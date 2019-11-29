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AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27商業周刊

司法院訓練AI法官，就是要讓民眾懂判案「行情」，同時讓法官不再只靠心證判案。(攝...
司法院訓練AI法官，就是要讓民眾懂判案「行情」，同時讓法官不再只靠心證判案。(攝影者．郭涵羚)
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【文●管婺媛】

酒駕判太輕、水公司老派？老中青公務員掀科技革新

提到公務機關，你會想到什麼詞彙？僵固、保守、被動⋯⋯？

但，以下兩個部門，可能刷新你對公務員的想像。他們不只有熱情，還把AI、大數據、機器學習（Machine Learning）等詞當工作關鍵字，用創新科技來聰明做事，甚至，拉近公務機關與人民的距離。

台水公司》省9成時間

從老師傅抓漏進化大數據

故事，從「抓漏」說起。

你恐怕很難想像，全台六萬公里長的水管管線，一年漏水量達2.5個石門水庫，過去僅靠67位「抓漏師」，徒步拿著類似「聽診器」的器具，在水管線上敲敲打打，抓出漏水部位。繞完全程，至少要花1年半。

不可思議嗎？但這套運作模式，台灣自來水公司（以下簡稱台水）維持至少40年之久。其實，台水公司大部分管線在裝設之初，就設有水壓、流量監測器，雖可蒐集龐大數據，但一開始僅用來調配供水，實際抓漏或管線維修，仍仰賴人工判斷與老師傅多年經驗。

直至2017年，台水公司組成大數據團隊抓漏，才有所突破。

這團隊由資訊處副處長吳界明領軍，集結了公司內有資工背景的年輕工程師，加上退休總工程師羅健成，老中青三代，埋頭9個多月，運用AI與機器學習技術，研發出一套可比過去節省逾九成時間、將抓漏範圍精準對焦到僅原本抓漏系統範圍的2％。台水以此系統，在去年代表台灣參加紐西蘭政府舉辦的黑客松競賽，與國際分享成果。

「你說羅顧問幹嘛不好好休息？還跟著我們一起操煩（台語，指煩惱）？有時候討論到半夜，知道結果就快出來時，那是真的很興奮，完全不會累！」吳界明說，分散各部門的團隊成員，多是利用下班時間討論。

公營事業求變有難度

高層力挺，百個小區都試行

但，新系統試行時，因台水員工多年慣常的工作習慣，突然之間被改變，「抗拒心理一定都有的⋯⋯。」羅健成說。

「有人說系統通報警示太頻繁，或是說人力不足、沒法查漏，」吳界明說。抓漏精準度提高，雖能大大降低查漏、修漏人員的作業時間，但要在公營事業求新求變，並非人人歡迎。

所幸，台水高層如前董事長郭俊銘等人力挺，扮演了推波助瀾的功能。「上面重視，下面就會重視，」吳界明說，公司高層定期召開會議，號召課長級以上主管出席，緊盯進度，鼓勵大家嘗試，才促使系統試點從一開始僅個位數，成長到如今150多個小區。

隨著使用口碑在內部擴散，其他部門如會計處、營運處，開始主動跟團隊接洽，討論如何將大數據應用在調配人力、會計制度、預測客服高峰期等業務上。

團隊的下個計畫，是希望能串聯如土壤、地質、雨量氣候等外部資料庫數據，判斷並提前預警哪些水管需要修繕。

司法院》判決書變白話

酒駕輕判？系統教你看

有變革發動者當觸媒，轉動了年近半百的老國營公司。同樣的情景，發生在向來給人嚴肅、不易親近的司法院中。

司法值得信賴嗎？相較美國民眾對司法權的信賴度高達七成，台灣司法院今年7月公布的最新民調顯示，國內僅4成民眾相信法官會公平公正審理。其實近10年間，台灣民眾對司法信賴度始終維持在這樣的「低檔」。

因為，司法與人民的距離太遠。你可能也有類似經驗：判決書上寫的明明都是中文，但讀來卻如「有字天書」。

「有時候可能（長達）3、5頁，才只是第一段⋯⋯，用字又艱澀。我們的判決書，都是寫給上級審（法官）看的，不是給民眾看的，」不只一般人，台北地方法院法官林孟皇也感嘆，司法高牆，有時是法律人自己「築」出來的，「有時法官為展現專業而寫的裁判書字眼，根本不是現代人日常生活會用的。」

曾有20多年法官經歷的司法院資訊處長王金龍同樣有感，「人做一份工作久了，就會從本位主義角度出發，但司法應該要親民，也該透明。」

為了扭轉此況，王金龍與同事在今年7月，用科技打造了「裁判易讀小幫手」系統，讓一般人閱讀判決書時，就像在看維基百科；只要將滑鼠游標移動到專業名詞上，就會自動跳出白話文解釋。

甚至，他們訓練AI「當法官」。例如發生酒駕案，可在司法院系統「一鍵按下」後，系統會根據過去判決書中的各種酒駕量刑因子，跑出該案的可能刑期，準確度高達八五％。這讓不懂法律的一般民眾，也能懂得判刑「行情」，同時，讓判案法官不至於做出離譜的判決。

兩套系統，讓司法院在今年總統盃黑客松競賽中，從132個團隊中脫穎而出，成為最優秀前5強。

教AI當法律專家不簡單

Line狂響，討論時間無上限

「要用AI量刑，真的有難度，國外也很少這種應用，」曾在美國AI公司擔任AI訓練師的邱國豪，年僅26歲，是司法院的合作伙伴。工作群組成員除了王金龍，還包括30出頭的分析師羅中冠、中生代的資訊處高級管理師林裕堯。但，AI與法律兩種專業要結合，並非易事，因法官獨立判案，連寫判決書也有不同風格，換言之，團隊不僅要訓練AI讀懂沒有規格化的資料、人類書寫習慣，還要教會AI成為法律專家。

但，司法院團隊的耐性，讓邱國豪驚豔。整整兩個多月，光是從書寫句型、前後文、13種酒駕量刑因子，一一釐清、溝通，就耗了半數時間。

他們經常是一股腦討論到半夜，隔天清晨5、6點，群組訊息鈴聲又開始響起，完全超出公務員的正常上下班時間。

法官不總是「一錘定音」嗎？司法院何苦來哉要花時間做「份外」的工作？

動機，始自王金龍的法官經驗。他認為，判決書不夠「白話」，是導致外界對司法判決誤解、媒體錯誤報導的最根本原因，「我希望大家討論能基於事實，否則就是一人一把號，各吹各的。」

裁判易讀系統最快年底上線供民眾使用，量刑系統則預計明年正式推出，但該系統對法官裁判並不具強制力，僅供參考。

王金龍透露，司法院長許宗力也曾與他討論，是否讓該系統結果具有強制力？「我認為不應該，因為法官是獨立審判的，但當系統越準確、越多人使用時，就會成為一種『心理的強制力』，」他說，如當事人可預知酒駕該負多少刑責，就會減少紛爭；而法官若要輕判或重判，也有加強說明的義務，「判決不該是擲筊、碰運氣而已。」

司法院想用科技拉近與民眾的距離，不只AI、大數據而已。王金龍說起正著手的計畫，是想把大多應用在金融產業上的區塊鏈，與司法做連結。

這群公務人員是否刷新你的想像？不只他們，公部門中，也有人正計畫用大數據媒合長照服務、社區照顧、節約能源⋯⋯。有時，只是一個小小齒輪改變了運作，龐大機器也可能調整節奏。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1672期。

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