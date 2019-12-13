親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

「沒生過小孩，不懂父母心」挨批失言 張善政：網路霸凌

高鐵台南站為何不設在市中心？網酸：應正名北高雄站

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10商業周刊

職場上的溝通，大家習慣心照不宣，以為講出來就叫作共識，但無印良品堅信將經驗落實在...
職場上的溝通，大家習慣心照不宣，以為講出來就叫作共識，但無印良品堅信將經驗落實在制度中，才能事半功倍。（商周資料照）
分享
【文●楊倩蓉】

做事先想why，開會企畫書限單張A4紙內

我們都知道要授權員工，讓第一線的員工做決策、去自主改善，要做到這一點之前，公司內溝通方式就該改變。

著名生活品牌無印良品，有一個4W法則，談任務之前，一定要先說明「what、why、when、who」目的。

例如，無印良品指導賣場的工作知識，會先講「何謂賣場（what）：銷售商品的場所」、「為什麼（why）：為了提供顧客一個好逛、好買的場所」、「何時做（when）：隨時」及「誰來做（who）：全體店員」。

4W的說明目的，其實是幫助員工聚焦思考，知道為何而戰。

以往，無印良品與許多同業一樣，多半由上而下決定，再交由第一線員工執行，但發現這樣容易造成員工照本宣科，非常僵化。

後來，他們開始要求大家以4W聚焦思考，把開宗明義想清楚；例如，開會目的若是讓企畫案好好協調後通過，會前就不該浪費太多時間在力求投影片更精美的枝微末節上。

因此，在無印良品，開會需要的企畫書被要求只能用一張A4紙（雙面）完成，員工被要求花心思在講清楚重點數字與資訊，而不是做簡報。

把為何而做想清楚，事情才會做到位。比如：名片管理。當大家看清做此事的目的：「讓同事們彼此可以分享資訊」，那麼填入名片資訊的人，就該指定：由與重要往來對象接觸較頻繁的課長來填寫，而不是助理，且分享既然要到位，還要在備註欄填寫往來對象的特徵或印象，讓後續同事跟對方往來時，能立刻上手。

溝通用講的還不夠

白紙黑字更能有效傳遞

發展4W策略時，白紙黑字是很重要的眉角。

建立這套制度的無印良品前社長松井忠三，在《無印良品成功90%靠制度》一書中指出，大家以為「講出來」就算是溝通，其實未必正確傳遞；唯有先訴諸白紙黑字，經過多次重複動作，才能達成共識。

乍看，做任何事情都要先寫下開宗明義，局限很多，但台灣無印良品董事總經理梁益嘉說，這正是無印可以放手讓第一線員工主動創新的基礎。

梁益嘉表示，重視禮儀的日本企業，原本指導手冊也規定，收銀台必須放兩個錢盤，一個收銀，一個找零；但台灣店員卻察覺，當顧客大排長龍等待結帳時，兩個錢盤反延長等待時間，造成顧客不耐。既然無印的宗旨是提供顧客舒適購物體驗，因此建議改為一個錢盤就好，後來也經日本總部採納實行。

梁益嘉自己也曾提出價格改善方案。數年前，他觀察百貨公司的週年慶策略，導致多數商品只能打折期間賣出，最後反而讓消費者對定價不信任。如果，無印良品的定價，目的是傳達價格合理的宗旨，那為何不能從源頭就開始改變定價邏輯？

於是，他先向日本總部申請在台灣降價實驗，再將改善成果呈報，最終促成2017年，日本無印良品史上最大的一次價格重定，宣布調降4成商品售價。

這種雙向溝通方式，其實也滿足了年輕一代不喜歡照章行事，而是偏好交流的特質。不過，梁益嘉也指出，4W的工作思考是有邏輯性的；例如有的員工提案只提出what與why，卻沒有提出如何做，「新世代的人喜歡拋問題給別人，卻不告訴大家怎麼做，像這種有頭沒尾的情形，我們就會在意見回饋上寫精神可嘉，但駁回，請他寫完整。」

被駁回的提案人也不必沮喪，因為公司會將被採納的建議上傳到雲端，讓員工參考別人提案的方式，無形中也幫助他在工作上更聚焦思考。

每月收到400件提案

耗費時間審查卻能激勵員工

2015年，台灣無印良品的「改善提案制度」在內部網站上線後，2018年，來自各分店一千零四百位員工就提出近4千件提案，有200件提案被採納，重新編入工作指導手冊中。

