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亞洲》首都心臟間的世外桃源

2019-11-29 09:41商業周刊

充滿東方神秘感的幾何圖形，搭配金屬色澤顯得雍容華美。(攝影者．張智強)
充滿東方神秘感的幾何圖形，搭配金屬色澤顯得雍容華美。(攝影者．張智強)
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【文●張智強】

人口密集的亞洲，要在國際大城中找一處避世之所已不容易，有些旅店卻無謂面對人潮，甚至貼近群眾，靠著頂尖設計營造出世外桃源，走進門內便是禪意世界。

Hotel Koe

在東京十字路口覓得發呆角落

一般複合式商業大樓，多數都把旅店置於最高樓段，鮮少有旅店如東京之聲（Hotel Koe, Tokyo）一般，就大剌剌的位在最低樓層，這麼貼近喧囂熙攘的澀谷十字街道。然而走進裡頭，就如夏暑中一股輕風拂面，感覺既愜意又清新。

室內設計是由谷尻誠、吉田愛負責規畫，簡約中看見新意，一樓開放式的寬敞空間同時擺入了餐廳、接待廳、快閃店鋪和表演場地，裸露的天花管線、混凝土加上銀灰鋁板以及松木色家具，讓環境透出青春，但又收斂的氛圍，來客可以輕鬆在此交誼。

以現代茶室為主題概念，房間內以現代手法營造出濃濃的和風氛圍，穩重的混凝土灰搭配淡雅燈光，入住其中如隱身深度禪意境界，心靈也跟著沈靜下來，疲勞漸消，與窗外躍動鮮麗的澀谷都會景象形成強烈對比。由於強調道德消費，旅店內使用的物品都盡量貼近環保價值，包括寢具不使用動物羽毛，盥洗品也是自家無矽靈有機產品，健康無負擔。

我的房間窗外就是一幢建築工地，意外的是，我並不覺得嘈雜或煩躁，反而因房內的環境感到更安心平和。

飲食則由知名法國餐廳 Ata 主廚掛川哲司主導，早餐只是簡單的果汁與糕點，卻足以滿足需求，果醬和刀叉擺設整齊，仿佛藝術品般賞心悅目。在計算精準的環境中，服務生也像半隱形般，只在需要時出現，最怕的是客人一不小心說話大聲，便如投擲在如鏡湖面的石子般破壞完美。

Six Senses Duxton

東西交匯的新加坡感官樂園

聞名的旅店品牌六善集團（Six Senses）進軍新加坡熱鬧的丹戎巴葛城區，成立了達士敦（Six Senses Duxton），以及麥斯威（Six Senses Maxwell）兩家分館，其中達士敦更是位於人氣旺盛的唐人街區，建築前身是一排古色古香的交易所。然而最吸引我的是，它的設計師可是我的偶像阿努什卡．亨佩爾（Anouska Hempel），太令人期待了。

曾是電影與電視演員的亨佩爾並非設計科班，或許是這樣，中年才跨足室內設計的她，反而能充分發揮獨到而風格多變的性格。我最敬佩的就是她可以將小空間琳琅滿目的塞滿東西，眼花撩亂，卻又展現出無與倫比的高超品味，和跨時代才能演繹的質感，多元文化交雜，卻毫無違和。

但就算是極簡風格，她也能掌握自如。我曾在香港與她見面，態度謙和、身材嬌小的亨佩爾雖不擺架子，卻有著令人懾服的氣勢，非常自我。

達士敦六善旅店正位於中西文化交匯的新加坡，這讓亨佩爾更有豐富的發揮資源和空間，而在此她也的確玩得盡興。入住她所設計的旅館，就算是有空間狹小或家具形狀不太實用的地方，也會變得不是缺點，可以原諒，而被我視為設計者的堅持和執著，不必遷就他人。

那是個和外頭現實截然不同的感官世界，當我走進旅店那一刻，好像原本流動的時光都凍結了，黑色、金色與木色就構成綺麗畫面，幾何圖形的運用令人目眩神迷，如夢似幻。

入住時，住客要先脫鞋站進一個刻有腳印的銅盤裡，服務生則敲打起手上的小銅盤，在音波震動中徹底讓人放鬆精神，是一場與外界煩擾隔絕的儀式。進入房間，卻是簡潔的黑白世界，讓視覺以及情緒，有了另一種轉移和舒緩。

有趣的是，旅店一樓還有個真正的中藥診所和藥鋪，不用外出就可以讓醫師把把脈，檢視在忙碌生活中受到忽略的健康。就連房間內都放有醫務箱（wellness bag），放了迷你老虎油和保濟丸等中式藥品，既實用又別出心裁。就算我並沒有去把脈也用不上保濟丸，卻也因為這份心意而進行了養身療程。

Bulgari Hotel

坐落北京市區的碧綠獨島

國際品牌跨界旅店的故事總是令人好奇，況且還是充滿工藝職人精神、名流故事的寶格麗旅店（Bulgari Hotel），連我這個非名牌愛好者都不禁心動。一連在中國開設兩家旅館，選了北京和上海兩大互有特色也經常互相較勁的城市，設計者同樣還是其御用建築事務所安東尼奧．奇特里奧（Antonio Citterio & Patricia Viel），然而若是要比較起來，我還是喜歡北京的寶格麗旅店多一些。

身處北京最國際化的使館區，北京寶格麗旅店特別邀請瑞士景觀建築師恩佐．恩尼亞（Enzo Enea）打造庭園園景，河畔花園相當優雅且私密。與整體大型建築相較不成比例的低矮門口，被車道圓環上姿態居傲的松樹又遮擋不少視線，卻因為這樣，顯得神秘而隱私，反而越為尊貴。

ibrik Resort

坐擁曼谷河畔的夢幻天堂

最近的曼谷昭披耶河河岸像是沉睡後甦醒一般，許多火紅的建設和新興觀光亮點在此開展，最新商城暹羅天地（IconSiam）的開幕更是受到國際觀光客的青睞。這次我卻不想追隨熱門，反而找了舊巷弄裡的這間小旅店，沒有什麼高深設計，也沒有奢華裝潢，艾布里克河濱旅店（Ibrik Resort）只以最純淨的白色做為空間主色，清清淡淡而自然優雅。在曼谷市區塞車塞到頭暈腦脹的我，一到此處便什麼都不必再思考，咬緊的牙關也緩緩放鬆下來。

陽台外就是流淌而過的河水，在小木桌擺上英式早餐，放杯香檳慢慢飲啜，更索性把手機留在行李箱裡，在這裡發呆，看著船舶漂流移動，隨日落亮起暖黃燈火，享受心靈的五星SPA。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1672期。

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