

杜拜太會玩創意了。它深知如何跳脫摩登高樓，創造獨一無二體驗，吸引世界眼球。定居杜拜近5年、外商通路銷售總監陳豪霆觀察：「阿聯酋7個酋長國裡，杜拜最會行銷。用誇張的噱頭、網美打卡，蓋出旅遊勝地。」

網紅王子跳傘玩行銷

就連風靡全球的杜拜王子哈曼丹（Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum，別名Fazza），本身就是網美兼杜拜走動看板。他擅長騎馬、極限運動，還會寫詩，Instagram有約890萬人追蹤。去年12月，為慶祝阿聯酋48年國慶，他和4位飛行員高空跳傘，展示一面長144.28公尺的國旗，創下世界紀錄。

杜拜旅行數日，像一場華麗虛擬實境。但我看不太到隱藏在虛幻表面下，最真實的一面。24歲、在W飯店馬西默．博圖拉（Massimo Bottura）餐廳擔任廚師的陳沛云一週工作最少48小時，幾乎只有週休一日。「杜拜對觀光客來說是豪華的黃金之城，但背後是大批外籍勞工勞動，堆積出光鮮亮麗。」她說。

隨著世博到來，杜拜還會走多遠、走多快？我不確定它狂飆高速公路的盡頭在哪，但可以確定的是，它還會帶給世界更多沙漠驚奇。

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