梁益嘉回憶，一開始，大家都以為非得多了不起的建議才叫作提案，因此裹足不前；「我們會先拋出幾個主題，例如收銀流程如何改善、DM的發放方式等，讓大家先有方向依循。」待實行半年後，大家開始了解任何大小事都可以做改善提案，踴躍度開始增加。

不過，這種提案制度帶來的考驗是：台灣無印良品總部每月都會收到各分店員工將近400件的修改提案，由各部門主管組成的審查委員會，每個月花至少3個小時以上做最後篩選。

同時，為了激發員工的主動心，被認可的建議不僅會反映在指導手冊，還會發放獎金給提案人；每半年更會根據這些點子的實際貢獻度高低（降低成本或增加營收），選出最優秀的一位，再頒發一次獎金。

不過，過度改善流程也會造成員工在學習上的困擾，因為每月必須重新適應新的工作流程；又或者新的提案寫入手冊後，下個月針對相同工作內容又有更好的提案出來，一修再修。因此，改為一季修改一次手冊。

梁益嘉也坦言，這種制度對正職員工有效，對兼職人員較無感。畢竟很多兼職人員只是來賺時薪或打發時間，工作學習意願較低；2016年，台灣無印良品的正職員工與兼職員工比例各半，如今兼職員工比率降為3成5，正職員工比率提升，透過降低兼職人員比率，讓更多正職人員持續活化組織。

一個4W的工作思考術，再度提醒我們：當大家都確切知道為何而戰後，人們，才可能真正當責。

分享

【延伸閱讀】

一樣是出口大國，為什麼台灣薪水漲不動，韓國卻年年加薪？

路易莎憑什麼擠掉星巴克，讓蔦屋書店點頭合作？

塑膠袋重複使用越多次，環境污染卻越大，為什麼？

商業周刊

《商業周刊》是台灣發行量最大的財經雜誌，同時也是最具影響力的媒體之一。堅持「速度與深度」，以敏銳的新聞與中立的媒體角度，深入的專題方式，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。

相關新聞

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

2019-12-13 08:57

歐洲直送》2019耶誕蛋糕 法式驚奇！

2019-12-13 08:53

無訊號部落 取之天地野外體驗

2019-09-27 08:53

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

亞洲》首都心臟間的世外桃源

2019-11-29 09:41

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

探索路上我不服老 踏遍地圖揮灑精彩人生履歷

2019-11-22 09:15

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28

浪遊摩洛哥 迷走魔幻古城探索斑斕小鎮

2019-11-15 09:25

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21

2個摩羯男的戰爭…吳怡農PK蔣萬安 都先關小房間畫重點

2019-11-15 08:48

德法混血之地 阿爾薩斯 微醺縱貫線

2019-11-08 09:46

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

拋棄老闆》同事每週換、不再談忠誠度 「無雇主時代」生存守則

2019-11-01 09:05

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:02

臨海的伊斯蘭世界 不像非洲的非洲─尚吉巴島

2019-11-01 08:58

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:05

食出人生味 日本國寶級料理家飲世之道

2019-10-25 09:02

如何夾縫中生存？ 菲國阿雅拉CEO與中磊舵手的對談

2019-10-25 08:58

瑞芳山城的紡織機冠軍 佰龍董座：去了中國 全球3大輪不到我

2019-10-25 08:49

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:18

非洲窮人看巫醫 為何比上醫院更合理？

2019-10-18 09:11

究極食原味 在地職人柴燒精神

2019-10-18 09:08

寵物險大復活！台灣寵物將比小孩多 鍵喚醒50億沉睡市場　

2019-10-18 09:02

4年前員工連mail都不會……寶島眼鏡數位轉型秘辛

2019-10-16 13:10

乘著東北季風秋遊南國 山巔海濱走跳屏東

2019-10-09 14:16

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05
看更多

熱門文章

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 13:30

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

2019-12-11 13:01

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:10

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

全鄉動員天地共籌 池上秋收稻穗藝術節

2019-12-10 13:12

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-11 16:03

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

國巨陳泰銘最不可忽視的對手 華新科焦佑衡來襲

2019-12-12 11:25

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

奔跑吧！聯發科

2019-12-12 12:40

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

甜蜜的野望 台灣巧克力的世界之路

2019-12-10 13:12

儒商當道 日本潮起一手論語一手算盤

2019-12-11 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top