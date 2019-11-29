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台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36商業周刊

台積電股價屢創高點，市值突破8兆元，超越三星，躍升為亞洲市值最高的科技公司。(攝...
台積電股價屢創高點，市值突破8兆元，超越三星，躍升為亞洲市值最高的科技公司。(攝影者．郭涵羚)
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【文●馬自明】

明年第一季有望達高點，投資人該如何布局

台股正頻頻創下新高，超出所有投信、投顧等法人的今年預期。下一道最具意義的關卡，是跨越30年前的歷史最高點：12682。

台積電拉動大盤

最多還有一成上漲空間

「美股今年創下歷史新高，超過50次，就算明年台股漲到12682，那也才第一次過歷史高點！」統一投顧董事長黎方國表示，台股平均震盪為上下2千點，如果1萬1千點為常態，「即使上看1萬3千點，是很合理的。」

台股跨越12682，是投資界共同期待，也並非遙不可及。據外資機構摩根士丹利（Morgan Stanley）出具最新的台股報告即指出，明年台股目標指數「最合理」會到1萬2千點，在牛市的情境下，更將達到1萬3千點。

換句話說，以台股目前點數來看，潛在上漲幅度超過一成。但台股要挑戰最高點，仍需要藉助「三道東風」：

第一， 台積電。

外資對台積電的預期，現在已經突破400元了！

今日，台積電已經跨越300元的門檻，各投資機構紛紛「認錯」，不斷上調台積電的目標價。例如，外資機構花旗在今年5月的研究報告，對台積電的目標價只有286元；但到10月中，便調高至364元，並指出若市場環境佳，最高可突破400元，到424元。

台積電占台股總市值超過兩成，群益投顧董事長蔡明彥表示，台積電每上漲1元，就可以帶動台股上漲約8點。

外資買超兩個月

若反手賣超逾500億須小心

因此，以台積電目前310元，如果達到424元的目標價，可以貢獻大盤912點。也就是，單單只靠台積電一家公司股價上漲，就足以讓台股飛越1萬2千點，逼近歷史新高。

大慶證自營部協理林明謙表示，台積電上漲會有領頭羊效應。除台積電外，其他占台股市值高的公司，如鴻海、大立光和聯發科，都有跟漲的機會，是台股創歷史新高的臨門一腳。

第二， 外資。

台積電大漲，歸功外資。今年9月以來，外資大舉買進台股，總金額超過新台幣2千億元，其中超過3成以上，都是買台積電，其他分散在鴻海、大立光等高權值的公司。

「如果外資反手賣超，累計賣超超過500億以上，投資人才需要留意，」林明謙表示，外資從9月到11月中，大幅買超，必定有所調節，造成台股拉回下跌，但只要賣超金額不擴大，「資金終究會回頭，等著排隊進場。」

中美初步協議若談不成

美股、台股都將遭殃

第三， 川普。

台積電續漲，要看外資臉色，而外資看的是美國總統川普的臉色。川普的兩個舉動，將影響外資加碼台股：一是美中貿易戰，如果川普無法與中國談成初步協議，不論美股或台股，都將下挫。

二是匯率操縱報告書。因至11月底，美國財政部仍未發布匯率操縱報告書，台灣央行不敢輕易出手干預匯市，外資的熱錢，肆無忌憚前進台灣，既買股，也炒匯，3個月以來，新台幣兌美元升值幅度就達近3％。

「如果12月初，匯率操縱報告出來，熱錢有可能暫時了結，」蔡明彥表示，這是台股近期的潛在風險。

不過，等匯率操縱的風聲過後，外資可能再度回頭，推升台股。創新高的時間點，林明謙估計，應落在明年第一季。

台股瀕臨高點，國泰金控總經理李長庚建議，應「選股不選市」。但該選什麼股呢？

搜尋上市櫃超過1千700檔股票，並從九月以來的外資買超、股價又上漲的公司裡篩選，可以發現，幾乎集中三個族群：「台積電概念股」、「蘋果概念股」以及「5G相關概念股」。

這三大族群分別由高市值的大公司領軍，像母雞帶小雞般，帶動相關中小型股股價上揚：例如，獲台積電投資、做晶圓封裝的精材，9月以來上漲超過四成；而僅次鴻海的蘋果第二大組裝廠和碩，其股價上漲幅度，高達3成6，超越鴻海。

現在，5G相關概念股，則由IC設計公司聯發科領軍，其中，搭載晶片的印刷電路板廠，包括華通、台郡等，都因5G潮流而漲勢亮眼。

「像半導體、5G等，產業趨勢明確正向，概念股股價往上機率高，股價回檔可逢低承接，」黎方國指出，但其他產業前景不明朗的，如塑化、金融等，不要因股價偏低，就心癢買進。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1672期。

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